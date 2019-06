Què fem aquest cap de setmana?

A les portes d'un nou cap de setmana, de tres dies en algunes localitats, és hora de fer plans per aprofitar aquest temps d'oci en família. Si encara no sabeu què fer, aquí teniu algunes idees.

Explica'm. 4a Fira del Conte

Aquest cap de setmana se celebra a Sant Feliu de Guíxols la 4a edició de la Fira del Conte i Altres Històries Explica’m. Un cap de setmana que té el conte com a fil conductor, com a relat d’històries per a nens, però també per a joves i adults. Gairebé 70 parades de llibres i il·lustradors amb producte relacionat amb el conte pels carrers del centre de la ciutat; espectacles de gran qualitat artística en diferents espais i per a tots els públics; activitats tematitzades en família; menús especials als restaurants, i molt més... Us destaquem una de les propostes. Dissabte, a les 10 h, sessió de contacontes Contes Viu l’Autisme, al Pati de l’Antic Hospital. Viu Autisme neix amb la finalitat de promoure la inclusió de les persones amb TEA i les seves famílies per garantir la seva igualtat de drets i oportunitats en tots els àmbits de la societat.

Cinema i emocions

Diumenge, a les 12 h, al CaixaForum de Lleida teniu una proposta cultural per gaudir en família. Us podeu sumar a una visita pensada especialment per a famílies que inclou un recorregut per l’exposició 'Cinema i emocions. Un viatge a la infància' i activitats participatives dins de l’espai expositiu. Conduïdes per un mediador, les visites es basen en un tema principal de l’exposició que es desenvolupa al voltant de les obres exposades. Una exposició per comprovar com el cinema és la gran il·lusió. A través de muntatges, efectes i interpretacions, genera un joc que et fa creure, per una estona, que allò que veus és real. I les emocions que se senten al veure-ho, també. En definitiva, la proposta és un viatge a les emocions i la infància. Recomanat per a famílies amb nens i nenes a partir de 7 anys.

La festa dels menuts

MónNatura Delta de l’Ebre és l’escenari aquest cap de setmana d’una gran festa familiar en què els nens i nenes podran gaudir d’espectacles, música, jocs i tallers infantils envoltats del paisatge, les tradicions i la gastronomia del delta de l’Ebre. La festa està dedicada a la natura i a l’entorn del Delta, amb tallers sobre els fascinants ocells de la zona, jocs de la desconeguda fauna que viu al mar, parades de productes tradicionals i moltes més propostes per divertir-se en família. La Festa dels Menuts coincideix amb el setè aniversari d’aquest equipament de la Fundació Catalunya-La Pedrera, pel qual ja han passat més de 150.000 visitants i que convida a fer un viatge que combina terra i mar, aigua dolça i aigua salada, peixos i ocells. MónNatura Delta està format per un conjunt d’espais que donen valor tant al territori com a la biodiversitat de flora i fauna que els envolta.

Festival Indika a Ullastret

Per cinquè any, Ullastret celebrarà elFestival Indika, que comptarà amb un munt d'activitats de caràcter familiar que us acostaran a la cultura ibèrica. Enguany el Festival se celebra aquest cap de setmana. Amb activitats entre les 11 del matí i les 9 del vespre per a tota la família.

El gat amb botes

Arriba al Teatre Aquitània de Barcelona una versió musical del conte clàssic 'El gat amb botes' per a tota la família, de la mà de la companyia Plak Plak Teatre. El gat amb botes vol ajudar el moliner a conquerir la princesa, de qui s’ha enamorat. Per això farà creure al rei que el moliner és el Marquès de Carabàs, un valent i ric noble de les contrades. Però aquest objectiu no serà gens fàcil. Caldran moltes aventures i cançons per aconseguir el seu pla. El muntatge es podrà veure fins al 30 de juny, i aquest cap de setmana fan sessions dissabte a les 16.30 h i diumenge a les 12 h. Un espectacle recomanat per a tota la família.

Catalunya, hola família!

