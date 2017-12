El Festival de la Infància és ara la Ciutat dels Somnis

El nou Festival de la Infància, la Ciutat dels Somnis, es prepara para omplir el Nadal de jocs, valors, coneixements i diversió. La cita de Fira de Barcelona, que se celebrarà del 27 al 30 de desembre, recrearà una ciutat imaginària que comptarà amb diversos equipaments urbans,com ara un hospital, un taller mecànic, un ajuntament o un pavelló esportiu. Al seu interior s'hi desenvoluparan prop d'un centenar de propostes lúdiques, esportives i culturals per apropar el món dels oficis i les professions a la canalla d'entre 4 i 12 anys.

Així doncs, durant les festes de Nadal, la Ciutat dels Somnis es construirà de forma imaginària al Palau 1 del recinte de Montjuïc. Una ciutat màgica on els infants podran imaginar i descobrir a través del joc què volen ser de grans: doctora, infermer, cuiner, treballador social, esportista, enginyera, mecànica, educador, inventora, artista, cambrer, etc. Es tindrà cura de tractar les ocupacions trencant els estereotips de gènere que tradicionalment les envolten.

El director de negoci propi de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, destaca que "la Ciutat dels Somnis és un pas endavant del Festival de la Infància cap a un nou model adaptat als nous temps, on els nens, més enllà de passar-s'ho molt bé, podran aprendre, experimentar i explorar el seu futur a través del món de les professions i en l'entorn d'una ciutat feta a la seva mida".

Així, durant quatre dies la canalla es podrà apropar d'una manera lúdica a una ciutat que engloba 60 professions de 12 activitats econòmiques i aprendre jugant què volen ser de grans. En aquesta ciutat hi participen més de 40 empreses, institucions i entitats i han col·laborat en la creació dels seus espais 9 salons de Fira de Barcelona (Alimentaria, Hostelco, Construmat, Healthio, Expoquimia, Automobile, IOT Solutions World Congress, Graphispag i Liber).

Jugar a ser, carrer per carrer