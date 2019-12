Som un país mil·lenari que conserva vives les seves arrels i tradicions. Podem omplir el calendari de festes i viure tradicions molt antigues, que perviuen en el temps gràcies a l’entusiasme de la seva gent. Això es fa encara més evident pels volts de Nadal.

La Diputació de Barcelona ha desplegat la campanya Nadal és molt més, amb un espai web ple de propostes, activitats, tallers, fires i pessebres per viure les festes a les 12 comarques de la demarcació de Barcelona. També s’ha posat en marxa un sorteig de tres vols en globus per a dues persones: només cal inscriure’s en algun dels butlletins de la Diputació. Es poden consultar les bases i participar-hi des de la pàgina web.

FIRES, TRADICIONS I ESPECTACLES

No cal marxar al nord d’Europa per gaudir de la màgia dels mercats de Nadal: a la demarcació de Barcelona són molts els pobles i ciutats que organitzen fires on es poden comprar figuretes per al pessebre i tota mena de guarniments tradicionals. En destaquem algunes, que se celebren des de les primeres setmanes de desembre, com la de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat, una de les més antigues de Catalunya, la de Gironella, amb molta tradició, la Fira de Santa Llúcia de Vilafranca del Penedès, també coneguda per les actuacions musicals que s’hi organitzen, o la Fira de l’Avet d’Espinelves, un dels mercats amb més encant de les comarques de Barcelona.

Arreu del territori trobem igualment festes centenàries, com la de la Fia-Faia, que se celebra el 24 de desembre a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, una tradició declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, la festa del pi de Centelles, que té lloc el 30 de desembre, o les festes dels Reis d’Igualada, el 5 de gener. I no oblidem les representacions d’ Els Pastorets, com els de Súria, que daten del segle XIX i conserven la versió tradicional, i els pessebres vivents, com el famós de Corbera, el primer de Catalunya, que es pot veure entre el 30 de novembre i el 12 de gener.

La gastronomia i el cava, productes estrella del Nadal, seran igualment protagonistes en moltes poblacions. Destaca el Christmas Market de Sant Sadurní d’Anoia, que inclou també activitats en diferents cellers.