Aquest cap de setmana les millors destinacions de turisme familiar de Catalunya són l’escenari d’un munt d’activitats variades per fer en família. Totes aquestes destinacions de costa, de muntanya i d’interior han obtingut la certificació de Turisme Familiar que atorga l’Agència Catalana de Turisme i us proposen un cap de setmana amb activitats i ofertes d’allotjament a les 25 destinacions que participen en el programa. Hi trobareu durant tot el cap de setmana gairebé 200 activitats relacionades amb la descoberta de l’entorn, l’entreteniment, la natura, etc. A més, per dinamitzar l’estada es proposa que els infants hi participin descarregant-se una apli per caçar éssers de llegenda. Durant els dies del Catalunya, Hola Família!, sortiran a passejar per les destinacions de turisme familiar. Intenteu atrapar-los amb l’apli!

Activitat familiar al Castell d'Olèrdola

Demà dissabte, a les 17 h, al conjunt monumental Castell d’Olèrdola se celebra la XXXIV Trobada d’Olèrdola, on podreu veure 'Enginys Eko.poètiks', de la Cia. Katakrak. Es tracta d’una instal·lació interactiva per a tots els públics. Cada giny és únic i autònom i tots junts creen un espai original, lúdic i participatiu. En aquest treball es complementen els tres eixos de la companyia, creativitat, reciclatge i joc, amb els principis bàsics de l’electricitat, l’electrònica, les energies renovables i… un xic de poesia. Per a tots els públics. Gratuït.

#CapNenSofega

Amb l'objectiu de prevenir l'ofegament infantil, com cada any per aquestes dates, CET 10 celebra la 5a edició de la campanya #CapNensofega, una jornada per la conscienciació de les famílies de la necessitat d'una vigilància contínua quan els infants són a l'aigua. La cita és demà dissabte al CEM Júpiter (c/ Agricultura de Barcelona). De 10 a 10.30 h hi haurà una xerrada teòrica i participativa a càrrec de l'expert en seguretat aquàtica Ramsés Martí, que donarà els consells imprescindibles per evitar els accidents a l'aigua i parlarà dels elements autènticament segurs al medi aquàtic. Tallers i jocs educatius per a infants. d'11 a 11.30 h en què es faran pràctiques i simulació real a la piscina, i d'11.30 a 12h, jocs a la piscina per a tota la família.

Activitats familiars al Turó Parc

Viu el Teatre continua acostant noves propostes escèniques en la seva programació del #TuróParcEnFamília, que per demà dissabte (18 h) ha programat 'En Patufet' de la Petita Brownie. El conte de sempre fet titella per a tota la família. Un espectacle de titelles i objectes amb una escenografia màgica i moltes cançons. Zoom

Festival de Dones

La 27aMostra Internacional de Films de Dones, amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya, presenta aquest cap de setmana dues sessions infantils. Dissabte i diumenge (17 h), a la Sala Chomón de la Filmoteca, es podrà veure la proposta 'Hermína Týrlová món petit, fotograma a fotograma', per a infants a partir de 4 anys. La directora i productora txeca Hermína Týrlová va dedicar la seva carrera a la realització de films infantils seguint la tècnica d'animació 'stop motion'. El seu treball, dirigit especialment a un públic infantil, ressalta per la seva simplicitat, el nivell de detallisme i l'ús de patrons. De la més de seixantena de pel·lícules que conformen la seva filmografia, en rescaten cinc que mostren la seva gran habilitat a l'hora de dotar de vida i conferir esperit a objectes de la quotidianitat per explicar petites històries animades.

Teatre familiar a Cadaqués

Diumenge, a les 12 h, en el marc de la Fira dels Indians de Cadaqués, podreu veure 'Miss Umbrel·la', de Cirquet Confetti. Miss Umbrel·la és un excèntric personatge que combina elements d’antics espectacles de carrer amb elements del circ més contemporani i fa les delícies de grans i petits. Per a tots els públics. Gratuït.