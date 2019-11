Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Ens espera un cap de setmana fred, però que això no sigui excusa per quedar-vos a casa! Aprofiteu aquests dos dies per compartir temps amb la canalla i per viure plegats experiències educatives i divertides. Aquí teniu algunes idees.

8è Tast d'Espectacles Familiars de la Fundació Xarxa

Prop d'una vintena de companyies presentaran els seus espectacles de tallers, clowns, circ, música i titelles aquest dissabte a Sant Feliu de Llobregat en el 8è Tast d'Espectacles Familiars que organitza la Fundació Xarxa. Enguany s'ha batut el rècord absolut amb 92 propostes rebudes, cosa que significa un increment del 28% respecte a l'edició anterior. També hi haurà com a novetat la Gala de la Dansa, amb quatre propostes diferents dins de la temàtica d'espectacles familiars. A partir de les 17.30 h s'iniciarà el 8è Tast d'Espectacles Familiars al Teatre el Centre de Sant Feliu de Llobregat, amb l'actuació de vuit companyies que tindran deu minuts per presentar les seves propostes a públic i programadors.

Cita amb L'Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona

L'Alternativa tanca aquest cap de setmana la seva 26a edició donant protagonisme a la programació familiar. Proposen dues sessions molt especials de cinema per als més petits i un taller lúdic i formatiu per Descobrir el teatre d'ombres. Demà dissabte, a les 12 h, tindrà lloc la primera sessió de curts d'animació de la secció de Petits Experiments, destinada a nens i nenes a partir de 5 anys, que tindrà una durada de 47 minuts i reunirà dotze peces diferents. Dibuixos animats, animació stop-motion amb caixetes de llumins, retallables, animació 3D... Tot serveix per construir una peça audiovisual que ens expliqui una història divertida, una aventura apassionant, una troballa màgica o una metàfora de la vida. Així és la nova selecció de videoclips i curtmetratges: sense cap mena de dubte, petits (grans) experiments. Diumenge, a les 12 h, tindrà lloc la sessió de curts d'animació Muntanya russa animada, destinada a nens i nenes a partir dels 6 anys. Humor, sensibilitat, tendresa i, sobretot, creativitat és el que defineix l'animació russa contemporània. En una sessió de 56 minuts i vuit curts tindreu un tast de curtmetratges amb veu pròpia per fer un viatge emocional i artístic que no us podeu perdre. I també diumenge tindrà lloc el taller lúdic i formatiu Descobreix el teatre d'ombres. El teatre d'ombres és una bona eina per estimular la receptivitat, l'expressivitat i la creativitat, ja que combina diferents llenguatges expressius, com ara el corporal, el dramàtic, el literari, el plàstic i el musical. L'objectiu de la proposta és, precisament, que els participants descobreixin les diverses possibilitats expressives i comunicatives d'aquesta disciplina artística, que el cinema d'animació també ha utilitzat al llarg de la seva història. El taller està indicat per a nens i nenes a partir dels 7 anys.

Taller al MNAT

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona organitza per a aquest diumenge el taller Fem parlar les pedres. Al llarg de la història, la pedra ha estat un element fonamental per a la humanitat: per a la construcció (cases, fortificacions, temples, camins...), per a la representació artística (escultures, relleus, mosaics...), per a l’expressió simbòlica (inscripcions...). Tàrraco n’és un clar exemple. La muralla, el circ, el teatre, l’amfiteatre, els temples, els carrers, les cases urbanes, les vil·les rurals... Tot es va bastir utilitzant la pedra més pròxima –la que proporcionava el mateix territori–, juntament amb d'altres –de qualitats molt diverses– importades d’arreu, sovint procedents de les més prestigioses pedreres de l’Imperi. Les pedres no parlen, però les podem fer parlar. Al taller descobrireu les moltes històries que amaguen les pedres. Diumenge a les 11 h al Moll de Costa del Port de Tarragona. Zoom

Les aventures de Pinotxo al Teatre Gaudí

Aquest cap de setmana (dissabte a les 16 h i diumenge a les 12 h) podreu veure al Teatre Gaudí de Barcelona Les aventures de Gepeto i Pinotxo, un espectacle de titelles i ombres del clàssic conte. En un poblet del país d'Itàlia dos vells amics, mestre Cirera, d'ofici fuster, i Gepeto, sense ofici ni benefici, això vol dir actor, es troben i decideixen construir un titella. Aquest titella serà el fill que tant li hauria agradat a Gepeto tenir. Es dirà Pinotxo. Però aquest fillet de fusta no serà tal com pensava el seu pare Gepeto, sinó que li ha sortit un fill entremaliat que no se'n pensa cap de bona. Això el durà a viure moltes aventures.

