Què fem aquest cap de setmana?

A punt d'entrar a un nou cap de setmana, que Miquel Bernis ens avisa que serà enterbolit però sense pluges (només diumenge a la tarda hi haurà nevades al Pirineu), ja podeu començar a fer plans amb la canalla. Podeu aprofitar per descobrir una nova sèrie plegats (ja heu llegit la proposta de Toni de la Torre?) o per fer una partida a un joc de taula, o simplement per fer-vos confidències ben calentons al sofà! O bé podeu aprofitar per participar en alguna d'aquestes propostes:

Torna el Pintamúsica

Diumenge, en 3 sessions (10, 11 i 12 h) podeu tornar a veure i viure al Teatre Romea de Barcelona l'espectacle 'Pintamúsica'.Una experiència sensorial artística per viure el plaer del primer despertar escènic del nadó. Un quadre blanc, quatre colors i música clàssica en directe són els ingredients principals d'aquest viatge compartit a través de les estacions de l'any. Tres músics, actors i cantants ens porten a crear una adaptació del quadre 'Dona i ocells en la nit' de Joan Miró. Una aventura sensorial per escoltar, mirar, interaccionar i jugar! Edat recomanada: de 0 a 4 anys.

Estrena al Tantarantana

Aquest cap de setmana, el Teatre Tantarantana estrena un nou espectacle familiar. Es tracta de 'La rateta', a càrrec de la companyia Campi Qui Pugui. L'avioneta de l'Alice, la Kate i la Fiona ha fallat i han caigut enmig d'una granja abandonada! Però no està abandonada del tot... De seguida coneixeran un animaló al que li agrada tenir l'escala ben neta. És la rateta presumida! La Kate no coneix la seva història, però l'Alice i la Fiona li explicaran amb l'ajuda dels animals de la granja. Teatre musical i titelles per explicar un conte de sempre amb variacions que us sorprendran i que converteixen el muntatge en una autèntica aventura. Espectacle recomanat a partir de 2 anys.

Festes de Santa Eulàlia

Del 8 al 12 de febrer, Barcelona celebra Santa Eulàlia, la seva festa major d'hivern. Podeu consultar les activitats previstes aquí. A més del munt d'activitats programades per gaudir de la cultura popular, com diades castelleres, cercaviles, trobades de gegantons, etc., els museus de la ciutat obriran les seves portes gratuïtament perquè els coneguis en aquest cap de setmana festiu. Entre ells, el Museu d'Història de Catalunya i el Museu d'Arqueologia.

Reestrena al Jove Teatre Regina

El Jove Teatre Regina reestrena aquest cap de setmana l'espectacle 'El vestit nou de l'emperador', a càrrec de la companyia La Trepa. Diu la història que en un país llunyà hi havia un emperador tan presumit i excèntric que només pensava en els seus arreus i els seus vestits... Diuen que tenia un vestit per a cada dia... i per a cada hora del dia! Un dia a la cort, el capità general i una dama es volen casar. I per celebrar-ho, l'emperador organitza una gran festa per poder estrenar un vestit nou que sigui l'admiració i l'enveja del món sencer. Una estafadora es presenta com una gran dissenyadora i li ofereix un vestit absolutament meravellós; un vestit que té una virtut molt especial: és invisible als ulls de tots aquells que no siguin dignes del seu càrrec, els que menteixen o els que són uns babaus. L'emperador li encarrega el vestit. Un cop fet, tothom assegura que el veu. I el primer que ho diu és el mateix emperador, que es posa el vestit i surt al carrer. Però quan comença la gran desfilada, la veu d'un nen crida ben fort: l'Emperador va en calçotets! Dissabtes i diumenges a les 17.30 h.

