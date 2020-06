Sessió doble de cine!

Prepareu les crispetes, que aquest cap de setmana toca cine! Abans de la seva arribada a les sales de cinema, les dues estrenes d’aquesta temporada, Les vides de Marona i Binti. Una youtuber sense fronteres, es podran veure a l’edició virtual de la 28a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. Les podreu trobar al canal del festival de la plataforma Filmin fins al 14 de juny.

Les vides de Marona és la història d’una gosseta que recorda els diferents amos que ha tingut al llarg de la seva vida i als quals ha estimat incondicionalment, omplint d’innocència i de llum totes les llars on ha viscut. Filla d’un dog argentí orgullós i racista i d’una gossa borda molt bonica, Marona és l'última d’una ventrada de Nou, que és el “no-nom” que li posa la propietària de la seva mare al néixer. Poc després la separen de la resta de la seva família. Així comença la seva vida de gos… Recomanada a partir de 7 anys.

Per la seva banda, Binti. Una youtuber sense fronteres explica la història de la Binti, que té dotze anys. Va néixer al Congo, però viu a Bèlgica amb el seu pare Jovial des de molt petita. Tot i que no tenen papers, la Binti vol viure una vida normal i somia amb convertir-se en una famosa youtuber com la seva ídol Tatiana. L’Elias, d’onze anys, viu sol amb la seva mare Christine des del divorci del seu pare, que es va establir al Brasil per fer una nova vida. Quan la policia entra a casa de la Binti i ha de fugir, la nena es refugia a la cabanya de l’arbre de l’Elias i poc després idea la solució perfecta per a tots els seus problemes: si pot assegurar que el seu pare i la mare d’Elias es casin, podran quedar-se a Bèlgica. Binti s’uneix al Club de Suport dels Okapi d’Elias i, mentre prepara un gran esdeveniment de recaptació de fons, organitza en secret un pla perquè la Christine s’enamori d’en Jovial. Recomanada a partir de 8 anys.

A més, si voleu ampliar l’imaginari que proposen aquestes pel·lícules podeu complementar el seu visionat amb aquestes activitats per a fer a casa.

Dissabte 6 de juny | A partir de les 12.00 h

Les amistats de Marona

Taller de creació de personatges a càrrec de Gina Thorstensen, codirectora artística de Les vides de Marona.

Dissabte 13 de juny | A partir de les 12.00 h

Fer vídeos per canviar el món

Taller tutorial per aprendre trucs creatius i fer vídeos transformadors.