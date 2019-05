Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de juny, que arriba amb calor d'estiu! Aprofiteu per fer coses a l'aire lliure amb la canalla, o per participar en alguna de les activitats de l'agenda del 'Criatures'.

Redescobrir el món rural

Aquest cap de setmana torna el Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana. Se celebra arreu del país amb multitud de propostes adreçades especialment al públic familiar que permeten experimentar la vida al camp, redescobrir l’origen dels productes que es consumeixen cada dia i omplir el rebost. Alimentar els animals de la granja, conèixer els secrets que amaga un hort, saber com és el dia a dia d’un pagès o un pescador, així com veure 'in situ' el procés de producció de la mel, el formatge o les confitures són només algunes de les experiències que podran viure conjuntament petits i grans en un cap de setmana en què prop de 200 granges i explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres obriran les portes i oferiran visites gratuïtes. L’esdeveniment es completa amb la implicació de restaurants i allotjaments, així com amb la programació de nombroses activitats complementàries i divulgatives. Tota la informació, aquí.

Minipop a Tarragona

El Festival Minipop de Tarragona ofereix des d'avui tres dies de concerts, tallers creatius, teatre, cinema i circ, en un marc incomparable, la Tarragona romana, davant l’amfiteatre i amb vistes al mar Mediterrani. Un espai de trobada intergeneracional on conflueixen grans i petits emportats per un desig comú: les ganes de compartir cultura i noves experiències. El Minipop tornarà al passeig de les Palmeres amb més hores de música i una aposta per la poesia. Quimi Portet, Carlos Sadness i El Petit de Cal Eril seran les estrelles de la novena edició del festival. L’univers musical del Minipop es completarà amb Xarim Aresté, DJ Lyona, Germà Aire, El Invisible Harvey, Rombo, Yawners, Nyandú i El Pèsol Feréstec.

Minimúsica al Primavera Sound

Un any més, el Primavera Sound es converteix en un festival 'family-friendly' a través de l'espai minimúsica, que aquest any ofereix més propostes que mai a la Central del Circ, molt a prop de l'escenari Ray Ban. Dissabte s'han programat tot de concerts amb un segell 100% femení: Alondra Bentley, Cariño, Aloha Bennets i Cactus seran les encarregades de pujar a l'escenari i donar-ho tot per a les famílies. Visca el 'girl power'! A més, l'espai comptarà amb activitats de circ ambulant ('slackline', malabars ...) i una activitat d'àudio-painting en col·laboració amb Save The Children a través de la qual els minis podran descobrir músiques i cultures de zones en conflicte. La franja 0 a 3 anys disposarà d'una zona de jocs sensorials i una sèrie de serveis perquè a les famílies no els falti res: canviadors de nadó, coixins de lactància, microones, trones, banys adaptats, protectors auditius, etc. Ja diumenge, la minimúsica tornarà a inaugurar la jornada gratuïta 'Primavera a la ciutat' al CCCB, per gaudir d'un dels espectacles familiars més interessants de la temporada: el 'Sempre de vacances' de 2princesesbarbudes!

7a edició del Fitkam a Montmeló

Aquest cap de setmana se celebra a Montmeló la 7a edició del Festival Infantil i Juvenil de Teatre Infantil. 23 espectacles infantils i familiars de gèneres tan diversos com el teatre de text, còmic, visual i musical, que es complementaran amb espectacles per a infants de 0 a 3 anys, màgia, circ i titelles. Repetint l’èxit de les passades edicions, Fitkam tindrà lloc en sis espais diferents de la localitat i oferirà una oferta variada en gran, mitjà i petit format, així com en localitzacions exteriors.

Tamborinada 2019

Diumenge la Fundació La Roda presenta al Parc de la Ciutadella una nova edició de la festa de la Tamborinada. Un cop més, tornarà a ser un clar exemple de cultura, lleure i tradició en què més de 1.000 persones voluntàries que treballen durant tot l'any amb els infants als barris. Proposa més de 30 tallers i espectacles d'animació infantil, pallassos, contacontes, mags i grups de cultura popular basats en la solidaritat, el respecte als altres i a l’entorn, l’educació i la creativitat. Zoom

Inund'Art a Girona

Aquest cap de setmana Girona acull una nova edició del festivalInund'ART, amb més d'una quarantena de propostes contemporànies relacionades amb les arts visuals. El programa inclou una quinzena d'exposicions a edificis públics i centres d'art; cinc instal·lacions al carrer; una desena de performances o accions al carrer; cinc recorreguts sensitius així com propostes per a tota la família amb una programació exclusiva sota el títol 'MINI-ART'. I és que, amb la voluntat d'arribar a tots els públics, el festival programa per primer cop el cicle 'MINI-ART', que inclou tallers, instal·lacions i recorreguts sensitius per a tota la família. Són set propostes que tindran lloc a la Rambla diumenge i que permetran als assistents crear una casa amb fibres vegetals amb Ona Trepat; gaudir dels jocs creatius de Ludus Mundis; recórrer un camí sensitiu proposat per Art-Crea amb Ludivers o participar en la instal·lació 'Open Cube', d'Eudard Rice.