Titelles a la Casa Elizalde

Diumenge, a les 12 h, en el marc de la programació familiar de la Casa Elizalde, la proposta és 'Cuac!', un espectacle de titelles a càrrec de Txotitelles. ElCuac és un ànec que viu tot sol, tranquil i feliç, sense que res molesti la seva rutina diària. Avui, a l’hora d’esmorzar, s’adonarà que no li queda res per menjar: ni pa sec, ni blat de moro, ni algues! O sigui que ha de marxar a buscar la teca. Pel camí farà un descobriment sorprenent. Recomanat per a infants a partir de 2 anys.

Espectacle al Museu d'Història de Catalunya

Al Museu d'Història de Catalunya, al Palau de Mar, demà dissabte, a les 11.30 h, podreu participar del taller 'La Polsina viatja pel temps', inclosa en el preu de l'entrada. La Polsina és una bellugadissa volva de pols que ens explica la seva història: on va néixer, on vivia, què menja, com creix i com es vesteix. Passejant per les sales del museu ens presentarà també els amics que ha fet al llarg de la seva vida. Places limitades. Cal fer reserva prèvia.

Teatre per a tots els públics a Ulldecona

Dissabte, a les 18 h, al Teatre Orfeó Montsià d’Ulldecona hi podreu veure 'Zaquizamí',de la companyia Roberto G. Alonso. A totes les cases sempre hi ha un zaquizamí, un espai o estança gran o petita, un racó ple d’andròmines on van a parar els trastos vells que estan en desús, unes golfes amb goteres on fan niu els mussols o un altell de difícil accés on el que busques és al fons de tot, una habitació fosca, la dels mals endreços, en la qual cada cop que obres la porta cau alguna capsa, o alguna escombra, o alguna cosa. El zaquizamí és l’excusa per somiar a través de la dansa. Espectacle recomanat per a infants de 4 a 9 anys. Zoom

Matins infantils de L'Espiga

En el marc de la programació de matins infantils de L'Espiga de les Corts (Joan Gamper, 30, Barcelona), diumenge, a les 11.30 h, podreu veure l'espectacle 'La rateta Martina i el ratolí Serafí', de la companyia Cia Deliri. La Martina s'ha trobat un dineret. Mentre pensa en què se'l vol gastar molts pretendents la volen conquistar. Trobarà algú amb qui tindrà alguna cosa en comú?

Zoom La rateta i en Serafí

Laika arriba a Banyoles

Diumenge, a les 12 h, a la La Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles teniu l'oportunitat de veure 'Laika', de la companyiaXirriquiteula Teatre. 1957. Som a Moscou. En plena Guerra Freda i en la competició per la carrera espacial. La Laika és una gosseta que sobreviu pels carrers i parcs de la gelada ciutat. Poc s’imagina que el seu destí la portarà a l’espai dins l’Sputnik i passarà a la història de la humanitat com el primer ésser viu en orbitar al voltant de la Terra. Una bona excusa per celebrar els 50 anys de l’arribada de l’ésser humà a la Lluna. Espectacle recomanat per a tots els públics.

Taller al Museu Pau Casals

Diumenge, al Museu Pau Casals, proposen l'activitat familiar ' Sigues músic per un dia!' Una activitat familiar en què pares i infants podreu conèixer qui era Pau Casals a través d'una visita dinamitzada al museu i aprendre a tocar el violoncel, convertint-vos en músics per un dia! De 12 a 13.30 h. Places limitades. Cal fer reserva prèvia al tel. 977 684 276 o al c/e museu@paucasals.org

Descobrint dinosaures

Diumenge, el Museu de la Conca Dellà, a Isona (Pallars Jussà), us proposa una visita guiada a les petjades de dinosaure de Basturs. Visita guiada a les petjades de dinosaure de Basturs i a la restauració del coll de dinosaure trobat a Orcau. Durada aproximada de 3 hores. S'ha de caminar uns 20 minuts d'anada i 20 de tornada. Es necessita vehicle. Reserva prèvia necessària. Recomanat a partir de 8 anys.

Música i pallassos a Balaguer