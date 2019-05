Torna la Festa de la Ciència de la UB

Aquest divendres, 17 de maig, de 9.00 a 14.00 h tindrà lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona la jornada de divulgació científica més festiva de la UB. Al llarg del matí, la seu central de la universitat s’omplirà de tota mena d’activitats pràctiques i de caràcter científic, com ara demostracions d’investigadors, tallers, jocs...

L'objectiu de la festa és fer accessible a tots els públics, d’una manera lúdica i innovadora, la recerca que es du a terme a la Universitat de Barcelona, i alhora reivindicar el paper rellevant de la ciència en tots els àmbits de la vida. Les activitats i els tallers programats pretenen fomentar la descoberta de la ciència que ens envolta i estimular la capacitat dels participants d’adoptar una actitud reflexiva i científica davant de qualsevol situació.

La Festa de la Ciència de la UB arriba a la cinquena edició amb més de mig centenar d’activitats per demostrar a tots els assistents que la ciència és divertida. Els tallers, que són eminentment divulgatius i lúdics, estan dinamitzats per investigadors de totes les àrees del coneixement i, per tant, les temàtiques són molt diverses. La Festa no descuida cap disciplina i ofereix una visió multidisciplinària que fomenta l’esperit crític dels assistents.

La UB obre les portes de l’Edifici Històric perquè tota la ciutadania pugui participar en les diferents activitats que inclou la Festa

Els participants descobriran, per exemple, curiositats com ara que la fonètica forense es pot utilitzar per esbrinar qui és l’autor d’un crim, o que gràcies a l’arqueoacústica es pot saber quin so feien els instruments musicals antics i fins i tot fabricar-ne un. Els assistents també esbrinaran les aplicacions que pot tenir la recerca en cèl·lules mare i entendran el concepte de cultiu neuronal: una eina molt interessant per a físics i biòlegs per ajudar-los a entendre el funcionament del cervell i el seu deteriorament a causa de malalties. També podran fer un primer tastet del que és la nanotecnologia i les implicacions de treballar en l’escala nano (entre 1-100 nm) i comprovar, a partir de productes nanotecnològics comercials (samarretes, cremes), que els components nano generen en els objectes unes propietats i unes aplicacions fins ara desconegudes.