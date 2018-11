Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim a punt un nou cap de setmana, una nova oportunitat per aprofitar les estonis lliures per fer alguna activitat amb la canalla. Si busqueu idees, aquí en teniu algunes:

Musical familiar a La Pedrera

Aquest cap de setmana, a La Pedrera es representarà 'Un cau de mil secrets', un espectacle escrit i musicat especialment per ser representat a l'Auditori de La Pedrera.La història i les cançons inspirades en l’obra de Gaudíportaran petits i grans a viure una experiència fantàstica a la Casa Milà, que us faran anar i venir de l’actualitat a la Barcelona de principis del segle XX. Elsprotagonistesd'aquest musical són el fil conductor de la història; a mésd'actuar, canten acompanyats de música en directe inspirada en l'obra de Gaudí. Es faran dues sessions, dissabte a les 18 h, i diumenge a les 12 h.Edat recomanada: a partir de 6 anys.

Activitat de cloenda de la Setmana de l'Àlbum

La Setmana de l'Àlbum, dedicada a l'àlbum il·Lustrat, tanca portes aquest cap de setmana amb una acció ben especial. Diumenge, a les 12h a la Plaça Reial de Barcelona es farà el muntatge d’un trencaclosques gegant amb una vintena de grans il·lustradors. Els més petits disposaran del seu propi espai per donar corda a la seva creativitat. No us ho perdeu!

Activitats familiars al Rec d'Igualada

Més d’una vintena de marques de roba infantil participen a l’edició d’hivern del Rec.0 Experimental Stores. Una oferta que es concentra sobretot a l’espai RecKids, tot i que també en seccions de les pop up stores de grans marques repartides al llarg de tot el circuit del Rec. L’espai RecKids s'ha situat en aquesta edició a la baixada de la Unió, on s’obren per primera vegada les adoberies de Cal Segall (segle XVII). A banda, de les botigues, el dissabte al matí serà el torn de les activitats infantils, que es podran trobar al llarg de tot el recorregut del Rec.0 i que estaran dirigides a nens i nenes de totes les edats. La nova zona de Reckids, a la baixada de la Unió, davant de Cal Granotes, comptarà amb zona de foodtrucks i amb diverses activitats per als més petits com contes i tallers. Podeu consultar les activitats previstes aquí.

Marc Parrot & Eva Armisén al Poliorama

Després de l'èxit de l'espectacle del llibre-disc "Tots a taula", en Marc Parrot i Eva Armisén tornen amb una nova publicació per fer disfrutar a tota la família. "Tinc un paper", editat per Flamboyant, ens acosta al treball en equip.Les cançons parlen de la figura de la directora, de l'actor, de la tècnica de llums, del productor… sense oblidar-se, per descomptat, de l'autora de l'obra. Diumenge presenten aquest nou treball al Teatre Poliorama. El Marc cantarà les cançons del llibre i l'Eva l'acompanyà amb il·lustracions en directe. Un show on la música i la pintura van de la mà i ens despertaran tots els sentits.

Taller per a nadons al Museu Pau Casals

Diumengr, a les 11:30h, al Museu Pau Casals us proposen el taller per nadons 'Els tresors d'en Pau". Una sessió de música participativa, durant la qual el petit Pau, acompanyat pel so del violoncel, us acompanyarà a descobrir els tresors que amaga el lloc on viu. Amb l'objectiu de despertar la sensibilitat per als diferents timbres sonors (amb el violoncel com a protagonista), podreu jugar amb ritmes i gaudir de petites melodies a través de la veu, el moviment i petits instruments. Per a nadons i infants fins a 3 anys. Places limitades. Cal fer reserva prèvia al 977.684276 o per c/e museu@paucasals.org

Dinosaures i minerals, protagonistes a l'Expominer

Aquestes són algunes de la trentena d'activitats que completen l'oferta per a aficionats, col·leccionistes i infants que s'acostin a partir d'avui divendres a la 40a edició del saló Expominer, que comptarà amb 100 expositors. Expominer tindrà lloc en el Palau 1 del recinte de Montjuïc. Podeu consultar les activitats previstes aquí Aprendre a identificar els minerals a través de rajos X, descobrir la radioactivitat, entendre per què hi ha trens que avancen sense tocar les vies, o conèixer els supermaterials, els herois del futur.

Presentació del llibre 'Vali, la valenta'

Coincidint amb la primera pedra que ha posat l’Hospital de Sant Joan de Déu per construir el centre oncològic infantil més gran d’Europa, la novel·la infantil oficial de la campanya #paralosvalientes per recaptar fons per a aquesta iniciativa, 'Vali, la valenta', escrita per Ramon Grau, dibuixada per Julilustrador i publicada per l’editorial El Cep i la Nansa es presentarà aquest dissabte, a les 6 de la tarda, a la llibreria FNAC del Centre Comercial Arenas de Barcelona. No hi falteu!

