La 6a Festa de la Ciència de la UB, a domicili

La 6a Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona es reinventa per arribar a tota la ciutadania, perquè la crisi sanitària causada per la covid-19 no permet la celebració d’aquesta activitat tal com la coneixíem fins ara. La Festa vol seguir sent una cita ineludible per a qui vulgui conèixer de primera mà la recerca que es fa a la Universitat i, per aquest motiu, la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) ha decidit adaptar-la al format virtual i fer-la possible tot i el tancament de l’Edifici Històric. Així doncs, durant tot el dia d'avui tothom que ho vulgui podrà participar en la Festa a través del portal web i el canal de YouTube La UB Divulga, on es publicaran de manera simultània més d’una trentena de tallers que els investigadors han enregistrat en vídeo.

Una trentena de tallers en format vídeo

En aquesta sisena edició, petits i grans podran gaudir a casa, i en família, d’un tastet de la versió presencial d’aquest esdeveniment anual, que pretén potenciar l’interès social per la ciència, fomentar la cultura científica i contribuir a despertar vocacions. I és que precisament ara s’evidencia més que mai que sense cultura científica no es poden prendre decisions basades en el coneixement, una de les premisses defensades per l’organització de la Festa.

A més, tots els vídeos quedaran publicats a la web i en una llista de reproducció al canal de YouTube La UB Divulga, de manera que podran ser consultats tant per centres escolars com per famílies, i poden ser, així, un bon recurs educatiu, especialment en aquests moments de confinament.

La Festa no descuida cap disciplina

Els vídeos, que són eminentment divulgatius i lúdics, estan dinamitzats per investigadors de totes les àrees del coneixement i, per tant, les temàtiques són molt diverses i la Festa no descuida cap disciplina.

Per exemple, proposa un viatge per explorar el món de la ceràmica i com els arqueòlegs la utilitzen per reconstruir el passat. De la mà de les investigadores Marta Valls, Judith Peix, Júlia Coso i Sònia Pujals, del departament d’història i arqueologia, el vídeo mostra algunes ceràmiques produïdes a Barcelona durant diversos segles i explica com se’n pot obtenir informació observant-les.

Així mateix, Bruno Porras, del Grup de Recerca sobre Aplicacions de la Realitat Virtual i Altres Noves Tecnologies en la Psicologia Clínica i de la Salut, demostra en el seu vídeo els beneficis d’aplicar la realitat virtual al tractament dels trastorns de la conducta alimentària, específicament de l’anorèxia nerviosa. I en un altre vídeo, Joan Guàrdia, investigador responsable del Grup de Recerca en Psicologia Quantitativa, explica com funciona el cervell i com l’estadística i les matemàtiques poden ajudar a estudiar-lo i proposa una activitat per posar a prova la connexió que tenim entre l’atenció i la motricitat. I, així, fins a una trentena de vídeos d’allò més variats.

La Festa de la Ciència està organitzada per la Universitat de Barcelona, a través de la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i), amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia - Ministeri de Ciència i Innovació i l’Ajuntament de Barcelona. A més, en l’edició actual hi col·laboren les empreses Panreac AppliChem ITW Reagents Division, PCE Instruments i Aigües de Barcelona.