Torna la gran cita amb el cinema familiar

Ja està tot a punt per a l'11a edició d’El Meu Primer Festival, un dels festivals de cinema familiar de referència. Com sempre, amb una programació que posa en valor un cinema diferent, creatiu i inèdit al nostre país, que farà viatjar a al canalla a altres mons i conèixer noves cultures i formes d’explicar històries.

Del 10 al 25 de novembre, els nens i nenes entre 2 i 12 anys riuran, se sorprendran i s’emocionaran al cine amb la màgia d’El Meu Primer Festival. Gairebé un centenar de pel·lícules, tallers, cinefòrums, votacions i molt més formaran part de la programació d’enguany.

El bo i millor del cinema infantil es podrà veure a Barcelona a les 18 sessions de cinema familiar programades. Entre setmana, 23 sessions escolars dinamitzades per experts educaran la mirada cinèfila dels nens i nenes entre els 2 i els 12 anys.

Enguany passaran pel festival 94 pel·lícules, un ventall ampli que ofereix la possibilitat de veure produccions de 21 nacionalitats, de països tan diversos com França, Rússia, Swazilàndia, Japó o la República Txeca.

El festival programa gairebé un centenar d'activitats com pel·lícules, tallers i cinefòrums

Una de les seccions més destacades és la competició internacional de curtmetratges, on hi participaran trenta films procedents de països tan diversos com Rússia, Suïssa, Dinamarca o França. Tots ells intentaran seduir els menuts per fer-se amb un dels premis del públic o del jurat. La competició internacional de llargs presentarà aquest any la cara més reivindicativa i social del festival: quatre pel·lícules inèdites al nostre país que ens faran pensar i sentir; films que han obtingut premis i reconeixement en festivals internacionals, com 'Parvana', de Nora Twomey, que narra les peripècies d’una nena afganesa que s’ha de fer passar per nen per poder tirar endavant i ajudar la seva família, o 'The tower', de Mats Grorud, que retrata la vida i els sentiments d’una nena palestina que viu a un camp de refugiats al Líban.

Cinema i música

També com cada any, la música serà ben present al festival, que acollirà dos cine-concertsben diferents: un del clàssic de Buster Keaton 'La ley de la hospitalidad', i l’altre amb curtmetratges d’animació contemporanis, que ha estat dissenyat expressament per a nens per dos músics francesos que marcaran el ritme a la sala.

Aposta pel bon cinema

El Meu Primer Festival renova un any més el seu compromís amb el cinema de qualitat i ofereix una programació diversa quant a seccions, països d’origen i llenguatges artístics. La mostra es consolida com un espai per a la trobada, el descobriment, l’aprenentatge, el diàleg i l’entreteniment. A més, el festival aposta per ser més reivindicatiu i social apostant per films que fan pensar i sentir, i que han obtingut premis i reconeixement a festivals internacionals d’arreu del món.

El cinema asiàtic d’animació ocuparà un lloc destacat a la programació d’enguany: dos llargmetratges japonesos ('Mirai', de Mamoru Hosoda, i 'Your name', de Makoto Shinkai) i una sessió especial de curts xinesos, feta en col·laboració amb el festival Lychee. També hi hauran preestrenes tan esperades com 'Les aventures d’Ernest i Célestine' o 'La rata del Camí Ral', i totes les sessions seran presentades per artistes convidats, experts dinamitzadors de cinefòrums o l'estimat Sr. Claqueta.

La mostra es consolida com un espai per a la trobada, el descobriment, l’aprenentatge, el diàleg i l’entreteniment

A banda de les sessions obertes al públic familiar, uns sis mil escolars d’arreu de Catalunya passaran per les sales d’El Meu Primer Festival, que en aquesta nova edició tornarà a girar per municipis catalans com L’Hospitalet de Llobregat, La Garriga, Olot o Figueres, entre d’altres. A més a més, el festival celebrarà a Madrid la seva cinquena edició.

Entre les activitats paral·leles, destaquen el taller de muntatge cinematogràfic i el taller de simfonia corporal, una activitat de creació col·lectiva per a famílies amb l’acompanyament del col·lectiu thetreeonthesea.