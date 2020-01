Què fem aquest cap de setmana amb la canalla?

Heu vist les previsions del temps per al cap de setmana? Sembla que s'embolica la cosa! Però que això no us aturi, perquè hi ha molts bons motius per sortir de casa amb la canalla. Aquí en teniu alguns.

Estrena de teatre al Regina

El Jove Teatre Regina estrena aquest cap de setmana La filla del mar. És un musical de creació en constant evolució, el resultat d'un procés de creació col·lectiu que parteix de Guimerà i que inclou l'adaptació del text i la creació de la partitura, en què han anat afegint capes tots els integrants del muntatge. L’espectacle parla de l'instint d’autoprotecció i de l’essència i crueltat animal inherents a l'ésser humà i se centra en una història d'amor impossible. L’Àgata, una nena d’origen àrab, arriba a un poble de costa portada pel mar com a única supervivent d’un naufragi. És acollida per una parella del poble i creix al costat de la filla d’ells, la Mariona. Però el seu origen fa que la majoria de gent del poble la tractin i la vegin diferent. Passat el temps, la Mariona comença a sortir amb el Pere, un noi amb bastanta mala fama. Les enveges de la resta fan que aquesta relació arribi a la família d’ella, que amenaça amb fer-la fora de casa. Recomanat a partir de 14 anys. A partir de diumenge i fins al 9 de febrer, dissabtes i diumenges a les 20 h.

Cinema familiar a la Filmoteca

Com cada cap de setmana, la Filmoteca de Catalunya ofereix, dissabte i diumenge a les 17 h, una nova sessió de cinema familiar. La proposta d'aquesta setmana és un clàssic del cinema mut. Es tracta de Seven chances [Set ocasions], de Buster Keaton, recomanada a partir de 7 anys. A James Shannon li donen una bona notícia: si es casa a les set de la tarda del dia que faci vint-i-set anys, rebrà una fortuna de set milions de dòlars. El problema és que la notificació li arriba el mateix dia de l’aniversari i haurà de buscar una núvia on sigui, sobretot perquè la noia que estima no li fa cas. Una comèdia absolutament delirant considerada una de les millors pel·lícules de Keaton.

Nova proposta de teatre familiar al Romea

Des de diumenge, i fins al 9 de febrer, podreu veure al Teatre Romea, Hip Hop Big! La gran aventura de la Caputxeta Vermella i en Peter Pan, el primer musical per a públic familiar creat per la periodista, directora i autora de contes infantils Elisenda Roca. L'espectacle compta també amb coreografies de hip-hop de Gina de Haro i està interpretat per una desena de joves. La Fada dels Contes alerta que la Caputxeta Vermella i el Peter Pan s'han escapat dels seus contes. Dues aprenents de fades, la Fada Fantàstica i la Fada Farra, hauran de trobar-los i retornar-los a les seves històries. Però mentre la Fantàstica vol complir les ordres, la Farra decideix divertir-se una mica, i amb un encanteri els concedeix un desig. Quin? El Peter i la Caputxeta volen ser grans. Així que davant d'un mirall màgic demanen el desig i la Farra els transforma en dos joves, per a desesperació de la Fantàstica. Però, ara que són grans, s'adonaran que la vida és més complicada del que esperaven. Un conte de contes sobre la màgia, a ritme de hip-hop, en què els petits espectadors seran també els protagonistes!

El mNACTEC obre la temporada familiar amb nous tallers

Demà dissabte (18 h) el nMACTEC de Terrassa obre la programació familiar d'hivern amb El mNACTEC dels més petits: juguem amb el cos. Un taller d’expressió corporal en què els infants descobriran les diferents parts del cos i com es relacionen, tot seguint l’explicació d’un conte. L’activitat inclou la visita a l’exposició El cos humà. Com soc jo? Reserva prèvia necessària. Telèfon de reserves: 93 736 89 66.

Titelles als matins infantils de L'Espiga

Diumenge, a les 11.30 h, al Casal de L'Espiga de les Corts hi podreu veure Roig Pèl-boig de la companyia Mimaia Teatro. A les mines de carbó hi viu el Roig Pèl-boig. Encara és un nen, però ja coneix la dura feina de la mina i el gust de les pedres. Roig Pèl-boig és una història de llum i d’ombres que convida a una reflexió sobre el que és visible i el que és invisible, sobre l’origen i el valor de les coses que envolten les nostres vides. Un espectacle de titelles, actrius i música en directe.

Taller infantil a l'Abacus

Dissabte, a les 12 h, l'Abacus Poblenou proposa un nou taller infantil: Entrena les teves neurones amb Aloha! Conviden la canalla a entrenar les seves neurones de la manera més divertida amb una activitat que inclou múltiples jocs i activitats per activar al màxim la capacitat d’atenció i concentració dels més petits. Edat recomanada: De 5 a 13 anys.

Teatre familiar a Alcarràs

Dissabte, a partir de les 10 h, davant el Centre Cultural Municipal Lo Casino d'Alcarràs, amb motiu de la Festa Major d’Hivern, hi podreu veure Els amics d’en Crusó, de la companyia Toc de Fusta. Una experiència lúdica per a totes les edats, un espai lliure per descobrir els autòmats i mecanismes que omplen la proposta. Una instal·lació interactiva que vol entretenir tant a qui camina sempre amb les mans a les butxaques, invitant-lo a descobrir el funcionament de cada autòmat, com a infants i adults que no volen instruccions i exploren i juguen en cadascun dels jocs de creació pròpia de la nostra col·lecció. Per a tots els públics.

Parc interactiu a Sant Feliu de Guíxols

Diumenge, a partir de les 9 h, arriba al passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols Peixos, parc lúdic de la Mediterrània, de la companyia La Residual. Un parc interactiu en què els participants de totes les edats podran jugar i crear, al mateix temps que coneixeran el nostre Mediterrani i el que ens aporten, d'una banda, la natura, la vida al mar, els peixos i altres éssers vius, els corals…, i, de l'altra, el comerç, els oficis de la pesca, la botigueta del peix, la llotja… Tot això en un espai lúdic delimitat i amb missatges positius de què podem fer per mantenir el nostre mar sa i net. Per a tots els públics.

Teatre per a tots els públics a Olot

Diumenge, a les 17 h, al Teatre Principal d'Olot hi arriba la Valentina Quàntica, de la Cia. Anna Roca. Per què, si vivim en una societat que procura per la igualtat d’homes i dones, hi ha tan poques científiques reconegudes? Per què tenim tantes curiositats sense resposta? Per què és tan fascinant el món en què vivim?! Si vols resoldre aquestes qüestions, si ets dels que la curiositat els surt per les orelles o simplement tens ganes de descobrir el que li passa pel cap a la Valentina, entra al seu laboratori! Perquè un espectacle pot ensenyar-te més coses de les que creus. A partir de 6 anys.