Torna la Setmana de la Ciència

La 22a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’17), organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), amb el suport del departament d’Empresa i Coneixement –a través de la secretaria d’Universitats i Recerca– i la col·laboració de Gas Natural Fenosa, Obra Social La Caixa, Endesa, Fundació Banc Sabadell, IberCaja Obra Social i HP, se celebrarà a partir d'aquest divendres i fins al 19 de novembre. Aquest veterà programa d’activitats agrupa prop de 300 d’actes de divulgació del coneixement científic i tecnològic en més de 50 localitats catalanes.

La SC'17 oferirà un ampli ventall d'activitats multidisciplinàries de divulgació cientificotecnològica a tot el territori català, fonamentalment conferències i taules rodones, jornades de portes obertes a centres de recerca i museus, cursos, tallers i exposicions, accessibles gratuïtament per a molts diversos públics. El seu programa complet es pot consultar al web de la FCRi ( www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia ). La Setmana compta amb la col·laboració de les 12 universitats de Catalunya: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UIC i UAO.

Inclou una sessió en directe de grafits urbans sobre 'Dones i ciència', un concurs d’Instagram i la campanya 'Passaport científic'

La Setmana de la Ciència compta amb el suport de nombroses institucions i entitats del sistema català de recerca i innovació (prop de 100 en aquesta edició). La SC’17 pren com a eix temàtic central el turisme sostenible, amb motiu de la celebració de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, promogut per les Nacions Unides, que aspira a sensibilitzar els responsables de prendre decisions i el públic en general sobre la contribució del turisme sostenible al desenvolupament.

100 científics i 12.000 alumnes participen en el Dia de la Ciència a les Escoles

Un dels grans reptes de la Setmana de la Ciència és impulsar el coneixement de la ciència i les vocacions científiques entre els estudiants d’ESO i batxillerat, els nostres investigadors del futur. Amb aquest objectiu, la SC’17 acollirà un any més el Dia de la Ciència a les Escoles. El dimecres 15 de novembre, 100 investigadors faran conferències divulgatives de forma simultània a centres d’educació secundària d’arreu de Catalunya, amb una assistència prevista de 12.000 alumnes. Des del 2003, el Dia de la Ciència a les Escoles ha sigut seguit per més de 143.000 estudiants d’ESO i batxillerat.

'Grafits urbans Dones i ciència', Instagram i 'Passaport científic'

Amb l’objectiu de reconèixer el paper històric i de futur de les dones científiques i fomentar les vocacions vers les ciències, en especial entre les noies, la FCRi ha organitzat l’activitat 'Grafits urbans Dones i Ciència', que se celebrarà el 16 de novembre a partir de les 10.00 h davant l’edifici de la FCRi (Passeig de Lluís Companys, 23, Barcelona, al costat de l’Arc de Triomf). Durant tot el dia, un artista professional pintarà murals dedicats a dones que han marcat moments rellevants de la ciència.

Enguany es convoca la tercera edició del concurs fotogràfic de la Setmana de la Ciència a través d’Instagram, obert a qualsevol persona que participi en una de les activitats programades. Les imatges han de ser inèdites i s’ha de fer servir el hashtag #SC17cat i l’etiqueta @fundaciorecerca a la foto. La persona guanyadora rebrà com a premi una càmera fotogràfica i de vídeo de 360º Ricoh, empresa patrocinadora del concurs.

Els actes de la SC’17 arriben carregats de premis amb la campanya 'Passaport científic', patrocinada per Abacus. Diferents entitats organitzadores d’activitats s’han adherit a la iniciativa, mitjançant la qual ubicaran un cartell a les seves activitats en què figurarà un codi. Els participants a la SC’17 que assisteixin a un mínim de 3 activitats de la campanya hauran d’apuntar els codis i, després, introduir-los en un formulari a la web de la Setmana, i participaran en el sorteig de 10 lots de regals (jocs científics, telescopis, llibres i entrades a museus).

'Itineraris guiats per la ciència i la història'

Com a activitat singular organitzada des de la secretaria d'Universitats i Recerca, destaquen tres 'Itineraris guiats per la ciència i la història'. Dues tindran lloc a Barcelona i una a Lleida. Aquests itineraris, que duren dues hores i mitja i compten amb guia i dramatització amb actors, permetran descobrir la ciència i la història relacionada amb totes dues ciutats (més informació: http://universitatsirecerca.gencat.cat/circuits ).

El primer itinerari, 'Eureka! Inventors i descobridors a Barcelona' (Barcelona, 11 i 12 de novembre, 11.00 h) és una ruta pels carrers de Ciutat Vella que exposa les vides i els invents de vuit personatges lligats amb la ciència, la tecnologia i la història de la ciutat de Barcelona. Amb el suport d'un guia i les dramatitzacions d'intèrprets, l’itinerari permet descobrir el primer automòbil català, el gas Arbòs, i el submarí de Monturiol.