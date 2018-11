Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de novembre? Teniu la sort d'estar de pont? No? Tant se val, segur que trobeu una estona per gaudir de la cultura i el lleure amb la vostra canalla! Aquí teniu algunes idees.

Circo Mágico a Barcelona

Des d'aquesta setmana es pot veure a Barcelona, al Teatre Apolo, l'espectacle 'Circo Mágico'. Mags, alquímia, encanteris; tot està escrit al Gran Llibre de la Saviesa, l'impossible serà possible i tot allò que sigueu capaços d'imaginar i somiar es farà realitat. Una increïble escenografia, una impecable posada en escena i un sorprenent vestuari acompanya als més de 30 artistes escollits per tot el món per donar vida a aquest gran espectacle.

Sabors de la Terra a Món Sant Benet

Durant tot el cap de setmana, Món Sant Benet s'omple de tallers, espectacles i activitats familiars que, des d'un vessant lúdic celebren l'arribada de la tardor i hi reflexionen des de diversos prismes: cultural, gastronòmic, social i medi ambiental. Un cap de setmana amb propostes per a tots els públics concentrades en una veritable festa de la terra i dels sentits. Entre les activitats familiars previstes hi haurà tallers gastronòmics per aprendre a fer dolços de tardor o a pintar amb vi; Tallers a les parades del mercat per saber com fer pa o muntar en Poni i el Creatardor, un campament artesà instal·lat al Prat de Món Sant Benet, centraran les activitats familiars del cap de setmana. En el campament, els més petits podran participar en diversos tallers, transformant elements naturals i del paisatge en estris quotidians. A més, diumenge s’estrenarà el projecte 'Labranza Kids', el resultat final del taller que els coreògrafs i ballarins del Colectivo Lamajara han estat treballant durant setmanes amb una 50à d’alumnes de l’escola Oms i de Prat integrant la dansa a les aules. El projecte ha estat un procés creatiu que ha implicat als alumnes i que ha partit de l’objectiu principal de connectar-se amb tot allò rural a través de la dansa.

'That's musical' al CaixaForum

El CaixaForum estrena aquest cap de setmana una nova proposta familiar. En aquesta ocasió es tracta de 'That's Musical!', on quatre joves amants dels musicals s’assabenten que un teatre de la ciutat pretén llençar material d’aquest tipus d’espectacles. Al magatzem del teatre trobaran restes d’escenografies, vestuari i attrezzo. Amb tot això, els joves emprendran un viatge per la història contemporània del musical americà. Es podrà veure els caps de setmana de novembre, dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h.

Titelles al saT! Teatre

Aquest cap de setmana es pot veure al saT! Teatre 'Bianco' de la Cia. LaBú Teatre. Un espectacle visual bell, poètic i de tècnica exquisida que combina el gest, els titelles, la dansa i els objectes, i que va obtenir el Premi al Millor espectacle al Festival Internacional de Bucarest (Romania). El podeu veure dissabte a les 17.30h i diumenge a les 12h i 17.30h.

Petit Festivalet Culturista

Arriba la 2a edició del Petit Festivalet Culturista, una fira independent de dissenyadors i artesans dedicada al producte infantil a Barcelona amb tallers culturals familiars per a totes les edats i gustos. El Petit Festivalet Culturista té una zona de fira on trobar una selecció de marques independents d'artesans i dissenyadors especialitzades en producte infantil: joguines, roba, accessoris, decoració, cosmética, editorials… Tot produït de forma local amb materials de qualitat. També hi haurà la possibilitat de fer-se un retrat familiar de la mà d'un ilustrador local, degustar dolços casolans fets amb productes de proximitat, provar un gelat fet en directe o fer el vermut. La cita és a la Plaça de les Glòries de Barcelona.

Acròbates Kids a L'Hospitalet

Dissabte (18.00 h), a l'Auditori Barrades de L'Hospitalet de Llobregat i en el marc del festival Acròbates, tindrà lloc l'espectacle 'Acluca els ulls. La recerca de les paraules boniques'de la companyiaParpelles. Es tracta d'un concert teatralitzat on els músics i els actors explicaran un conte sobre l'amistat i la solidaritat. La història se centra en el personatge d'en Parpelles, que ha oblidat totes les paraules boniques i no pot continuar amb la seva feina d'ajudar la gent, com sempre havia fet. Davant d'aquesta angoixant situació, decideix demanar ajuda a un grup d'amics que l'ajudaran a buscar totes les paraules que ha perdut.



Tornen les Party Family

Aquest dissabte tornen a la Sala Luz de Gas les ja clàssiques Party Family dinamitzades per DJ Mom. La primera cita aquesta 4a temporada és demà dissabte a les 17h i la proposta s'ha batejat com a 'Cazafantasmas'. Música de qualitat i una barreja de diferents estils en un ambient fresc i divertit perquè grans i petits passin una estona ben divertida.

Recerca d'or en família

Aquest cap de setmana, a Balaguer, proposen l'activitat 'Recerca d'or en família', que inclou una visita guiada i un taller de recerca d'or. El Centre d’Interpretació de l’Or del Segre de Balaguer organitza novament durant aquest pont de Tots Sants aquesta proposta única, emocionant i molt divertida que convida els visitants, tant grans com petits, a convertir-se durant una estona en autèntics buscadors d’or. L’activitat, que té una durada aproximada d’una hora, consta d’una visita guiada per l’espai expositiu, per conèixer la història de l'explotació aurífera al riu Segre, seguit d’un taller de recerca artesanal d'or a la zona dels safareigs. Al finalitzar tothom es podrà endur a casa totes les partícules d'or que trobi durant el taller. Les visites, que s’adrecen a tot tipus de públic, no necessiten reserva prèvia. Les sessions es fan a les 11.00h, 12.00h i 13.00h.

Teatre a Sant Feliu de Llobregat

Diumenge, al Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat (12.00h) podreu veure l'espectacle 'Caputxeta, com et dius?', a càrrec de Comú Teatre. És una obra de teatre musical de creació pròpia, amb temes musicals adaptats i dirigida a públic familiar. Es tracta d’una reinterpretació fresca, divertida i tendre del conte clàssic de la Caputxeta Vermella. Un text que s’endinsa al món dels contes per explicar, a través d’uns personatges molt populars, el conflicte d’una nena que no recorda quin és el seu veritable nom.