RBLS, el festival de teatre per a adolescents

De l'11 al 16 d'octubre, coincidint amb l'inici del curs escolar i amb el de la temporada teatral, RBLS Festival Teatre Jovecelebrarà la seva segona edició amb l'objectiu de "tancar l'abisme que existeix entre el teatre i els adolescents", segons paraules de Carme Tierz, ideòloga i directora artística del festival.

"Els joves no tenen prescriptors teatrals. A una determinada edat deixen d'anar al teatre amb l'escola o els pares, i no entenen que el teatre pugui representar-los: o l'associen amb teatre familiar o amb un món envellit", afirma Tierz, que produeix el festival amb Rosa Moliné i Gisela Juanet, productora de teatre familiar que s'encarrega de la programació del Petit Romea. "Sempre ens diuen a les conferències que a partir dels 10 anysperdem els espectadors teatrals fins a l'edat adulta. Tothom identifica el problema però ningú hi fa res, així que ho hem fet nosaltres".

Per arribar als joves enguany explorenformats innovadors, s'alien ambcompanyies joves i toquen temes que interessen als ciutadans més joves de la ciutat. Parlen de l'addicció als mòbils, la sexualitat, la identitat de gènere o el culte al cos i s'acosten a ells pels seus canals, fent xerrades als instituts per engrescar-los a anar al teatre i promocionant les activitats mitjançant Instagram, perquè, reconeixen: "No pots pretendre que els adolescents vagin al teatre posant publicitat a banderoles i diaris".

Sentit i sensibilitat

El festival programarà 5 peces professionals, de les quals destaquen dos èxits de la temporada passada: com 'A.K.A (Also Known As)', guanyador de 3 premis Teatre Barcelona 2018, de Daniel J. Meyer i protagonitzat pel televisiu Albert Salazar; i 'Los bancos regalan sandwicheras y chorizos', de la companyia José y sus Hermanas, mereixedor de dos Premis de la Crítica de les Arts Escèniques 2017. "Sentim que els espectacles convencionals no conviden els joves a venir al teatre. Ara està apareixent un grup de joves que dinamitem el teatre institucionalitzat, envellit i privilegiat que pots trobar a la majoria de sales de Barcelona", afirmava contundent una membre de la companyia. També es podrà veure 'El agitador Vórtex', una proposta multidisciplinària de Cris Blanco que combina teatre i cinema. "Volíem que vingués al RBLS perquè és una 'performer' que fa uns espectacles inclassificables. Trenca tots els esquemes i és molt divertida", afirmava Juanet.

D'altra banda, el Cicle Off RBLS centrarà el focus en una de les etapes més complicades de l'adolescència: l'acceptació i definició del cos i la identitat. Sota el nom 'Cos i identitat' s'han programat tres peces breus i un col·loqui/debat posterior, a fi d'oferir al públic eines per rebel·lar-se contra les imposicions socials que determinen l'aspecte i comportaments dels joves. Es podrà veure 'Cospress', un espectacle de teatre físic de la companyia Kimani, que s'endinsa en les problemàtiques derivades del culte al cos; 'Freeze the nipple', d'Aina Trubat, una comèdia que reflexiona sobre la cosificació de la dona a partir de la denúncia que una hostessa del Trofeu Conde de Godó va fer pública l'any passat; i 'Albert/Berta', de Marc Rosich (a partir de 'Limbo') i la Cia. TeDebat, sobre el transgènere i l'acceptació de la identitat sexual pròpia.

El festival també inclourà processos de creació a través d'activitats comtallers oberts als adolescents i 'workshops' pràctics que volen forçar el sector cultural a buscar fórmules que desbloquegin la situació de paràlisi que té el teatre envers els joves, com la creació de circuits estables de teatre per a joves. El Centre Cívic Cotxeres Borrell aglutinarà, el dia 13 d'octubre, tots els 'workshops' i tallers RBLS: un taller de coreografies de musicals amb el ballarí i coreògraf Guillem Cirera; un 'workshop' de teatre sensorial amb Eva Pérez i Giovanna Pezzullo, integrants del Teatro de los Sentidos; un taller amb un dels coreògrafs catalans més internacionals, Tomeu Vergés, que impartirà el taller 'Un començament'; o una introducció a l'escriptura teatral per a joves amb el dramaturg i director teatral Antonio Morcillo.

El vessant social i transformador

RBLS també consolida el seu vessant social: dedicarà un 20% de l'aforament de tota la programació –a cost zero– a joves en risc d'exclusió social, una iniciativa duta a terme en col·laboració amb el Casal Jove Roquetes i la Fundació Pare Manel. "Sabem quin és el potencial transformador que té la cultura. No volem acostar el teatre des d'una òptica consumidora, sinó des del 'fes-t'ho tu mateix'. Aprenent a fer les coses les valoren més, així que volem que es fabriquin la seva cultura i després passin a inspirar-se veient altres espectacles", conclou un treballador de l'organització sense ànim de lucre arrelada als barris de Verdum i Roquetes.