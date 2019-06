Què fem aquest cap de setmana?

Ja les tenim aquí! Han arribat les vacances escolars. Com ho porteu? Si encara us esteu fent a la idea de què vol dir tenir la canalla a casa una vuitantena de dies, us anirà bé ocupar el cap de setmana. Aquí teniu algunes propostes.

Dàmaris Gelabert a Terrassa

D'avui a diumenge, la Dàmaris Gelabert presenta 'Comença l’estiu, el musical' al Centre Cultural Terrassa. Un musical refrescant per celebrar l’arribada de l’estiu i gaudir de la música en família. La reconeguda cantant vindrà acompanyada d’una banda de sis músics i dels populars personatges de la seva

companyia per celebrar un primer dia d’estiu molt musical. I és que no serà qualsevol dia, sinó un dia de festa major! La cita és a l'auditori del Centre Cultural Terrassa.

Festival Xalaro a Platja d'Aro

Aquest cap de setmana se celebra a Platja d'Aro la sisena edició del Festival Xalaro de Platja d’Aro, el primer de la Costa Brava dedicat al públic familiar. Enguany amb un programa artístic de 16 espectacles de música, circ, màgia, acrobàcia, clown, dansa i instal·lacions interactives, una gimcana per a tots els públics i una gran cloenda coincidint amb el Gran Castell de Focs Artificials la nit de Sant Joan, des de la zona del Cavall Bernat, a la Platja Gran. Com a trets característics es manté la gratuïtat de les actuacions i dels espais participatius, i es consolida el passeig Marítim i la plaça Major com a espais escènics dels espectacles, concentrats en la franja horària de tarda-vespre.

Pentina el Gat a Terrassa

Dissabte, a les 17 h a la plaça de la Immaculada de Terrassa hi podreu veure 'Revolució!', de la companyia Pentina el Gat. Ha començat la 'Revolució!', L'espectacle d'animació que us convida durant una bona estona a cantar, ballar, riure i jugar. Que tothom es prepari perquè les cançons i les danses, els jocs i les dinàmiques, les teatralitzacions i les improvisacions, ara, es converteixen en les armes per lluitar a favor de l'alegria i la felicitat. Passi el que passi, que ningú marxi sense estar una mica més content i animat. L'entusiasme i l'energia de Pentina el Gat amb la seva la seva singular i especial 'Revolució!' Per a tots els públics. Gratuït. Zoom Taller familiar al Museu Episcopal de Vic Diumenge, al Museu Episcopal de Vic (10.30 h), podreu participar a l'activitat familiar 'Déus, mòmies i faraons egipcis'. Descobriu en família els secrets de l'antic Egipte a través de les obres que es conserven al Museu. Misteriosos objectes ens parlaran de la cultura que va créixer al costat del Nil. Explicarem històries de mòmies, faraons, déus i sacerdots. Famílies amb infants a partir de 5 anys.