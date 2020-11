Programació familiar de l'Alternativa

Des d'avui fins el 29 de novembre se celebra una nova edició de l'Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona, que enguany es farà 100% online. El grau d’incertesa en referència a l'obertura de sales de cinema ha fet impossible la realització d’un festival presencial, per la qual cosa l'organització ha optat per centrar els seus esforços en aconseguir el bon funcionament i la difusió de les activitats i els films en línia.

Així, estaran disponibles (la majoria, a Filmin) les tres seccions oficials (Internacional - Llargmetratges, Internacional - Curtmetratges i Nacional), les pel·lícules d’inauguració i clausura, la programació familiar, alguns títols de les seccions paral·leles i l’Alternativa Hall. A més, la major part de les activitats per a públic i professionals d’aquesta edició deixen de ser híbrides i tindran un format exclusivament online.

L'Alternativa 2020 - Petits Experiments

El festival tindrà, com sempre, una programació familiar de projeccions i d'activitats en col·laboració amb El Meu Primer Festival. D'una banda es podran veure online dues sessions molt especials de cinema per als més petits i, de l'altra, es farà, també en línia, el taller familiar d'animació amb clicks en streaming. Així, la programació familiar inclou:

Sessió 1: Petites experimentacions 10 curtmetratges, 54 min en total A partir de 4 anys



Qui té ganes d'experimentar, de crear, d'explicar històries o expressar emocions d'una manera diferent troba sempre en l'animació el llenguatge ideal per fer-ho! Una interessant selecció de curts, realitzats amb diferents materials i textures, que conviden a riure i a fer volar la imaginació!

Sessió 2: Joies de 'stop-motion' musical Dos migmetratges, 63 min en total A partir de 7 anys



A vegades la música i la banda sonora són suficients per acompanyar una pel·lícula sense necessitat de diàlegs. I més quan l'animació en stop-motion és tan delicada i potent alhora que atrapa visualment l'espectador des del primer minut. Els dos migmetratges d'aquesta sessió són d'Oscar: un el va guanyar i l'altra hi va estar nominat.

Taller familiar d'animació amb clicks en 'streaming' Diumenge 22 de novembre, de 10.30 a 12 h A qui es dirigeix: nuclis familiars de 2 a 4 persones (es recomana que hi hagi almenys un adult) Edat dels nens: de 7 a 12 anys Preu: 7,50 € per família El taller s'oferirà en castellà



Animar és molt més que fer que alguna cosa es mogui a la pantalla quan premem el play: és aconseguir que els espectadors creguin que allò que veuen està viu! Amb aquest taller online es podran aprendre els trucs de l'animació i els recursos necessaris perquè els infants participants esdevinguin autònoms a l'hora de realitzar un projecte de stop-motion. Al llarg del taller s'explicaran les claus per fer aquest tipus d'animació i com funciona l'aplicació Stop Motion Studio, i es proposarà als participants que duguin a terme un petit exercici d'animació a casa seva amb clicks de Playmobil®. Les famílies disposaran d'uns dies per poder-lo fer i enviar-lo al conductor del taller, que editarà un muntatge final per exhibir a la plataforma del festival. El taller serà impartit per Bombeto.