Teatre familiar a Sallent

Dissabte a les 17 h a la plaça de Sallent hi podreu veure 'L’Oníric món de dins', d’Holoqué. Dins una cabanya de fusta, el Hakan s’adona que el seu interior és buit. Es tracta d’acompanyar el Hakan en un viatge de personatges, objectes i hologrames a través del seu món oníric. Per a tots els públics. Gratuït.

Activitat mediambiental

Continuen les activitats del 13è cicle d’activitats als parcs, platges i rius metropolitans que organitza l'AMB. Aquest cap de setmana han programat quatre activitats. Dissabte a la platja del Prat de Llobregat de 10 a 11.15 h proposen la visita guiada 'Contes a la platja: la tortuga floreta', una activitat pensada per a públic familiar (infants de 3 a 5 anys). D'altra banda, també dissabte, al parc de Can Buxeres de l’Hospitalet de Llobregat (20.30-22.30 h), la proposta és l'itinerari guiat i taller 'La nit de les papallones', acció adreçada també al públic familiar (totes les edats). Ja diumenge se celebrarà la festa del Dia del Medi Ambient al parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. I també diumenge, a Esplugues de Llobregat, al parc de la Solidaritat, es farà la visita guiada i taller 'Fem del parc de la Solidaritat casa nostra'. De les 11 a les 13.30 h.

Visita teatralitzada al mNACTEC

Diumenge, a les 12 h, al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), a Terrassa, podreu gaudir de la visita teatralitzada '1909. Un passeig per la fàbrica', en què podreu descobrir, d'una manera divertida i a través de personatges que formaven part de l'entorn industrial, com funcionava una fàbrica tèxtil en aquella època i el procés de producció de la llana.

Cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya

Cada cap de setmana, a la Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya fan una proposta de cinema familiar. Aquest cap de setmana (dissabte i diumenge a les 17h) el film triat és 'Buscant la Dory', recomanat a partir de 4 anys. En la segona part de 'Buscant en Nemo', els problemes de memòria de la Dory semblen desaparèixer durant un segon i recorda que té una família. Immediatament decideix emprendre un viatge per retrobar-se amb els seus pares, a qui va perdre fa anys.

Tallers familiars a la Casa Coll i Regàs

La Casa Coll i Regàs de Mataró ha previst per a aquest diumenge dues activitats familiars. La primera proposta és 'Una casa de sorpreses', visita dinamitzada per a infants de 2 a 5 anys i les seves famílies. A partir de les 11 h, la Casa Coll i Regàs esdevindrà l'escenari per experimentar, explorar i aprendre de manera lúdica i curiosa. Amb l'expressió corporal, sensorial, el llenguatge plàstic i musical us conviden a participar en una casa plena de sorpreses! La segona proposta és el taller 'Materialitz'art en família', visita guiada i taller familiar. Serà a les 12 h i us ofereix la possibilitat de convertir-vos en un artista modernista del segle XXI. Amb aquesta visita familiar coneixereu la Casa Coll i Regàs, aprendreu què va motivar el seu disseny i la seva construcció, qui en van ser els propietaris, els materials i les tècniques que hi podem trobar. La visita acabarà en un taller de creació d'obres d'inspiració modernista, a partir de les noves formes de producció com són les impressions en 3D. Més informació i reserves aquí.

Misteri al castell de Miravet

Demà dissabte, a les 12 h, al castell de Miravet, podeu participar en el taller familiar 'Mr. Stone i el misteri dels templers a Miravet'. Mr. Stone volta per tot el món a la recerca de llocs únics, misteriosos i extraordinaris. Aquesta vegada les seves passes l’han portat fins a Miravet i ha descobert que va ser un Castell templer. Però… qui eren els templers i a què es dedicaven? Seguiu les petjades de l'intrèpid viatger i amb l'ajuda del seu quadern de notes i el seu bagul de viatge, trobeu les respostes a totes les preguntes. Activitat recomanada de 6 a 12 anys.

Teatre a Argentona