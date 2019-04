Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí el primer cap de setmana d'abril. Què us sembla si aprofiteu aquests dos dies per fer plans amb la canalla? Aquí teniu algunes idees.

Món Llibre, festival literari per a nenes i nenes

Aquest cap de setmana se celebra Món Llibre al cor del Raval. Tant si us agrada resoldre misteris com si voleu rodar món, explorar un univers desconegut o riure amb una història còmica, aquí trobareu l’espai idoni per capbussar-vos en la lectura, per emocionar-vos amb un espectacle o per triar i remenar entre milers de llibres que us sorprendran. Més de 13.000 m2 de superfície, gairebé un centenar d’activitats, una cinquantena d’editorials, setze llibreries... Món Llibre arriba a l’edició número quinze amb unes xifres que certifiquen la seva vitalitat. El festival literari per a nenes i nens és una cita ja indispensable a l’agenda cultural de la ciutat, i aplega cada any noves complicitats. Aquest 2019, els més petits coneixeran 40 professionals de la literatura infantil i de la il·lustració, autors i autores que a través dels seus dibuixos i relats els faran entrar en mons meravellosos; dues grans biblioteques obriran les portes a infants de totes les edats per convidar-los a llegir en un entorn càlid i acollidor; la programació escènica incorporarà espectacles de noves tendències, amb efectes sonors i l’ús de la tecnologia... Més informació aquí.

Un recorregut sensorial

El SAT! proposa a les famílies que siguin les protagonistes d’un conte a través d’un recorregut sensorial. Del 6 al 14 d’abril podreu veure i viure 'Un conte d’estar per casa', un espectacle no convencional en què es convida les famílies a endinsar-se en un conte. Es tracta d’un espectacle sensorial que utilitza el format d’instal·lació-recorregut i que busca fomentar la lectura entre els infants. El recorregut, que es fa en grups de sis persones, transcorre a través de nou habitacions d’una casa. A cada habitació hi ha un llibre i un minimón o diorama que l’escenifica. Conforme s’avança per la instal·lació, anireu descobrint la història que explica el llibre, conjuntament amb els minimons sensorials amagats a cada espai. Tots els membres del grup haureu d’aportar idees per resoldre les claus de la història i com continuar-la. Recomanat a partir de 3 anys.

Última sessió d'Un Dia de Festa

Aquest diumenge (12 h), als Cinemes Girona de Barcelona es viurà l'última sessió de la temporada d'Un Dia de Festa, una jornada de cinema familiar, música, teatre i festa. Una oferta cultural que presenta una nova manera d’anar al cinema amb els infants. És un esdeveniment en el qual la música i l’animació esperen els infants i les famílies a la porta del cinema i els conviden a gaudir de la festa. Un cop dins la sala, els infants gaudeixen d’una selecció de pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs. A l'acabar les projeccions, la banda de música acomiada el públic i l’acompanya fins a la sortida.

Espectacle familiar al Mercat de les Flors

Aquest cap de setmana, el Mercat de les Flors proposa un nou espectacle TALLA ÚNICA. Jorge Dutor, Cris Blanco i Guillem Mont de Palol presenten 'Lo mínimo', recomanat a partir de 6 anys. La trobada d'aquests tres creadors, Jorge Dutor, Cris Blanco i Guillem Mont de Palol, ha donat lloc a la realització d'una peça per a tots els públics que qüestiona els codis i llenguatges d'aquest gènere. Abans de l'espectacle tindrà lloc tant dissabte com diumenge l'activitat 'Una horeta abans', en què amb clau de joc es prepara els petits per a l'espectacle que veuran.

Un viatge a Tàrraco

En el marc de la seva programació familiar 'Vine al Museu en família... pots fer una gran descoberta!', el MNAT, el Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona, us proposa per a aquest cap de setmana l’activitat 'Un viatge a Tàrraco'. Convertits en exploradors, grans i petits podreu descobrir en família, a través dels àmbits de l’exposició 'TARRACO/MNAT', com era la ciutat de Tàrraco al segle II dC: conèixer com eren els seus edificis, les cases particulars dels romans i la seva gent i quins costums tenien. Una molt bona oportunitat per fer, després de gairebé dos mil anys, un viatge a Tàrraco! La cita és al moll de Costa del port de Tarragona (Tinglado 4). Aquesta activitat es farà diumenge a les 11 del matí, i té una durada aproximada de 2 h. Edats recomanades: de 6 a 12 anys. Preu: 5 € per persona. Cal fer reserva prèvia al telèfon 977 25 15 15 o al correu mnat@gencat.cat.

