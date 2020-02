Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

A punt d'encetar un nou cap de setmana, us fem un seguit de propostes perquè pugueu sortir de casa amb la canalla i passar estones d'oci divertides i enriquidores.

Estrena de cinema

Rita & Luca Films estrena avui als cinemes una divertida i tendra proposta per a tota la família, Zibila i el poder de les ratlles, un programa format per quatre curtmetratges per celebrar la riquesa de la diversitat. La història principal d'aquesta proposta la protagonitza la Zibila, una zebra adoptada per una família de cavalls que se sent diferent de la resta dels seus companys d'escola per culpa de les seves ratlles. El film està pensat especialment perquè els nens i nenes a partir de 3 anys aprenguin a respectar la diferència, a ajudar-se mútuament i a construir plegats un espai de convivència en la diversitat. A Catalunya es podrà veure en 8 municipis doblada al català.

Comèdia musical per a tots els públics

Fins a l'1 de març podeu veure a l'Aquitània Teatre Pinta'm, una nova comèdia familiar que proposa als més petits una gran aventura musical per salvar l'art. L'obra explica la història de l'Helena, una noia que ha aconseguit reunir les millors obres d'art de la història en una sola exposició però un terrible accident a última hora les destruirà totes. Amb l'ajuda d'una màquina del temps infants podran conèixer artistes prehistòrics, escultors barbuts, princeses presumides, inventors hiperactius o pintors creguts, entre altres sorpreses. Un viatge delirant que ens proposarà una interessant reflexió: per a què serveix l'art?

Torna Un Dia de Festa!

Des d'aquest cap de setmana torna la festa del cinema català, un programa itinerant de cinema familiar, música, teatre i activitats del 9 de febrer al 29 de març. Un Dia de Festa! és la festa itinerant del cinema infantil en català a partir de 3 anys. En aquesta 4a edició celebren que per fer volar la imaginació no és imprescindible el títol de pilot d'avió! 12 sales de cinema i equipaments culturals fan possible aquesta activitat innovadora. Aquesta setmana la cita és diumenge a les 17 h a Barcelona, al Zumzeig Cine. La banda Xip Xap rebrà les famílies amb una comitiva digna de catifa vermella avançant les melodies de les històries dels curtmetratges que veureu després. Un cop a dins la sala de cinema tindreu ocasió de conèixer els éssers dels boscos imaginaris que acompanyen aquesta companyia teatral i de gaudir d'aquesta experiència de cinema expandit en què la fantasia surt de la pantalla i transforma l'espai sencer.

Màgia a Badalona

El Festival Internacional de Màgia de Badalona-Memorial Li Chang, una de les demostracions de màgia més destacades a nivell nacional i internacional, celebra la seva 20a edició des de demà dissabte amb una sèrie d'espectacles únics que ressalten la trajectòria del festival i l'esforç per mantenir viu el legat del Xinés de Badalona. Una programació que combina propostes arriscades internacionals amb altres d'innovadores d'artistes locals. Dissabte (20.30 h) el Teatre Principal de Badalona acollirà la funció Màgia i humor, que serà presentada pel mestre de cerimònia atípic i polifacètic Marcel Tomàs. Podreu gaudir de la combinació de la màgia còmica del Mag Marín, un jove mag divertit i atrevit que ha estat guardonat amb el Premio Nacional de màgia, amb la màgia clàssica de cartes amb Woody Aragón, un dels mags més influents a nivell mundial. Zoom Rock'n Pop a Lleida L'espectacle Rock'n Pop Lab amb música original d'Aupa Quartet arriba als concerts familiars de l'Orfeó Lleidatà a l'Auditori Enric Granados demà dissabte. Un espectacle participatiu en què el públic adquireix un paper protagonista. Percussió amb el cos, compondre un tema en directe a l'escenari amb els músics o crear poesies per després rapejar-les sobre una base de hip-hop. Són algunes de les experiències que es viuran durant els 50 minuts de l'espectacle. Però aquest experiment va més enllà de la música! Les disciplines artístiques s'entrellacen per formar un univers connex, i com a tal s'entén en aquest espectacle. Són 8 escenes teatralitzades en què s'exploren diferents processos creatius de l'art contemporani, amb la música com a fil conductor. Zoom Un dia a l'època medieval Demà dissabte, a les 11 h, al Museu d'Història de Catalunya podeu participar en la visita guiada Un dia a l'època medieval. Petits i grans viatjareu a l'època medieval: les sales del museu us serviran d'escenari per viure unes hores com a cavallers, senyors feudals o com a pagesos d'aquells temps. Sabeu quant pesava l'armadura d'un cavaller? En què consistia el pacte de vassallatge entre un cavaller i un senyor feudal? Com vivia la pagesia en època medieval? Aquest dissabte ho viureu en pròpia pell. Recomanat per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys. Telèfon de reserves: 93 225 47 00. E-mail reserves: mhc.cultura@gencat.cat. Zoom Històries de l'Olimp

En el marc del programa "Vine al Museu en família!...pots fer una gran descoberta!” que impulsa el MNAT de Tarragona, diumenge proposen l'activitat Històries des de l’Olimp! Segons la mitologia, al cim de la muntanya grega de l'Olimp hi havia la llar dels déus grecs. Era des d'allà des d'on Zeus, el déu dels déus, juntament amb altres divinitats, s'encarregava de controlar la Terra amb els seus poders sobrenaturals.

