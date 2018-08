Viure Montserrat en família

Qui no ha sentit mai parlar de la muntanya de Montserrat? Quan pensem en ella, a grans i petits ens venen al cap les seves característiques agulles, la Moreneta o les seves llegendes, oi? Doncs les vacances són uns dies ideals per descobrir-la en família!

Montserrat és una muntanya emblemàtica de la nostra cultura, present en l’imaginari col·lectiu de moltes generacions i un dels punts més importants del territori quant a turisme.

Moltes persones s’arriben a la muntanya per fer una escapada de cap de setmana o passar-hi el dia, ja que és molt a prop de Barcelona. I és que accedir-hi i gaudir de tot el que pot oferirés molt fàcil, gràcies als transports públics de FGC.

No teniu cotxe? Això no és problema, ja que podeu arribar al peu del monestir amb transport públic combinant metro, tren i cremallera.

Transports a Montserrat

Més enllà del preciós santuari de Montserrat i les rutes, com per exemple la de la Santa Cova, on segons la llegenda es va aparèixer la Mare de Déu, Montserrat disposa d’altres atractius que faran que tota la família s’ho passi genial.

Per als amants de l’art, el Museu de Montserrat, encara que desconegut per a la majoria dels seus visitants, ofereix a les famílies i als més petits viatjar al passat descobrint els seus conjunts arqueològics, com ara diversos sarcòfags egipcis, o aprendre sobre la pintura de grans referents artístics que de segur molts ja coneixen!

Una altra atracció d’interès és l’Espai Audiovisual, un recorregut interactiu amb una durada de 15 minuts que explora la importància de Montserrat, i amb què es coneix tot sobre la muntanya, la Moreneta i moltes altres dades i curiositats mentre els més petits juguen!

Una muntanya amb vistes

A més, a l’Aula Natura es podrà gaudir de les precioses vistes que ofereix Montserrat i conèixer la història de la formació de la muntanya, les seves característiques climàtiques, la seva flora i la sevafaunaespecials.

Però abans, la descoberta ja comença amb l’exposició de trens antics del cremallera de Montserrat, a l’estació de Monistrol, on es podrà saber més deltren cremallera de Montserrat, amb el qual, posteriorment, i en un trajecte de 15 minuts, els nens quedaran bocabadats viatjant gairebé per sobre dels núvols i admirantpaisatges meravellosos. Comença així un dia molt divertit.

La canalla viatja gratis!

Amb els bitllets combinats Tot Montserrat, Trans Montserrat i Montserrat Exprés de Cremallera i Funiculars de Montserrat, tren turístic gestionat per FGC, es poden descobrir tots aquests punts i pujar al cremallera d’una manera fàcil ieconòmica, ja que inclouen els viatges en tren FGC fins a Monistrol Vila, bitllets del tren cremallera, viatges al funicular de Sant Joan, que dona accés al bell cim de Montserrat de forma fàcil i sense cansar-se, així com accessos a alguns dels espais i altres extres, segons l’opció.

Aquest any, a més, i per posar-ho encara més fàcil, s’ha iniciat la venda d’aquest bitllets combinats a la nova botiga online de Cremallera i Funiculars de Montserrat, facilitant així les gestions i modernitzant la seva comercialització per poder anar en transport públic fins a la plaça Espanya i des d’allà a Montserrat sense haver de comprar-los 'in situ'.

I si amb tot això encara no us hem convençut, ara va la definitiva! Heu de saber que durant tot el mes d’agost els nens viatgen gratis al tren cremallera. Ja no hi ha excusa per no visitar la muntanya de Montserrat!