Viviu una experiència 100% blaugrana a Barçaland!

Arriba una de les èpoques més màgiques de l'any i el FC Barcelona us proposa tenyir la màgia dels colors blaugranes. És per això que el club ha creat el Barçaland Pass, un concepte amb el qual tota la família podrà gaudir d'una infinitat d'avantatges per poder viure un Nadal 100% blaugrana. El Barçaland Pass us proporciona una experiència única: entrada al Camp Nou Tour, menú al Pans & Company Camp Nou, regal exclusiu a la Barça Store i personalització gratuïta de la samarreta, 25% de descompte en entrades al futbol i al bàsquet, i un 15% a la pista de gel.

A més a més, podreu viure en primera persona totes les activitats i atraccions relacionades amb el Nadal que s'organitzen al Camp Nou.I és que al llarg de les festes nadalenques el Barçaland oferirà activitats per als més joves, obertes al públic general, de franc, del 22 de desembre al 5 de gener (excepte el dia de Nadal i l'1 de gener).

Com funciona el Barçaland Pass?

Podeu comprar la vostra entrada des de la pàgina oficial del FC Barcelona, en aquest enllaç, i un cop ho hàgiu fet el club us enviarà un correu de confirmació amb l'entrada al Camp Nou Tour. Amb aquest tiquet podreu recollir a les taquilles del Camp Nou el talonari Barçaland Pass, que inclou els cupons per als extres, com el dinar i altres descomptes.

No deixeu passar l'oportunitat de viure una jornada única al recinte del FC Barcelona. Recordeu que el club posa a la vostra disposició pàrquing gratuït al recinte del Camp Nou.