En aquest taller infantil descobrireu el món de la mitologia, dels déus i dels herois. Coneixereu les llegendes i històries a l’entorn del naixement de les ciutats, dels fenòmens naturals o de la dinàmica de la naturalesa. Ho podreu descobrir a partir d’un joc-itinerari a través de l’exposició Tarraco/MNAT, que us permetrà arribar a l’Olimp! Lloc: Tinglado 4. Port de Tarragona

Teatre familiar a la Casa Elizalde

Aquest diumenge, a la Casa Elizalde de Barcelona, nova sessió dels diumenges familiars. Per a aquesta setmana la proposta és La Jana i els tres óssos, del Centre de Titelles de Lleida. Una versió del conte popular La Rínxols d’Or adreçat als més menuts. La protagonista és una botigueta on es despatxen contes i on els titelles esdevenen joguines a mans dels seus manipuladors, que basteixen la narració servint-se alhora de les cançons i de les ombres, per crear un clima màgic i tendre. Recomanat per a infants entre 2 i 5 anys.

Històries d'hospital

Diumenge, a les 11.30 h, al Museu d'Art de Girona, antic Hospital de Santa Caterina, podreu participar en una visita guiada que us permetrà descobrir les moltes històries que amaga l'antic hospital. Contes imaginats que potser van succeir i que ara amaguen les parets de l'antic centre. Telèfon de reserves: 972 20 38 34.

Visita teatralitzada al Museu Pau Casals

El Museu Pau Casals celebra que el Vendrell és, aquest 2020, Capital de la Cultura Catalana. Per diumenge organitzen una visita teatralitzada per descobrir la història de la Vil·la Casals de la mà del Ramon i la Maria. A les 12 h. Places limitades. Feu la vostra reserva al 977 684 276 o al c/e museu@paucasals.org

Taller familiar al Museu del Disseny

L'argila va ser un material imprescindible en les vides dels nostres avantpassats i avui es tornen a recuperar els objectes ceràmics en substitució del plàstic d'un sol ús perquè la ceràmica és un material sostenible i respectuós amb el medi ambient. Amb aquest context de fons, des del Museu del Disseny de Barcelona proposen per als diumenges -des d'aquest i fins a finals de maig- el taller familiar Plat a plat. L'activitat proposa una lectura des de la contemporaneïtat de la col·lecció d'arts decoratives que es pot veure a l'exposició Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor (segles III al XX). Visitareu la mostra centrant-vos especialment en els objectes de ceràmica, que es vincularan amb el nostre present, amb la quotidianitat i usos dels objectes a la llar, tot fent un joc de relacions per explorar els objectes que antigament eren de ceràmica i ara, molt sovint, són de plàstic PVC. Al taller us conviden a experimentar amb la ceràmica i les tècniques manuals tot reflexionant sobre la sostenibilitat dels materials. A partir de peces de plats de fang emmotllats i iguals els participants podreu crear la vostra peça única i original. Activitat en grup guiada adreçada a famílies amb nens i/o nenes d'entre 6 i 12 anys. Cal que porteu roba que es pugui embrutar i una capsa de cartró per endur-vos la peça. Teatre familiar a Cassà de la Selva Dissabte, a les 11.30 h, al passeig Vilaret, a Cassà de la Selva, hi podreu veure Receptari, de la companyia Teia Moner. La Teia, una cuinera que sap moltes receptes, ajudada per uns titelles ens introdueix en el món de la gastronomia. Amb el seu peculiar receptari, aquesta cuinera amable i eixerida, ens prepara un seguit de plats farcits de personatges fantàstics. Us agradaria saber què menja per sopar una bruixa? I què menja un follet? Oi que no sabeu què menja per berenar un fantasma? A partir de 3 anys.

Teatre familiar a Granollers

Diumenge, a les 17.30 h, a la Casa de Cultura Sant Francesc de Granollers hi podreu veure Alma, de la companyia LaBú Teatre. Alma és un viatge visual per les quatre estacions de l’any, en el qual els objectes, els titelles i els materials es converteixen en l’ànima de cada estació. La protagonista és una noia que està sola i que porta un carro amb coses extraordinàries, i ens anirà explicant cada estació a través de personatges màgics, simbòlics i poètics. Alma ens parla del dia a dia, de cada objecte, de cada moment viscut amb molta sensibilitat, bellesa i amb un llenguatge ple de plasticitat. De 0 a 3 anys .