Activitat ambiental

L'AMB proposa per diumenge la iniciativa Acció Platges Met, una jornada participativa de sensibilització a les platges metropolitanesamb activitats programades en una acció conjunta i simultània a tots els municipis del litoral metropolità. Per exemple, hi haurà activitats a les platges de Castelldefels, Badalona, Montgat o Viladecans. Podeu consultar les activitats previstes aquí.

Pep Bou a Salt

En el marc de la programació familiar del Festival Temporada Alta, dissabte (18 h.) al Teatre de Salt es podrà veure l'estrena de l'espectacle 'Bloop' de Pep Bou, una nova oportunitat d'entrar al fantàstic món de bombolles del mític Pep Bou Un viatge a través del fascinant univers de les bombolles de sabó, una aventura per descobrir la bellesa de tot allò que ens envolta. Teatre poètic i visual farcit de bombolles plenes de llums i ombres. Recomanat a partir de 4 anys.

Tast popular de tardor al Mercat del Carmel

Demà dissabte se celebra al Mercat del Carmel el II Gran Tast Popular de Tardor, que organitzen els gremis de majoristes i detallistes de fruites i hortalisses de Barcelona, i Mercabarna. La degustació popular oferirà una selecció de quatre cremes tardorenques tradicionals –carbassa, castanya, moniato i bolets–, elaborades amb productes naturals i amb el toc distintiu de la cuinera Maria Espín. Paral·lelament a la degustació, se celebraran els tallers infantils "Menja't la tardor". Aquí, els més petits descobriran quins són els principals productes de temporada que es troben als mercats catalans i podran fer-se fotos en un gran photocall en companyia de "Paco, El Moniato", "Teresa, La Carabassa", "Anna, La Magrana", i "Sara, La Castanya", grans protagonistes de la tardor. Els petits i les petites també aprendran com desgranar fàcilment una magrana sota les indicacions dels monitors. La cita és a partir de les 11:30 h.

Pallassos a la Casa Elizalde

En el marc de la seva programació familiar, diumenge (12 h.) a la Casa Elizalde de Barcelona la proposta és 'Petit o gran', un espectacle del pallasso Albert Vinyes. Ens explicarà la història d'en Betu, que arriba al teatre amb la seva maleta, es transforma en pallasso davant dels petits, i a través de cançons conegudes per els nens i nenes, els fa passar una estona de descobriment d’aquest personatge, un pallasso ple d’humor i tendresa. Recomanat per a infants a partir d’1 any.

Dàmaris Gelabert al Festival Internacional de Jazz

Dàmaris Gelabert s'afegeix a la celebració de les 50 edicions del Festival Internacional de Jazz de Barcelona amb un espectacle d'estrena, 'És l'hora del jazz', aquest diumenge a les 16:30h i a les 19:00h. D'aquest espectacle neix un disc que es presenta en exclusiva al festival. Gelabert es proposa mostrar que el llenguatge del jazz, una de les seves grans passions, és l'essència d'algunes de les seves cançons més conegudes. Una repassada en clau de jazz, doncs, per tot el repertori d'aquesta artista singular, que a més a més ofereix cançons noves de trinca. Un disc ideal per gaudir de bona música i jazz en família. La cita serà a la Sala Barts.

Estrena de cinema

Avui divendres s'estrena 'Detectiu Conan: el cas zero', una nova aventura de la saga. En aquest cas, el detectou Conan ha d'investigar una explosió que té lloc el dia de la inauguracin d'un gran complex turístic a Tokio.

Fira de la creativitat

Aquest cap de setmana torna a La Farga de L'Hospitalet de Llobregat la Fira Creativa. Més de 400 tallers, aactivitats gratuïtes, demostracions, concursos i propostes per a tota la família, aj que la gran novetat d'aquesta edició és la zona Creativa Kids. Podeu visitar la fira fins diumenge i consultar la programació prevista aquí.

Teatre i poesia a El Vendrell

'Els cistells de la Caputxeta' de la companyia Samfaina de Colors es representa aquest diumenge (18 h.) al Teatre Municipal Àngel Guimerà del Vendrell. Samfaina de colors fa una passejada pel calendari a través del llibre de poemes de Miquel Martí i Pol ‘Per molts anys!’, on el poeta dedica una poesia a cada mes de l’any. I és que ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta no era un de sol, no. Dotze en té. Un per cada mes de l’any. I si bé és cert que dins del cistell hi porta melmelada, suc i galetes, també és veritat que a cada mes de l’any s’hi ha deixat caure un vers o una tonada. De poesia i de cançó. Música tradicional, poemes, cançons, estris i joguines. Recomanat a partir de 3 anys.