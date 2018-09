Què fem aquest cap de setmana?

Som a les portes del primer cap de setmana després del començament de curs. Com ha anat la tornada al col·legi? Si voleu celebrar la tornada a la rutina, podeu aprofitar-lo per fer plegats alguna d'aquestes propostes.

Mercat de Música Viva de Vic

Demà dissabte, al matí i a la tarda, el Mercat de Música Viva de Vic ofereix tot un seguit de concerts adreçats al públic familiar. Black Music per als Més Menuts, Xiula, The Penguins Reggae per a Xics i Basket Beat són les propostes musicals gratuïtes per als espectadors més petits del MMVV. Black Music per als Més Menuts és un espectacle que proposa als més petits de casa (de 0 a 5 anys) un viatge per la història de la música negra, des de les cançons espirituals fins al funk. Dissabte (11.30 h. CARPA NEGRA). Xiula presenta al MMVV el seu nou disc 'Dintríssim' en un espectacle interactiu d'animació on es barrejaran els seus clàssics amb la nova fornada de cançons que s'originen en aquest viatge a l'interior del cos humà. Dissabte (12.30 h. CARPA NEGRA). The Peguins Reggae per a Xics presenten 'Ballant damunt la lluna' on, amb combustible de ritmes jamaicans, fan viatjar el públic més enllà de les estrelles. Dissabte (16.00 h. CARPA NEGRA). Finalment, la Big Band Basket Beat Barcelona presenta 'Basket Beat, un nosaltres abans que un jo', un espectacle fruit de la col·laboració i la trobada entre persones. Una història tragicòmica entre la realitat i la ficció que porta a escena els conflictes que neixen entre els nostres interessos i els dels altres en aquesta societat de la immediatesa, la imatge i la desmesura. Dissabte (17.00 h. CARPA NEGRA).

Cómo Como Festival

Aquest cap de setmana se celebra la tercera edició del Cómo Como Festival al port de Barcelona, i ho fa amb una gran novetat: serà tot gratuït! Aquest any podreu disfrutar de les xerrades de Xevi Verdaguer i Carla Zaplana en obert, i participar en els tallers infantils, 'showcookings' i xerrades programats. El Cómo Como Festival és el primer festival de gran format dedicat a l'alimentació saludable. Hi participen més de seixanta expositors, des de petits productors fins a grans empreses que comercialitzen aliments saludables o que defensen un estil de vida compromès amb el medi i la prevenció de la salut. Música en directe, tallers de cuina i de reciclatge i zona per a nadons són els plats forts de la programació infantil d’aquest any. A més, el grup d’animació infantil Xiula presenta en exclusiva al CCF la nova cançó 'Verdura sense mesura', creada especialment per a l’ocasió.

Fira Taral·la a Granollers

Taral·la, la Fira de la Música i l’Educació, es consolida amb la tercera edició. Dirigida per la pedagoga, musicoterapeuta i cantant Dàmaris Gelabert, la cita és aquest cap de setmana a l’Espai Roca Umbert-Fàbrica de les Arts de Granollers. La fira va destinada, per una banda, als professionals i estudiants de la música i l’educació i, per una altra, tot dissabte (des de les 10.30 h) a les famílies amb infants d’entre 0 i 10 anys, i famílies amb nens i nenes amb necessitats educatives especials (NEE). L’equip Taral·la ha preparat activitats obertes a tot el públic amb propostes d’animació als carrers de Roca Umbert, tallers per a diferents edats, espai per als més petits, expositors, concerts en directe, tallers pràctics, propostes didàctiques, animacions a l’espai exterior, 'food trucks' i moltes altres experiències enriquidores en què l’ingredient principal serà la música. Més informació a la web: www.taralla.cat Zoom

Ioga per a tota la família

Del 12 a 14 d'octubre se celebrarà a Barcelona una nova edició del Global Yoga Congress, un dels principals esdeveniments de ioga a Europa. Es tracta d'un esdeveniment que té per objectiu acostar el ioga a tothom, tant als principiants com als practicants habituals, per a totes les edats i tots els estils de ioga.El Global Yoga Congress tindrà tres parts: la primera se celebra aquest dissabte. Es tracta d'un precongrés dedicat a famílies i nens. Així, han ideat un programa dedicat exclusivament a nens i famílies, amb classes de ioga per a nens, ioga en família, 'mindfulness' per a nens, ioga per a adolescents, espai de jocs per als més petits, concerts… La cita és al Col·legi Pare Damià-Sagrats Cors, a l'avinguda Vallvidrera, 10, de Barcelona. Podeu consultar el programa previst per demà aquí.

Educació ambiental

En el marc del cicle d'activitats ambientals que promou l'AMB, aquest cap de setmana teniu dues propostes ben interessants. Dissabte hi ha 'Petits Darwins. Testing de biodiversitat al riu Llobregat'. La cita serà de 10 a 13 h a Cornellà de Llobregat, a la llera del riu Llobregat. Una jornada participativa adreçada al públic familiar (a partir de 8 anys). Diumenge, al Jardí Botànic de Barcelona, de 10 a 13 h, us proposen participar en el taller 'Un hàbitat al teu balcó'. Activitat adreçada al públic familiar (a partir de 7 anys).

Màgia al saT! Teatre

El saT! Teatre inaugura la temporada amb un espectacle de màgia. Aquest cap de setmana hi podeu veure 'Formidable!', a càrrec de la Cia. Charlie Mag. Es tracta del nou espectacle teatral de Charlie Mag, un mag guardonat amb el Mandrake d'Or 2013, un dels premis més importants de la màgia atorgat per l'Acadèmia Francesa d'Il·lusionistes. Charlie és reconegut pel seu número amb coloms, una de les disciplines més difícils de la màgia, amb el qual ha entrat al mercat nacional i internacional. 'Formidable!' és més que un espectacle de màgia: és un muntatge interdisciplinari en què participen diverses arts escèniques com el ball, el teatre i l'humor, que s'alternen amb la màgia més poètica. El podeu veure dissabte a les 17.30 h i diumenge a les 12 i les 17.30 h.

Festa al Turó Parc

El Turó Parc recupera la programació per a famílies i ho celebra aquest cap de setmana amb una festa d'inauguració al Teatret del Turó Parc. Serà demà dissabte,de 17 h a 20 h, i hi podreu gaudir de jocs, tallers i espectacles per a tota la família.

Happy Market a l'Splau

Diumenge, a partir de les 12.30 h, el centre comercial Splau de Cornellà de Llobregat acollirà un Happy Market per als més petits de la família. El Happy Market és una activitat de jocs pensada perquè els nens i nenes juguin a imitar la vida dels adults en un ambient d'un mercat actual amb productes alimentaris. Tots els objectes estan adaptats i pensats per a la canalla. A més, comptareu amb diferents zones com ara 'food trucks' i espais per poder menjar i relaxar-vos.