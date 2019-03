Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de la primavera, que promet dies esplèndids! Així que no teniu excusa. Comenceu ja a fer plans amb la canalla. Aquí teniu algunes idees.

Dog Day a Gavà Mar

Aquest diumenge se celebrarà a Gavà Mar (Baix Llobregat) la tercera edició del Dog Day by Gos Àrtic, una jornada de promoció de l’esport amb gossos i la tinença responsable d’animals. Des de les 10 del matí, tothom que s’arribi a Gavà podrà gaudir de diverses exhibicions i conèixer les diferents disciplines de l’esport amb gossos. A més, els més petits podran participar en els tallers per a canalla o passar pel pintacares i sortir maquillats com el seu gos preferit. A l’espai de formació, durant tot el matí, diferents experts faran xerrades taller sobre diversos temes relacionats amb el benestar dels gossos. Més informació a www.clubgosartic.cat.

Sessió familiar del PedreraArtlab

Aquest diumenge se celebra a la Pedrera la sessió familiar del PedreraArtlab, un projecte de la Fundació Catalunya - la Pedrera en què es posen en relació els nous grups musicals de l'escena independent amb joves creadors, instituts i escoles de disciplines artístiques de referència. Cada sessió del cicle de concerts és el resultat de la interconnexió entre la música i diferents disciplines artístiques, fruit d'un procés d'investigació, innovació i creació. Diumenge (12 h) es farà una sessió familiar a càrrec de l'Orchestra Fireluche & Morgan Caney. Presenten 'Ja veurem', un espectacle familiar en què els instruments de joguina, inversemblants, curiosos, clàssics i propis de cultures d’arreu del món de l’Orchestra Fireluche es veuen embolcallats per les projeccions i les atmosferes del videoartista anglès Morgan Caney, en una proposta estètica i pedagògica en què el públic es converteix en grumet (o polissó) d’un viatge sorprenent. És un espectacle que desperta la imaginació, que emociona i captiva, un recorregut insospitat a través dels sentits. Sessió recomanada a partir de 3 anys.

Matins infantils de L'Espiga

Diumenge, a les 11.30, al centre L'Espiga del barri de les Corts de Barcelona, podreu veure l'espectacle 'Tutti colori', a càrrec de la companyia Estenedor Teatre. Hi havia una vegada un poblet trist i gris que no coneixia cap color llevat del blanc i del negre. Un dia els seus habitants decideixen marxar a córrer món amb la intenció de veure què hi ha més enllà i portar alegria a les seves vides.

Cada un viatjarà d'una manera diferent: a peu, en bicicleta, en barca o volant en avió. I cada viatger tornarà amb una aventura i un color nou. A poc a poc pintaran el poble i els seus vestits i celebraran la troballa dels colors amb una gran festa.

Activitat mediambiental

En el marc del 13è cicle d'activitats en platges, rius i parcs metropolitans que impulsa l'AMB, aquest diumenge la proposta és 'Tornar a casa! Descoberta del riu Llobregat i alliberament d’ocells recuperats'. Al Parc de la Solana i Riu Llobregat, a Sant Andreu de la Barca. Diumenge d'11.30 a 13.30 h. Itinerari guiat i taller per al públic familiar (totes les edats).

Cinemúsica al Petit Romea

Aquest diumenge, a les 11 i a les 12, al Teatre Romea hi podreu veure 'Cinemúsica per a infants de 0 a 4 anys', una producció de Viu el Teatre que combina el cinema, la música en directe i el teatre. A través de la imatge, els sons i el moviment, dues cinemúsics guiaran els més petits en un viatge per una història d'històries repleta d'emocions i escenes icòniques del cinema mut en blanc i negre de Chaplin i Keaton, entre d’altres. Seguint l'estela del seu espectacle germà 'Pintamúsica', 'Cinemúsica' pretén consolidar una línia d'espectacle cuidat al detall en totes les fases de creació per estimular els sentits del nadó. La combinació entre innovació, diverses disciplines artístiques i un format proper i íntim vol transportar el nadó i la seva família a una experiència única i estimulant. Zoom Trobada amb les famílies del Flic Festival Aquest dissabte es tanca la 9a edició del Flic a Barcelona amb una activitat molt especial: el Flic Creació al Macba. Serà una trobada de creació artística en què les famílies formareu part del procés creatiu d'un dels artistes convidats del Flic, i creareu conjuntament una peça artística a partir de la paraula (amb Anna Dot), el còmic (amb Andrea Ganuza) o l'animació audiovisual (amb Pere Ginard). Sempre partint del 'crossing art' literari. Aquesta activitat està especialment orientada a nens i nenes de 8 a 12 anys. Zoom

Taller de música en família al Museu Pau Casals

Diumenge (12 h) al Museu Pau Casals del Vendrell us proposen un taller ple de música i cançons en què la petita Rita us explicarà que ha perdut una cosa molt petita però molt valuosa per a ella. Voleu ajudar-la a trobar-la? Aquest taller està basat en el conte amb cançons 'Bada Botó', que les autores de la sessió, Anna Vega i Marta Canellas, tenen editat amb Bellaterra Música. Es tracta d'un format familiar, proper i participatiu que té com objectiu viure plegats una experiència agradable a través de la música i despertar i fomentar d'una manera divertida i lúdica el valor de les petites coses en els infants. Recomanat per a famílies amb nens d’1 a 5 anys. Places limitades. Cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 977684276 o escrivint a museu@paucasals.org.

