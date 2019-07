Què fem aquest cap de setmana?

S'anuncia un cap de setmana amb molta calor per demà dissabte i més inestable per diumenge, però això no us ha d'impedir fer plans amb la canalla! Recordeu que aquest estiu des del 'Criatures' us proposem rutes per divertir-se i aprendre en família, i a la nostra agenda, algunes idees per a aquest cap de setmana.

Grec en família

Aquest diumenge, el Teatre Grec tornarà a acollir una festa pensada per ser gaudida per tota la família. Tres festivals per a nens i nenes col·laboren per crear un paradís de talla menuda, amb la participació, entre d’altres, de la Cia. Cathy Bertel, la Cia. Tombs Creatius, la Cia. Pessic de Circ, la Tantàgora Cia., el Teatre Nu i les músiques de Landry el Rumbero, Karaokes Band, Xiula i Doctor Prats. Al Teatre Grec a partir de les 17 h.

Activitat familiar al MNAT

El Museu Arqueològic de Tarragona organitza per demà dissabte (19.30 h), a la Vil·la Romana dels Munts, a Altafulla, una visita guiada al jaciment. Caius i Faustina obren un estiu més la seva vil·la al capvespre per poder gaudir d’una visita teatralitzada. El duumvir Caius Valerius Avitus i la seva esposa Faustina us conviden a passar una vetllada a la seva luxosa vil·la. Gaudiu del privilegi de conèixer el dia a dia d’unes de les persones més poderoses de Tàrraco i degusteu un aperitiu de vi amb mel i de suc de fruites a l’ombra dels seus jardins. Venda d'entrades a www.mnat.cat/activitats/

Samfaina de colors a la Seu d'Urgell

Demà dissabte, a les 18 h, a la plaça Pati del Palau de la Seu d’Urgell, hi podreu veure 'Cabaret Patufet' (Correllengua), de la companyia Samfaina de Colors. Aquest espectacle és material sensible. És un espectacle de música, cançó, conte, poesia i endevinalles per als més petits. Creatiu, emotiu, delicat, divertit i participatiu. Un cabaret patufet. Un cabaret petit com un granet d’anís. Un ram de flors de tots els colors… Així és el cabaret. Cada moment s’encén alegrement al cabaret dels patufets. Cada color de l’arc de Sant Martí s’ha pentinat només per a tu… Per a tots els públics.

Mulla't per l'esclerosi múltiple

Diumenge,més de 600 piscines catalanes se sumaran al 'Mulla’t per l’esclerosi múltiple', una iniciativa impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple per aturar l’impacte d’aquesta malaltia neurodegenerativa que ja afecta 11.000 persones a Catalunya. L’acte central del 'Mulla’t' tindrà lloc al Club Atlètic Barceloneta a les 11.30 h, on diverses cares conegudes de l’àmbit polític, social i cultural es llençaran a la piscina per solidaritzar-se amb la malaltia. Abans del bany hi haurà l’actuació d’un conjunt de cantants d’òpera que interpretaran, entre d’altres, la cançó del 'Mulla’t'.

Teatre familiar a Barcelona

En el marc de la programació del Turó Parc en Família, demà dissabte (18 h) podreu veure 'El monstre de colors va a l’escola', de Bruc Brothers. Una lectura musicalitzada. És el primer dia d’escola del Monstre de Colors i no sap què s’hi trobarà... Ho voleu saber?

La transhumància arriba a Llagostera

Dissabte, a les 19.30 h, al parc de la Torre de Llagostera, la companyia Xip Xap Teatre porta el seu espectacle 'Transhumància'. La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures allà on n’hi hagi segons l’època de l’any: pastures a la muntanya a l’estiu i pastures a la plana a l’hivern. Per a tots els públics. Gratuït.