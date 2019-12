Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

A punt de començar l'última setmana de curs de l'any, què us sembla si aprofiteu el cap de setmana per carregar piles? Podeu fer una escapada a la muntanya, visitar algun poble que no conegueu o aprofitar alguna de les moltes activitats culturals i de lleure que s'organitzen arreu del país. Aquí teniu algunes idees.

5è aniversari del Museu del Disseny

Avui fa tot just cinc anys que es va inaugurar el Museu del Disseny de Barcelona. Per celebrar el 5è aniversari, aquest cap de setmana es podran visitar de forma gratuïta les quatre exposicions permanents del museu i l'exposició temporal Victor Papanek: La política del disseny. Durant el cap de setmana es faran visites dinamitzades en família en diferents horaris: 11 h, 12.30 h, 16 h i 17.30 h (adreçades a famílies amb infants d'entre 6 i 12 anys; 3 € per persona. Aforament limitat. Inscripcions el mateix dia al taulell d'informació del museu). El cap de setmana trobareu també tota l'oferta de tallers creatius adreçats a les famílies.

Festa del cinema

Ja està en marxa, a les pantalles de diversos pobles i ciutats de Catalunya, una nova edició d'El Dia Més Curt, una proposta que vol que tothom pugui gaudir d'una selecció del millor cinema de curta durada del panorama nacional i internacional. La setena edició d'El Dia Més Curt està dividida en quatre blocs de curtmetratges que es projectaran per tota Catalunya: Junior Beat, Perles, Km 0 i Bandarra. Es projectaran en ciutats i pobles com Ribes de Freser, Girona, Puigcerdà, Castelldefels, Igualada i diversos espais de la ciutat de Barcelona, entre altres llocs. Podeu consultar les sessions previstes per aquests dies aquí.

Teatre familiar al Petit Romea

En el marc del cicle familiar del Teatre Romea, fins al 29 de desembre podeu veure La Petita Capmany. Un espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari i màscares sobre la importància de preservar la memoòia col·lectiva i el valor de les tradicions, protagonitzada per una nena decidida i amb idees clares. Diumenges a les 12 h.

Dàmaris Gelabert presenta el seu nou disc

Demà dissabte, Dàmaris Gelabert presenta el seu nou dic És l'hora de l'orquestra amb un concert al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor de Petits i Mitjans de l'Orfeó Català i l'Eloi Gómez a la veu. Es farà una doble sessió a les 17 h i a les 19 h. A mb l’Orquestra Simfònica del Vallès, Gelabert fa un pas més enllà i s’endinsa en el món simfònic, oferint una nova versió dels seus èxits de sempre juntament amb l’enregistrament de nous temes que es recullen en un àlbum que porta el nom de l’espectacle: És l’hora de l’orquestra.

Pessebres vivents arreu de Catalunya

Els pessebres vivents associats a la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya han iniciat ja les seves representacions, oferint propostes diverses i amb molta personalitat, com els que podem veure en entorns naturals i medievals, com Bàscara, Santa Pau, Pont Llarg Manresa, Sant Pere de Ribes, l'Espluga de Francolí o Castell d'Aro. Pel que fa a les noves propostes d'aquest any, destaca que Món Sant Benet combina la representació d'un centenar d'actors i actrius amb projeccions i efectes d'última generació en un espai tan únic i emblemàtic com el monestir de Sant Benet, on es recrea l'únic pessebre autènticament medieval. A Calonge celebren el 20è aniversari i fan activitats sorpreses abans de les actuacions. Les representacions es fan al voltant del Castell medieval de Calonge. A Maçanet enguany s'afegeix l'escena de l'esclopeter, ofici artesà propi de la vila que consisteix a construir sabates de fusta, i a Premià de Dalt s'afegeix una nova escena de dimonis. També podeu visitar el pessebre de la Masia de Castelló - Vandellós, que recupera els oficis antics; o el de rècord de l'estrella de Nadal més gran del món, el de Joanetes a la Vall d'en Bas. Zoom 200 representacions d'El conte de Nadal Diumenge (17.30 h), el Jove Teatre Regina s'omplirà de festa, torrons i teatre. La companyia La Trepa, habitual del teatre, commemora la seva constància nadalenca amb la funció 200 d'El conte de Nadal, després de 7 temporades. Recomanat a partir de 5 anys. Zoom 'Sota el mateix cel', nova exposició Dissabte, a les 12.30 h, a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, es farà la inauguració de l'exposició Sota el mateix cel. Trobades a la vida. Una exposició que podreu visitar durant tot el mes de desembre per gaudir de les il·lustracions originals de l'Ignasi Blanch, dels llibres creats amb Olivia Newton-John (Liv On, Editorial Flamboyant) i amb Jordi Cuixart (Un bosc ple d'amor, Estrella Polar).