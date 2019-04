Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí el primer cap de setmana després de les vacances de Setmana Santa! Segur que teniu ganes de tornar a fer plans amb la canalla i aprofitar aquest cap de setmana, que, segons diuen, no serà tan plujós. Aquí teniu algunes propostes que potser us interessaran.

L'univers Miró inspira la dansa

La companyia mallorquina Baal arriba amb la seva obra més lloada per crítica i públic. 'MiramirO' és un espectacle on les figures i dibuixos del pintor Joan Miró cobren vida a través de la dansa. Un espectacle per a tota la família. Serà al Teatre de Lloret de Mar en una única funció, demà dissabte, 27 d'abril, a les 12 h.

Activitats mediambientals

En el marc del 13è cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans, l'AMB organitza aquest cap de setmana tres activitats. Demà dissabte (de 12 a 13.30 h), la proposta és 'Flors i violes. Els prats florits del parc de la Fontsanta', al Parc de la Fontsanta d'Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Diumenge, una doble proposta. D'una banda, a la 'Biomarató a la platja del Prat de Llobregat', de 10.30 a 12.30 h es farà un taller per al públic familiar (infants a partir de 6 anys). De l'altra, podreu participar a 'Planta’t Botànic!', una festa participativa per al públic familiar (totes les edats), que se celebrarà durant tot el dia al Jardí Botànic de Barcelona.

La sireneta al Teatre Gaudí

Des d'aquest dissabte, els dissabtes a les 17 h i els diumenges a les 12 h podreu veure el musical 'La sireneta' al Teatre Gaudí de Barcelona. L’Ariel és una jove sirena que viu amb els seus amics al fons del mar. El dia del seu aniversari, la sireneta veu una nau governada pel príncep Èric i se n’enamora immediatament. Llavors demana al seu pare, el déu Posidó, que li doni cames per sortir de l’aigua i conèixer el príncep. Posidó s’hi nega, perquè no vol que la seva filla sigui víctima de la barbàrie dels humans. La Bruixa del Mar ho aprofita per fer un tracte amb l’Ariel: li donarà cames a canvi de la seva veu. Si abans de vint-i-quatre hores la sireneta aconsegueix un petó d’amor del seu estimat, recuperarà la veu. Si no ho aconsegueix, la bruixa es quedarà amb la seva ànima per sempre més. ¿Serà l’Ariel capaç d’enamorar el príncep Èric abans del termini sense el seu cant de sirena? Un conte musical per a tota la família.

Presentació d'un conte musical

Demà dissabte, a les 12h, es presenta el primer conte musical de Creixendo, a la llibreria Alibri de Barcelona. Creixendo s'inicia amb una col·lecció de contes musicals adreçats a famílies amb infants de 0 a 99 anys. Dos personatges en són els protagonistes: la Nana i el seu avi, en Papet. Amb ells podreu compartir situacions del dia a dia, les quals donaran èmfasi i rellevància al vincle que s'estableix entre avis i néts. Per altra banda, com que la música forma part de la vida d'aquests dos personatges, amb ells també podreu gaudir de les cançons, que us convidaran a jugar i passar-ho bé a través de diferents propostes. Després de més de 10 anys compartint la música amb les famílies, Anna Roig Dolz, pedagoga musical i directora de

Creixendo, es proposa oferir material propi i original als més petits de la casa, els seus familiars i també a mestres i educadors.

Activitats familiars al Turó Parc

A partir d’aquest diumenge, Viu el Teatre continua acostant noves propostes escèniques en la seva programació del #TuróParcEnFamília. La nova programació començarà aquest dissabte a les 17 h amb l’espectacle de teatre musical “El Petit Dalí”, de Viu el Teatre, una odissea que porta els infants pel camí de la imaginació i la creativitat.