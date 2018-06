Torna Benvinguts a Pagès

La tercera edició de Benvinguts a Pagès proposa set noves rutes turístiques per facilitar una experiència més intensa al públic que el cap de setmana del 9 i 10 de juny surti a trepitjar el territori. La gran festa del món rural de Catalunya ha dissenyat set itineraris diferents per ajudar els visitants a planificar millor la seva participació a Benvinguts a Pagès. En concret, es proposen cinc rutes turístiques a la demarcació de Lleida (Pallars Jussà Nord – Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Garrigues - Segrià Sec i Garrigues) i dues a les comarques de Tarragona (Conca de Barberà i Terra Alta) amb plans per fer durant tot de cap de setmana o bé en una única jornada. Les visites gratuïtes a les explotacions agràries, l’oferta dels menús de Benvinguts a Pagès, la participació dels allotjaments i l’extens programa d’activitats paral·leles s’arrodoneixen amb els set itineraris creats.

Les rutes turístiques que s’han configurat ofereixen un tast dels prop de 900 atractius de Benvinguts a Pagès, un projecte transversal, de país, adreçat al públic familiar i foodie amb la participació de 240 explotacions agràries, 235 restaurants, 280 allotjaments i més d’un centenar d’activitats lúdiques arreu de Catalunya.

Demarcació de Lleida

Les rutes proposen itineraris entre comarques veïnes per facilitar els desplaçaments dels visitants. D’aquesta manera, la ruta Pallars Jussà Nord-Alta Ribagorça es presenta com una oportunitat excel·lent per conèixer valls dels Pirineus, els ramats i el patrimoni romànic de l’entorn amb excursions a cavall, visita a una explotació de plantes aromàtiques, a una granja familiar i a una petita formatgeria de Taüll, entre altres al·licients. La proposta centrada únicament alPallars Jussà també és de tres dies i s’adreça al públic foodie, amant del senderisme, la natura i la fotografia. Hi podran descobrir productes singulars com el safrà, les herbes remeieres, les cireres, l’oli d’oliva i les confitures. La tercera proposta als Pirineus se centra al Pallars Sobirà amb un recorregut de muntanyes, estanys, pobles amb encant i pastors en què es divulgaran projectes de recuperació de races autòctones com la del corder xisqueta o la cabra pirenaica i els oficis de pastor o de formatger artesà. Al Pla de Lleida s’ha preparat la ruta Garrigues - Segrià Sec, en què es promocionen els paisatges de secà, la cultura de l’oli, el patrimoni de la pedra seca i les visites panoràmiques. Els visitants es podran acostar al cultiu històric de les oliveres arbequines, a la ramaderia i fins i tot a les alzines tofoneres. Finalment, la darrera proposta és a lesGarrigues amb una ruta per la part nord i nord-est de la comarca adreçada als amants dels olis d’oliva i dels vins de qualitat.

Camp de Tarragona

A Tarragona es dibuixa una primera ruta de de divendres a diumenge a la Terra Alta, en què es proposa visitar un total de vuit explotacions entre paisatges de vinyes i oliveres. El segon circuit, a la Conca de Barberà, també és de tres dies i permetrà al públic un recorregut pels oficis rurals, el món del vi, els licors i el safrà com a elements protagonistes. Els visitants s’endinsaran en el passat, el present i el futur de la pagesia al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí i coneixeran els secrets de l’apicultura amb l’activitat 'El món de les abelles'.

Les set rutes definides amplien una oferta lúdica, turística i gastronòmica que ajuda a desestacionalitzar, redistribuint el flux turístic i donant valor al món de la pagesia del país i dels petits productors.

Eina de referència

La pàgina web www.benvingutsapages.cat/rutes permet consultar els detalls de les rutes proposades i tota l’oferta d’explotacions, allotjaments, restaurants i activitats paral·leles de l’edició actual. La cerca es pot fer per comarques o bé per productes per facilitar al màxim al públic la planificació. Durant tot el cap de setmana les explotacions estaran obertes i aniran programant les visites gratuïtes de manera permanent. Clicant sobre cada participant s’obtenen les dades de contacte per a cada proposta i els detalls per poder fer les reserves de manera anticipada en el cas dels 280 allotjaments i també dels 235 restaurants inscrits.

Com a novetat, les rutes turístiques es poden contractar directament a través del portal especialitzat 'Rutas en coche my way' un lloc web que permet planificar recorreguts als amants dels viatges en automòbil. Benvinguts a Pagès vol facilitar al màxim l’accés a les rutes i per això s’ofereix l’opció de contractar directament els itineraris a través d’aquest portal de reserves.

Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat, a través del departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de l’Agència Catalana de Turisme i de la Fundació Alícia, amb la col·laboració dels consells comarcals, consorcis i oficines de turisme i nombroses entitats i associacions del sector.