Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Ja heu fet plans per al cap de setmana? Encara no? Doncs cap problema! Aquí us donem algunes idees per passar bones estones amb la canalla.

El MNAC celebra el Dia de les Dones

El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha programat un seguit d'activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones, entre les quals hi ha l'activitat familiar Petites històries, grans dones. Museus amb ulls de dones, recomanada a partir de 6 anys. Conte inspirat en la fotògrafa Colita, escrit i dramatitzat per a l’ocasió. Es podrà veure dissabte a les 17 h. Cal inscripció obligatòria a la web del Museu. Per cert, diumenge les dones tindran entrada gratuïta al Museu, de 10 a 15 h.

Els Xiula actuen a Lleida

El pop rock de Xiula arriba demà a Lleida amb l'espectacle Dintríssim, en una nova actuació en el marc dels concerts familiars de l'Orfeó Lleidatà a l'Auditori Enric Granados. Referent en la música familiar i educativa del país, els quatre músics del grup Xiula, creadors de cançons ja clàssiques a les escoles catalanes com Verdura i Peix o Polls, presentaran, a les 18.30 h, el seu nou treball, amb el qual fan un espai de coneixement, d'estima, de gaudi, però sobretot, d'autodescobriment a través d'una mirada amable cap al món interior i la mateixa persona.

Teatre musical a Sarrià

Demà dissabte s'estrena al Teatre de Sarrià de Barcelona el musical Joseph i l'increïble abric en technicolor. Es tracta d'una obra de temàtica bíblica estrenada l'any 1972 a Londres amb música d'Andrew Lloyd Webber i lletra de Tim Rice. El musical es basa en la història de Josep, fill preferit de Jacob, i els seus onze germans, tal com recull la Bíblia en el llibre del Gènesi. La versió que ara es presenta a Barcelona és una producció de La Bambolina Negra, un grup de teatre amateur del Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià. És una obra de gran format que reuneix en escena més de 50 actors, cantants i ballarins.

'Escape room' solidari

La Fundació Althaia organitza aquest cap de setmana un escape room solidari a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el primer que es fa a tot l’Estat dins d’un hospital. L'objectiu de l'escape room és recaptar fons per a la millora de l’atenció que ofereixen a infants i joves a l'hospital i, a la vegada, donar a conèixer d’una forma original el projecte de mecenatge que té en marxa la institució sobre aquest àmbit, promoure la solidaritat i l’educació per a la salut. El Misteri de la Dra. Moncunill és un escape room d’intriga i de lògica relacionat amb Althaia i l’Hospital Sant Joan de Déu que es desenvolupa per diferents espais del recinte hospitalari. En l’ambientació de les instal·lacions s’utilitzen materials històrics que van formar part de l’exposició Els hospitals a Manresa. Història d’una transformació i que donaran una visió retrospectiva. Per participar-hi s’han d’adquirir les entrades de forma anticipada a través d’aquest enllaç. L’escape room se celebra avui divendres a la tarda i dissabte i diumenge, tot el dia. El punt de trobada serà el vestíbul de la planta 0.

Músics per un dia

El Museu Pau Casals organitza per aquest diumenge, a les 12 h, l'activitat familiar Sigues músic per un dia. Qui era Pau Casals? ¿Sabeu quin instrument tocava? ¿Voleu aprendre a tocar-lo? Us proposen una visita dinamitzada al museu amb el Robert, un músic amic de Pau Casals que us ensenyarà qui era i per què estimava tant la música i la seva terra. En acabar podreu conèixer de ben a prop el seu millor amic, el violoncel, i aprendre a tocar-lo! Places limitades, cal fer reserva prèvia trucant al 977 684 276 o al correu electrònic museu@paucasals.org.

Un viatge sonor al Tantarantana

Aquest cap de setmana podeu veure al Teatre Tantarantana Solo, de Xavi Lozano, un viatge sonor inevitablement còmic i didàctic, amb objectes quotidians que habitualment veiem però no sempre sentim. ¿És possible fer música amb una regadora, una escala o fins i tot amb una tanca? Aquest format de conferència-concert mostra composicions musicals, blues, jazz, música popular, interpretades amb instruments impossibles. I és que Xavi Lozano és, per sobre de tot, un gran comunicador. Amb formació inicialment clàssica, ha estat en contacte amb tot tipus de música, des de la tradicional a l’experimental sense oblidar les fusions de tot tipus. Recomanat a partir de 3 anys.

Cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya

Nova sessió de cinema familiar aquest cap de setmana a la Filmoteca de Catalunya. El film que es podrà veure dissabte i diumenge a les 17 h és Dilili a París, recomanat a partir de 7 anys. La petita Dilili arriba a París i es queda meravellada de la ciutat, però aviat s’assabenta del segrest d’algunes nenes i es decideix a resoldre el misteri. Un thriller deliciós que fa un recorregut pel món cultural i artístic de la Belle Époque. Premi César al millor film d’animació.

Taller familiar al MNAT de Tarragona Diumenge, nova activitat familiar al MNAT, el Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona. Es tracta del taller Caius i Faustina us conviden a la seva vil·la! Amb el format d'una visita teatralitzada, els senyors de la vil·la, vestits d'època, us guiaran a través del que seria casa seva i us mostraran com devia ser la vida quotidiana en aquell entorn, a través del recorregut de la vil·la i de la manipulació de reproduccions d'objectes que en procedeixen i d'un quadern d'activitats. A partir de les 11 h. A la Vil·la romana dels Munts (passeig del Fortí s/n). Venda d'entrades aquí

Teatre familiar a l'Anoia

Diumenge, a les 12 h, al Centre Recreatiu de Carme, a l'Anoia, hi podreu veure En Patufet (i els seus pares), de la companyia Teatre Nu. “Hi havia una vegada una entranyable parella a qui agradava cantar, cantava ell, cantava ella…” Un dia aquesta parella va decidir entrar al món de la maternitat i la paternitat, i ho va fer amb alegria i il·lusió. De seguida, però, un fet inesperat els va omplir de patiment: l’infant naixeria molt i molt petit. Aquesta adaptació de la popular rondalla catalana, una de les preferides per als menuts de casa, fa una picada d’ullet al món actual. En aquesta versió es presenten uns pares novells i excessivament protectors amb el seu fill. És un text escrit en un vers picat i viu, amb tocs d’humor, i tendresa. Inspirat en la tradició catalana que ha fet néixer aquest personatge però amb una mirada actualitzada, moderna i global. En Patufet (i els seus pares) compta amb la música i les composicions originals de Pep López. Un espectacle que connecta amb humor la història tradicional amb les obsessions d’avui. A partir de 4 anys.

Taller pel Dia de les Dones

La botiga Abacus d'Ausiàs Marc - Urquinaona de Barcelona, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, organitza demà dissabte, a les 18 h, el taller familiar Nines i cotxes, cotxes i nines. Aquesta activitat parteix d’un projecte coeducatiu que va tenir lloc a una escola publica de primària. A la guia sobre el projecte que va editar la Junta d’Andalusia, concloïen que els infants, quan arribaven a P3, ja tenien una concepció molt estereotipada i clarament diferenciada entre “jocs de nenes” i “jocs de nens”. Van fer una enquesta a parvulari: majoritàriament els infants estaven d’acord que la joguina més estereotipada com de nenes eren les nines mentre que la més estereotipada de nens eren els cotxes. Durant l’activitat oferiran per torns nines i cotxes als infants creant una dinàmica de joc lliure d’estereotips i sense judicis. I reflexionaran amb infants i adults sobre aquests prejudicis de la societat. Cal inscripció prèvia aquí.

'El monstre de colors' al Teatre Condal

L'espectacle El monstre de colors es pot veure al Teatre Condal de Barcelona fins al 29 de març. Una història senzilla i divertida que introdueix petits i a grans en el fascinant llenguatge de les emocions. Gràcies a aquest àlbum il·lustrat per Anna Llenas i editat per l'Editorial Flamboyant, els nens i nenes poden identificar amb facilitat les diferents emocions que viuen durant el dia. Ara el Teatre Condal programa l'espectacle d'El monstre de colors, una representació de titelles, música i colors per fer viatjar els més menuts pel món de les emocions. Es tracta d’una coproducció de Tutatis i Transeduca amb dues actrius, dos titelles (el Monstre i la Nena) i un garbuix d'emocions.