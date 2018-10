Tornen els pallassos a Cornellà

Del 14 al 21 d’octubre arriba una nova edició del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà – Memorial a Charlie Rivel, que enguany celebra la seva 18a edició.

El festival arribarà amb una programació repartida per carrers, places, mercats, teatres, escoles, biblioteques, casals i residències d’avis que gaudiran de prop de 70 espectacles representats per 47 companyies, provinents de 10 països (Austràlia, Canadà, Rússia, Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Argentina, etc); a més de Catalunya, València, Castella i Lleó, Andalusia, Galicia, Euskadi i Madrid amb espectacles de gèneres i estils per a tots els gustos.

A la carpa instal·lada a la plaça de Catalunya de Cornellà, s'hi celebraran les 'Gala ALAPISTA'. La primera serà solidària de Pallassos sense Fronteres (dimecres 17) i la resta tindran lloc divendres 19 (20h), dissabte 20 (18h) i diumenge 21 (17h). La gala serà dirigida i conduïda per una pallassa, Jimena Cavalletti, amb la música en directe dels sevillans Lapso Produccions. Un espectacle amb la participació de diferents artistes: Nezdames et Nezsieurs, Claret Clown (que presenta una versió molt personal del famós número de Charlie Rivel, dirigit pel també actor i pallasso Jordi Martínez), Fanny Giraud, Gromic, Die Maiers, Joe de Paul i Tim Tyler.

El Festival enguany atorgarà el Nas d’Or a Claret Papiol i March, Claret Clown, per la seva renovació del pallasso clàssic al llarg de més 40 anys de trajectòria constant. És cofundador de les companyies “Germans Poltrona”, “Circ Cric”, “Cia. Còmica La Ganga” i “Claret Clown”. El lliurament del Nas d’Or es farà el dijous dia 18 d’octubre durant la gala inaugural a la Carpa del festival.

El festival va néixer per homenatjar el pallasso català Charlie Rivel i fer de Cornellà la ciutat dels pallassos, amb l’objectiu de fer d’aquesta disciplina cultural una eina d’intergració i cohesió social, apropant els espectacles a tots els ciutadans i ciutadanes amb actuacions a la Carpa principal, però també a les escoles, a les residències de gent gran i als espais públics.

des-PISTATS!

Hi ha un gruix important de la programació del festival que també se celebra a teatresde la ciutat. En aquests espais hi podreu veure 'La carta' del italià Paolo Nani (dissabte 20, Sala Romagosa); 'Do Not Touch' de la companyia russa AGA-BOOM (dissabte 20, Auditori de Cornellà); 'Veus que no veus' de la Cia. Pepa Plana (dimecres 17, Sala Romagosa); 'Tulipes' de la companyia Decopivolta -Comunitat Valenciana/Euskadi- (divendres 19, Auditori de Sant Ildefons i 'Mr. Kebab' del català Juan Cállate (dissabte 20, Auditori Sant Ildefons).

ALAIRE!

La programació ALAIRE! tindrà espectacles als carrers, places, mercats i espais públics de la ciutat i és gratuïta. S'hi podran veure espectacles i cercaviles de companyies i artistes d'aquí i d'arreu del món com La Tal, Revoluclown, Lapso Produccions, Balkan Paradise Orquestra, Panettone Brothers, Ale Risorio, Bergamotto, Javier Ariza i Paolo Nani.

Al cole i a les Resi!

Els més menuts tindran les seves funcions especials a la Carpa, l'Auditori de Sant Ildefons i a les escoles bressol. I als més grans, el festival els porta els pallassos a casa (a les residències de gent gran). Podran gaudir de 'Cösmix' de la companyia catalana Teatre Mòbil; 'Clásicos excéntricos' dels andalusos Lapso Producciones; 'Xicana' de la Pallassa Xicana (Catalunya) i 'Only brother' dels catalans Panettone Brothers.

Els més menuts tindran les seves funcions especials a la Carpa, l'Auditori de Sant Ildefons i a les escoles bressol

[[QUOTE_END]

Alabiblio! i A l'aigua!

Els pallassos també envairan les biblioteques de la ciutat de Cornellà (Sant Ildefons, Central i Marta Mata) on s'hi podran veure també de manera gratuïta els espectacles 'El cavaller capgrós' de la Cia. Clowna-Laclown, 'Petit o gran' d'Albert Vinyes i 'La pallassa Priska' d'Eva González.



La companyia Dudu i Cia portarà el seu espectacle 'Insomni' al Museu Agbar. Una plaça amb un llit antic, un pallasso preparat per dormir. Però gent, sorolls, sorpreses i altres adversitats no el deixaran descansar fins a portar-lo a l’insomni, des d’on iniciarà un viatge poètic, entranyable i ple de situacions surrealistes.

Altres activitats: exposicions i tallers de circ

El festival també acollirà dues exposicions en aquesta edició. 'En presència del pallasso' (inauguració el 16 d'octubre, Espai d'Art Moritz de Cornellà) una exposició dedicada a l’art de diferents pallassos en actiu i que mostrarà una sèrie de retrats fotogràfics de Jesús Martínez Atienza i retrats literaris de Marina Suleymanova i Cesc Martínez. I l'exposició 'Charlie Rivel, cubellenc il·lustre-pallasso universal' que es podrà veure entre el 4 i el 25 d'octubre al vestíbul de l'Auditori de Sant Ildefons, fruit de la col·laboració entre el Museu de Charlie Rivel i l’Ajuntament de Cubelles, ciutat natal del pallasso. S'hi recolliran fotografies i alguns objectes de la col·lecció del genial artista, per tal que el públic pugui aprofundir en el Charlie pallasso i també en el Charlie més íntim.

Una de les exposicions del Festival estarà dedicada al gran Charlie Rivel





A banda de la programació d'espectacles, el festival també organitzaTallers de circ i clown amb alguns dels artistes que participen en aquesta edició del festival.

La gran festa de cloenda del festival serà el diumenge 21 d'octubre (19h, en acabar la gala Alapista) a la plaça de Catalunya de Cornellà. Serà un gran fi de festa amb les Balkan Paradise Orchestra que comptaran amb la participació d’algunes de les pallasses i pallassos que hauran actuat en aquesta edició del festival i el gegant de Charlie Rivel.