Cursa solidària a Lleida

L'associació Mar de Somnis, entitat que vetlla per la defensa dels drets, la dignitat dels infants i joves amb epilèpsia i les seves famílies, organitza la primera Caminada Solidària per l'Epilèpsia de Lleida, amb la finalitat de donar més visibilitat a la malaltia. La caminada tindrà lloc diumenge. S'iniciarà a l'esplanada de l'Auditori a les 11 h, on es llegirà el manifest per l'epilèpsia, i finalitzarà a la plaça Cervantes.

Festa de la infància a Platja d'Aro

Demà dissabte, de 16.30 a 20 h, al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro podreu participar en la Festa del Dia dels Infants 2019, una j ornada lúdica, educativa i solidària amb activitats per a nenes i nens fins a 12 anys i les seves famílies. H i haurà un espai específic per a famílies amb nadons de fins a un any i un racó de construccions per a nens i nenes d’1 a 3 anys. També gimcana familiar, joc heurístic i zona de jocs; tallers, exposicions i activitats relacionades amb els drets dels infants; espai informatiu de diverses entitats per donar a conèixer els projectes que desenvolupen a nivell local i internacional amb tallers, exposicions i altres activitats; i un estand solidari de recollida de roba i aliments per a infants (galetes, cereals, llet, cacau, sucre, puré de fruita i verdura, pasta, etc.).

Taller científic al mNACTEC

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, us proposa aquest diumenge participar en el taller Física sorprenent!. A partir de les 12 h podreu participar en un taller en què, equipat amb una carretada d'estris i aparells que ell mateix s'ha construït, i amb l’ajuda i participació del públic assistent, Adolf Cortel (doctor en ciències químiques i professor jubilat), farà experiments de física dels bons.

Festa del Disseny en Família al Museu del Disseny

El Museu del Disseny organitza diumenge la Festa del Disseny en Família per a nens i nenes fins a 12 anys. Una jornada de portes obertes al Museu entre les 11.00 h i les 18.00 h en què trobareu diferents propostes lúdiques. Aquest any volen reflexionar sobre alguns dels temes que es tracten a l’exposició Victor Papanek: la política del disseny, com ara la sostenibilitat i l’accessibilitat, i ho faran amb visites dinamitzades a l’exposició i altres activitats col·laboratives. També hi haurà un espai amb propostes per al joc autònom, i podreu participar en les visites dinamitzades per a públic familiar. Podreu visitar les exposicions permanents del Museu i descobrir més de 3.000 objectes d’ús quotidià des de l’Edat Mitjana i fins a avui. Zoom Teatre per a tots els públics a Gavà Diumenge, a les 12 h, a l’Espai Maragall de Gavà podreu veure Oops!, de la companyia Teatre Mòbil. A Oops! ens fem grans, ens fem petits, fem música, som màgics, parlem sense paraules, juguem amb els objectes i els objectes juguen amb nosaltres, i tot amb grans dosis d’imaginació i molt humor. Un cant a l’optimisme, a viure i a riure amb els pulmons plens i els ulls clars. A badar i a encantar-se amb les petites coses, que són les més grans. Per a tots els públics. Zoom

Cursa solidària a Barcelona

Diumenge, a les 10 del matí, al Parc del Fòrum de Lleida tindrà lloc la 5a edició del Correblau. Aquesta carrera és el referent de la ciutat de Barcelona en difondre la inclusió escolar de l'alumnat amb autisme. Així, durant 5 km i 10 km els participants correran o caminaran per un sistema educatiu inclusiu, de què tots els infants i joves formen part. L'objectiu del Correblau és afavorir el contacte dels participants amb les persones amb autisme per tal de trencar barreres i mites que puguin tenir, donar suport en la reivindicació dels seus drets, aconseguir la seva inclusió escolar i sensibilitzar la societat sobre les seves necessitats i les seves famílies.

Estrena de teatre al saT!

