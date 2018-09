Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí l'últim cap de setmana de setembre. Si voleu treure'n el màxim partit compartint temps d'oci amb la canalla, aquí teniu algunes idees.

Estrena de cinema

Tipitips són els sons que fem quan caminem o ens movem de manera graciosa i lleugera. Així és com es mouen els personatges del film 'Tipitips' format per episodis provinents de dues produccions excepcionals i que s'estrena avui divendres. Les històries de 'Qui juga?' retraten moments de la vida quotidiana amb un traç senzill que recorda els dibuixos dels infants. D'altra banda, les peces musicals de 'Cançons per a infants i bestioles' estan protagonitzades per famílies de tota mena d’animals que habiten mons fantàstics plens de ritmes de jazz. Es tracta de films impregnats d’un ritme natural i un muntatge harmoniós. Per l'estètica i les temàtiques, 'Tipitips' va dirigida a un públic molt menut i es converteix en la perfecta primera experiència cinematogràfica.

Gavarres Festival

Aquest dissabte se celebra una nova edició del Gavarres Festival, la desena. Seguint la línia dels anys anteriors, la voluntat del certamen és mostrar els productes i els productors que viuen i cultiven les Gavarres. La jornada arrencarà a les 16 h a la plaça de l'Església amb un seguit d'activitats de la mà de productors i creadors gastronòmics. Tallers i activitats que us permetran veure i assaborir tot el que el territori pot oferir. A més de l'univers gastronòmic, també podreu descobrir oficis artesanals que encara perduren i que encara mantenen moltes persones del territori. La plaça de l'Església es convertirà en el seu obrador, on es podrà participar en diferents tallers per veure com són i com funcionen aquests oficis. Destaquem també la proposta creativa del col·lectiu de l'Encesa dels Il·luminats en la seva cinquena edició; un col·lectiu popular, creatiu i no professional, nascut al carrer per ocupar-lo amb el discurs de l'expressió artística com a eina de resistència i creixement. Un recorregut d'instal·lacions de llum i foc que podreu veure pels carrers del nucli del poble de Juià (Gironès). Després del sopar i de l'Encesa dels Il·luminats podreu gaudir de l'espectacle 'I Remember Mr Bowie'. Una barreja de música i humor que recorre la vida i obra de David Bowie i que explica com hauria estat la festa del seu 70è aniversari. Una creació de Vania Produccions.

Per gaudir de la natura

En el marc del programa d'activitats familiars que organitza l'AMB, dues propostes per a aquest cap de setmana. Dissabte podeu participar de 'La nit de les papallones', itinerari guiat i taller per al públic familiar (totes les edats). Al Parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, de 20.30 h a 22.30 h. Diumenge, la proposta és 'La vegetació singular del parc de Torreblanca'. La cita és al Parc de Torreblanca, situat entre Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, d'11.30 h a 13.30 h. Itinerari guiat per a públic familiar (a partir de 6 anys).

La Bleda, a Barcelona

En el marc de la festa major de l'Eixample Esquerre de Barcelona, demà dissabte, a les 12 h, a l'Arbreda del Parc Joan Miró podreu veure l'espectacle familiar 'La superbleda'. Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que costen de trobar, però quan els necessites, apareixen. "El soroll és el dolent. Sempre hi ha un dolent en les històries de superherois, i la contaminació acústica és la dolenta de la pel·lícula. Podrà la Bleda acabar amb el malvat Doctor Sorollaco? Veurem com..."

TNT Kids

El Festival TNT arriba a l'onzena edició a Terrassa potenciant el TNT Kids, l'itinerari del festival TNT pensat per al públic familiar, que presenta aquest cap de setmana vuit propostes innovadores. Entre la programació del TNT Kids hi ha 'Llac' de L'Embarral, 'Hippos' de Zum Zum Teatre i Quim Bigas, 'Blanko' de JOHNman, '#espaiagulles' de Què fas Carlota?, 'Domo Baby' de Kandengue Arts i la 'Mini caravana de tràilers' organitzada per G.R.U.A. amb tres propostes entre les quals els nens i nenes hauran de votar la guanyadora.

Entrepà solidari!

Manresa es menjarà dissabte un gran entrepà solidari d’un quilòmetre de llargada per ajudar a millorar l’atenció infantil i juvenil de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Un entrepà solidari d’un quilòmetre de llargada travessarà el passeig de Pere III, la principal artèria de la capital del Bages. El Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages i l’entitat Manresa+Comerç oferiran 5.000 racions d’un entrepà de llonganissa curada per ajudar a fer realitat les millores plantejades en l’atenció infantil i juvenil de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els bars i restaurants del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages i els comerços de Manresa+Comerç posen a disposició del públic els tiquets per a l’entrepà solidari a un preu de cinc euros, que també inclourà una beguda. L’activitat començarà a les 6 de la tarda i acabarà a les 9 de la nit. Durant tota la tarda hi haurà una àmplia oferta d’activitats lúdiques al centre de Manresa, coincidint amb l’entrepà solidari. El primer tram del passeig Pere III proposarà una caminada popular. Hi haurà música i animació i una mostra d’imatgeria popular del territori. Finalment, a la nit el comerç del centre de la capital del Bages sortirà al carrer en el marc d’una nova edició de la festa Shopping Night.

Espectacle familiar al Turó Parc

En el marc de la programació familiar de tardor al Turó Parc de Barcelona, demà dissabte la proposta és 'Matito i la grandíssima roda de fira', un espectacle de titelles de guant i música en directe a càrrec d'Arnau i Clara Colom. A partir de les 17.30 h.