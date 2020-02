Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Aquest és el cap de setmana de Carnaval! Segur que molts teniu pensat anar de rua amb la canalla però, si us sobra temps o us ve de gust alguna proposta alternativa, aquí en teniu algunes.

El Tantarantana, d'estrena

Aquest cap de setmana, el Teatre Tantarantana acull l'estrena a Catalunya del muntatge Leocadia y los ratones, de la companyia de titelles aragonesa Teatro Arbolé. Leocadia y los ratones transcorre en una biblioteca imaginària on es guarden totes les històries, les conegudes i les que queden per conèixer, històries per ser explicades i llegides, històries secretes i misteris per resoldre. La biblioteca imaginària és un lloc per veure, interpretar i llegir. Els personatges ens endinsen en un món on les princeses no són el que semblen i on la imaginació i la curiositat els condueixen a interpretar una versió distorsionada de La bella dorment. Els llibres i el teatre de titelles esdevenen eines de transmissió de valors. Acosta els nens i nenes al lloc secret dels llibres, que sempre ens permeten viatjar, inventar, imaginar i viure altres mons plens d'aventures esbojarrades. Es podrà veure dissabte i diumenge. Espectacle recomanat a partir de 3 anys.

Torna 'Big Bang Beethoven'

Diumenge 23 de febrer, en sessió doble (10.30 h i 12.30 h), la Sala de Concerts del Palau de la Música acull Big Bang Beethoven, una producció ideada des del Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana adreçada al públic familiar que vol acostar l’obra i la figura de Ludwig van Beethoven a tots els públics a partir de 6 anys. La proposta coincideix amb els 250 anys del naixement del compositor, un personatge que va irrompre com un big bang en la història de la música i es va convertir en l’ideal romàntic de les generacions posteriors. A partir de l’esclat sonor de la seva l’obra, l’espectacle, que forma part del cicle Concerts Familiars al Palau, vol mostrar tant l’esperit revolucionari del compositor com la seva gran tragèdia. Una música que mira al futur amb optimisme i ingenuïtat, però que sovint també s’aboca a l’inconformisme i a la tristesa davant del destí que s’acosta. Al llarg de l’espectacle s’interpretaran fragments originals de la música de Beethoven i algunes versions lliures arranjades per Eduard Iniesta en diversos estils, com ara jazz, flamenc, música balcànica, etc. S’hi podran escoltar fragments originals de la cinquena, sisena, setena i novena simfonia, així com sonates per a piano, quartets, lieder, danses, etc.

Dansa al saT!

Diumenge, al SaT!, a les 12 h i les 17.30 h, la Cia. Roberto G. Alonso presenta l'espectacle de dansa Marúnica, recomanat a partir de 5 anys. El coreògraf Roberto G. Alonso pren com a punt de partida l'obra i la vida de la pintora Maruja Mallo amb l'objectiu d'oferir un viatge iniciàtic, divertit i lúdic per endinsar-nos al fascinant món surrealista de la creadora gallega. Els insòlits episodis vivencials de l'artista (va ser una de les impulsores del moviment de Las Sinsombrero) i les nombroses anècdotes que va protagonitzar amb creadors de la talla de Dalí, Lorca, Buñuel, Alberti o Warhol han estat font d'inspiració per combinar la dansa i el teatre. La seva variada obra, amb temàtiques diverses, plena de simbolismes surrealistes, de desproporcions i d'elements al·legòrics (enormes mans amb espigues, màscares teatrals, rostres de dones de diferents ètnies, etc.) és el vehicle idoni per connectar amb l'imaginari dels infants.

Teatre de carrer a Artesa de Segre

Dissabte, a les 19 h, a la Cercavila de Carnestoltes d’Artesa de Segre hi podreu veure La Harpo’s Band surt al carrer!, de la companyia Pentina el gat. La banda musical que sempre hauria somiat en Harpo Marx, ara pels carrers de pobles i ciutats, acompanyada d’un mestre de cerimònies especial. Per a tots els públics.

Contes i cançons de Carnestoltes amb País de Xauxa

Dissabte, a les 12 h, a l'Abacus Poblenou, podeu participar en la sessió de contes i cançons de Carnestoltes amb País de Xauxa. Un espectacle familiar engrescador i molt participatiu! I amb música en directe! L'autoria dels contes és de Jaume Moreno Peracaula i es tracta d'una activitat gratuïta recomanada per a infants a partir de 3 anys.

Pallassos a Llagostera

Diumenge, a les 17 h, al Teatre Municipal Casino Llagosterenc de Llagostera, sessió de clown amb Petit o gran?, de la companyia Albert Vinyes. El Betu arriba a la sala amb la seva maleta, vestit de “persona normal”. Tot jugant amb els conceptes de petit o gran es transforma en pallasso davant dels nens. Les sabates són molt grans… Però la corbata és petita! I el nas? Així, quan ja coneixem el personatge comença el joc a través de les cançons, la màgia, les titelles, les bombolles… I els nens comparteixen una estona de descobriment d’aquest personatge que els és tan proper i que acaba com ha començat, traient-se la disfressa i les pintures per tornar a marxar com una persona “normal”. De 0 a 6 anys.