Titelles a la Casa Elizalde

Diumenge (12 h), al centre cultural La Casa Elizalde, es representarà l'espectacle de titelles 'Els músics de Bremen', a càrrec de la companyia Xip-xap. Quatre companys que veuen que el seu futur com a animals domèstics comença a estar en perill, es troben i decideixen fer un grup musical i anar cap a Bremen a triomfar. Una història d’amistat i de treball en equip per fer-nos veure que cadascú, amb les seves particularitats, pot aportar alguna positiu a un grup. Recomanat per a infants a partir de 2 anys.

Taller de Setmana Santa

La Sagrada Família ja ha posat en marxa les activitats de Setmana Santa. Pensant en el públic familiar ha previst una activitat que permetrà que els nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, acompanyats per un màxim de dos adults, puguin viure la Setmana Santa a la Basílica. El taller inclou una visita centrada de manera especial en la façana de la Passió, un joc de descoberta i un taller de manualitats en què decoraran un ou de Pasqua, element característic de la Setmana Santa. Dates: dissabtes i diumenges fins al 21 d’abril (el diumenge 14 d’abril no hi haurà sessions) i els dies 15, 16, 17, 18 i 19 d’abril. Horari: 10 h i 12 h els dissabtes i dies entre setmana; 10.30 h i 12.30 h els diumenges. La inscripció té un cost de 6,5 euros i cada infant ha de venir acompanyat. Cal fer reserva prèvia al correu taller@ext.sagradafamilia.org.

Activitats mediambientals

En el marc del seu Cicle d'Activitats als Parcs, Platges i Rius Metropolitans, l'AMB organitza aquest cap de setmana dues activitats. Dissabte la proposta és 'Qui viu al parc?', un itinerari guiat pel Parc del Castell de Castelldefels. D'11.30 a 13.30 h. Públic familiar (infants a partir de 6 anys). Per a diumenge s'ha programat la visita guiada 'La piuladissa de la primavera. Observem ocells al Botànic', al Jardí Botànic de Barcelona. De 10 a 12 h, per al públic familiar (infants a partir de 7 anys).

El teatre infantil i juvenil pren Igualada

La Mostra d’Igualada és la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya, i aquest any celebra el seu 30è aniversari. Sota el lema 'Espectacles que et fan créixer', la Mostra ofereix un cartell ric en formats, gèneres i estils amb espectacles per a infants a partir de 3 anys, joves i públic familiar. Aquest any la Mostra d’Igualada reuneix 55 companyies en un total de 114 representacions. La fira tindrà 18 espais, 11 de sala i 7 de carrer, a més de 3 d’itinerants, entre els quals un recorregut al costat del riu Anoia. Per fer més accessible la programació i segmentar-ne el volum, la Mostra d’Igualada es divideix en 4 itineraris depenent del públic al qual es dirigeixen els espectacles. Així, trobem l’itinerari 'Per als més petits', amb espectacles per a nens i nenes a partir de 3 anys; l’itinerari 'Per als no tan petits', a partir de 6 anys; la 'Mostra JOVE', per a nois i noies a partir de 12 anys, i l’itinerari 'Per a tothom', amb propostes per a tots els públics. Podeu consultar la programació completa a Mostraigualada.cat.

Estrena de cinema

Avui divendres s'estrena als cinemes ‘Gordon i Paddy', film recomanat a partir de 5 anys. El cap de policia del bosc, Gordon, està a punt de retirar-se i ha de trobar un nou assistent. Paddy, una ratolineta intel·ligent amb un gran sentit de l’olfacte, sembla ser la candidata adequada. Junts han de resoldre l’últim cas del Gordon: el misteri de les glans desaparegudes de l’esquirol. 'Gordon i Paddy' és la nova pel·lícula de Pack Màgic, un 'thriller' per a totes les edats sobre la caiguda de la bena dels prejudicis. Un film de Linda Hambäck sobre l’amistat entre generacions, l’intercanvi de coneixements i la importància de no fer cas de les conclusions massa ràpides. La pel·lícula és una adaptació de la sèrie de llibres d’Ulf Nilsson il·lustrats per Gitte Spee, que a Espanya ha estat publicada per l’editorial Harper Collins. Tot el grafisme del film està treballat a partir de les il·lustracions a llapis de Spee. Podeu consultar on es pot veure a www.packmagic.cat/cartellera.

Titelles i música a Gavà

Aquest diumenge, a les 12 del migdia, la companyia del príncep Totilau serà a l'auditori de l'Espai Maragall de Gavàrepresentant 'Monsieur Croche', els somnis del compositor Claude Debussy. Un espectacle concert amb música en directe. Amb la intenció d'acostar la música de Debussy a infants a partir de 3 anys, han creat un espectacle que té com a acció central la recerca de la llibertat tant en els infants com en els artistes fent un paral·lelisme entre el descobriment del món que es produeix en la infantesa i la creació artística.





Música en família a Sitges