Teatre familiar a Alguaire

Dissabte, a les 18 h, a l’Espai Jove El Trull d'Alguaire hi podreu veure 'Cuida’l', de la companyia Fes-t’ho Com Vulguis. Dos personatges es troben enmig de camins de somnis. De seguida, es veuran immersos en un món d’estímuls i transformacions que els portaran a explorar, descobrir, jugar i experimentar. La neu, la llar, el vaixell a tota vela, el fons marí, la natura, la tendresa d’una abraçada però també la inquietud de trobar-se sol. Un espectacle recomanat per a infants de 0 a 3 anys.

Una mica d'història al Museu del Ter

Emmarcat dins de les Sortides Naturalistes d'Osona, a Manlleu s'ha organitzat per demà dissabte un taller de paleontologia per als més joves, en què descobriran fòssils i viuran en primera persona com treballen els professionals al laboratori. L'activitat, que estarà guiada pels geòlegs Ingrit Soriguera i Jordi Vilà, també inclou una sortida dedicada al món dels insectes i un recorregut per la riba del riu Ter. A partir de les 10 del matí.

Presentació literària

Aquest dissabte (12 h) es presenta a la Llibreria Troa Empúries de Girona 'Un ARBRE en un NIU, un NIU en un ARBRE', de Carles Sala i Vila, amb il·lustracions de Montse Español. A partir de dues vides paral·leles d'un arbre i un ocell, el conte reflexiona sobre dos punts de vista diferents amb què es viu un mateix fet, i també sobre el pas del temps, sobre l'amistat, sobre l'amor, sobre la família, sobre la força de la natura... I, finalment, sobre com la infantesa ens pot marcar per a tota la vida.

Espectacle de clown a la Casa Elizalde

Diumenge (12 h), a la Casa Elizalde de Barcelona, hi podreu veure 'Fané solamente', a càrrec de la Cia. Pau Palaus, una proposta de clown contemporani i teatre gestual. Un pallasso tendre i tranquil que vol jugar i fa cada espectacle únic i diferent. La tendresa i la calidesa del personatge faran que hi connecteu ràpidament i l'acompanyeu a endinsar-vos en el seu món. 'Fanésolamente' no es pot explicar, s'ha de viure, i sobretot, s’ha de riure! Espectacle recomanat per a tots els públics. Preu de l’entrada: 3 €. Aforament limitat. Reserva en línia a través de casaelizalde.com o presencialment al centre fins al dia previ a l’espectacle. També pots comprar-les a la Casa Elizalde a partir de les 11 h del mateix dia de la funció.

Petitàlia 2019 a Fira de Lleida

Els més petits de la casa tenen una cita aquest diumenge a Fira Lleida. El Petitàlia portarà a la capital del Segrià les novetats del mercat infantil en sectors com la moda, l'alimentació, l'educació o la salut. Així, els infants podran aprendre i divertir-se mentre participen en els tallers i les activitats esportives i creatives. Per als pares també hi haurà conferències sobre la criança i l'educació. La 13a edició de Petitàlia (la fira de criança, educació i lleure infantil) i la 6a edició del Saló de l’Esport i del Turisme Actiu i de Muntanya (STM) obriran les portes de manera conjunta al pavelló 4 de Fira de Lleida, amb 85 empreses representades i més de 50 activitats i tallers.

Teatre per a tots els públics a Olot

Diumenge, a les 17 h, al Teatre Principal d’Olot s'hi representa 'El soldadet de plom' de la companyia Festuc Teatre. Mai ningú no ha vist, ni veurà, un soldadet tan valent. Amb una sola cama és capaç de fer la volta al món en un vaixell de paper desafiant rates enormes i enfrontant-se a grans perills marins. I tot per amor, per poder tornar a veure aquella ballarina de paper que un dia li va robar el cor. Un espectacle recomanat a partir de 4 anys.

Dansa al SAT!

Aquest cap de setmana, al SAT! de Sant Andreu de Barcelona, una proposta de dansa per a tota la família. La Cia. DA.TE Danza, de Granada, presenta 'Nudos', dissabte a les 17.30 h i diumenge a les 12 h. A través de la dansa, la companyia andalusa DA.TE Danza s’interroga sobre els nusos que fem i desfem al llarg de la vida, sobre les cicatrius que es tanquen (o no) quan deixem la infància per entrar en el món dels adults. Un espectacle de delicada atmosfera que farà pensar (i somiar) grans i petits. DA.TE Danza va néixer l’octubre de 1999 sota la direcció artística i coreogràfica d’Omar Meza, amb l’objectiu de donar a conèixer la dansa contemporània com a llenguatge actual, viu i adequat per explicar històries compromeses, especialment al públic infantil i juvenil. Recomanat a partir de 4 anys.