Dins del festival El més petit de tots, el saT! programa per a aquest cap de setmana (dissabte a les 16.30 h i a les 18 h i diumenge a les 12 h i a les 17 h) L'Odissea de Latung La La, de la Cia. David Ymbernon, en el marc del cicle Remenuts. Una proposta escènica i parateatral dirigida als més menuts amb una gran càrrega de poesia visual. Ymbernon és un artista polifacètic posseït pel color taronja. Tot el seu món gira al voltant d'aquest color, i el seu treball és una línia contínua que comença des del principi, des de la seva infància. Edat recomanada: de 0 a 5 anys.

Cinema familiar a la Filmoteca

La Filmoteca de Catalunya programa cada cap de setmana sessions de cinema per a tots els públics. Aquest cap de setmana teniu una proposta doble. Dissabte (17 h) podreu veure My extraordinary summer with Tess (+8 anys). El Sam és un nen d’11 anys que està de vacances d’estiu amb la seva família. Al llarg de la setmana coneixerà la Tess, una nena aventurera i misteriosa que el farà reflexionar sobre el valor de l’amistat i la família. Per a diumenge (17 h), la proposta és una sessió de cine-concert (+5 anys), amb la projecció de One week i The boat, de Buster Keaton i Eddie Ckine.

Presentació literària

Demà dissabte, a les 17.30 h, a la Fundació Joan Brossa es farà la presentació del llibre En Jo_n ha perdut la A. Un viatge per l'obra de Joan Brossa, que publica El Cep i la Nansa. A l a presentació, adreçada a famílies, hi participaran narrant el conte l'autor Pep Molist i la il·lustradora Maria Beitia, i també hi haurà una activitat brossiana a càrrec d'Assumpta Mercader. En aquest taller, amb un barret de copa i una pila de poemes de Joan Brossa, es convidarà els assistents a gaudir de la poesia i a crear poemes d'inspiració brossiana, tot buscant el plaer del que és efímer i de gaudir de la creació poètica. Zoom Taller per a nadons al Museu Pau Casals Diumenge, a les 11.30 h, el Museu Pau Casals del Vendrell us proposa participar en una sessió de música participativa, durant la qual el petit Pau, acompanyat pel so del violoncel, us acompanyarà per descobrir els tresors que amaga el lloc on viu. Amb l'objectiu de despertar la sensibilitat per als diferents timbres sonors (amb el violoncel com a protagonista), jugareu amb ritmes i gaudireu de petites melodies a través de la veu, el moviment i petits instruments. Per a nadons i infants fins a 3 anys. Places limitades. Cal fer reserva prèvia al 977.684276 o per c/e , durant la qual el petit Pau, acompanyat pel so del violoncel, us acompanyarà per descobrir els tresors que amaga el lloc on viu. Amb l'objectiu de despertar la sensibilitat per als diferents timbres sonors (amb el violoncel com a protagonista), jugareu amb ritmes i gaudireu de petites melodies a través de la veu, el moviment i petits instruments.Places limitades. Cal fer reserva prèvia al 977.684276 o per c/e museu@paucasals.org Zoom

Estrena de cinema

Avui divendres s'estrena als cinemes One Piece Estampida, un homenatge a la trajectòria de tota la saga d'anime creada pel reputat Eiichiro Oda i dirigida per Takashi Ōtsuka. Basada en el manga més venut de la història, és el film de la saga que compta amb més personatges, uns 200! S'han creat tres personatges originals i un personatge convidat. Douglas Bullet i Bona Festa són els pitjors enemics i el nucli de la història, una fosca trama i intencions que es remunten a la fatídica història amb el Rei dels Pirates Gold Roger.

Teatre familiar a Vallromanes

Dissabte a les 18 h, al Casal de Vallromanes, podreu veure Noctíluca, de la companyia Artristras. Luca, incansable investigador naturalista, recorre camps i jardins per trobar cuques de llum i examinar-les. Una nit, somniant dins la tenda de campanya, veu la misteriosa Noctíluca, deessa de la nit plena de llums. A partir d’aquest moment viu entre el somni i la realitat, tant dins com fora del seu laboratori, per aconseguir el repte que s’ha proposat. Ell i la seva ajudant viuran situacions sorprenentment divertides i màgiques. Per a tots els públics.