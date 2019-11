Torna el Rec Kids a Igualada

El disseny de moda per a nens s’instal·la un any més al barri del Rec d'Igualada, on les marques més buscades de moda infantil fan les seves vendes especials d'estocs al Rec. Enguany, l’espai Rec Kids comptarà amb una quinzena de marques, com Suindiatic, Littlelia, Picnik Barcelona, Piñata Pum, Say Please, 1 + in the family, Bean’s Barcelona, Lötiekids, Yporqué, Micu Micu, Petit Oh!, Message in the Bottle, Baby Clic o Boboli. Una oferta que es complementarà amb marques del circuit del Rec.0 que també ofereixen roba infantil, com Adidas, American Socks, Barça, Buff, Geox, Mango, Nice Things, Pretty Ballerinas, Pepe Jeans, Punto Blanco, Tsunami, Visual Poetry Barcelona o Volcom, a més de l’oferta del Pop Up Day Rec Kids, on hi passaran les marques Anguè Anguè, Piñactus, Micuxú i Tresxics.

El Rec.020 se celebra del 6 al 9 de novembre a Igualada

A l'oferta de moda s'hi sumen les activitats pensades per als més petits. Les activitats infantils es concentraran, sobretot, en divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia. Divendres a les 17:30h, un taller per aprendre a fer de DJ de la mà d'Andreu Presas, de Ràdio Flaixbac, perquè els nens passin una bona estona a la tarda. També divendres a les 18 h, L’hora del conte, amb Mònica Torra. Dissabte a les 12 h del migdia es durà a terme el taller Els petits arquitectes del Rec a càrrec d’Inquiet i a les 16 h el taller infantil d’hort Planta un enciam!, tots ells a l’espai Rec Kids, situat en aquesta edició al Pati Vila. A més, els infants podran participar als tallers amb pell organitzats pel Leather Cluster Barcelona, que tindran lloc a l’adoberia La Bella.

Per a tota la família, propostes també molt interessants amb cantautors i grups com Beth, Joan Colomo, o el beatbox de Pulmón, que es complementarà amb l’espai pels músics novells Rec Music Box, un escenari de lluita de rap, el Rec Battle, trobades de swing, i amb moltes altres propostes musicals com jazz, bossa nova o música electrònica. El concert del 10è aniversari del Rec.0 serà a càrrec del grup Senyor Oca, a l’escenari Estrella Damm.

Tallers, concerts familiars, contes... moltes activitats per als infants del Rec.020

En total, en aquesta edició el recorregut urbà serà en 60 espais efímers sorprenents, ubicats en velles fàbriques del barri. Seran més de 80 marques de moda de diferent format i producte que faran les seves vendes especials d'estocs en botigues que només existiran durant quatre dies.