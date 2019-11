Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Sembla que per fi ha arribat el fred, però que això no us freni a l'hora de sortir de casa! Si sou valents podeu anar amb la canalla a tocar la primera neu i, si us estimeu més algun pla més calentó, aquí teniu algunes idees.

El Meu Primer Festival

Demà s'estrena una nova edició d'El Meu Primer Festival, que es dirigeix a nens de 2 a 12 anys. Es projectaran 92 pel·lícules de 18 països diferents com Austràlia, França, el Japó, Rússia o Colòmbia, la majoria d'elles inèdites al nostre país. A més, el documental s'incorpora per primera vegada al festival amb la secció MiniDocus, una selecció de curtmetratges sobre les similituds i les diferències entre les persones nascudes en diferents parts del planeta. Podeu consultar la programació aquí.

7a festa solidària Somriu per la Infància

Demà dissabte se celebra a Port Aventura World la 7a edició de la festa Somriu per la Infància que organitza Fedaia i en què se celebrarà el 30è aniversari de la Convenció dels Drets de la Infància. L'objectiu és sensibilitzar la societat de la necessitat de garantir la igualtat d'oportunitats dels infants i donar a conèixer l’existència a Catalunya d'entitats socials que treballen amb infants en situació de vulnerabilitat social.

El Més Petit de Tots

El Festival El Més Petit de Tots arriba a partir de demà a la seva quinzena edició i omplirà Catalunya de propostes escèniques per a espectadors de 0 a 5 anys. La iniciativa es portarà a terme de manera paral·lela en 26 espais d'una dotzena de poblacions catalanes i hi participaran 17 companyies procedents de Catalunya, Noruega, França, Bèlgica, Holanda, Sèrbia i Suècia. A més de funcions escolars i convencionals, aquestes formacions oferiran, també, tallers i activitats de participació per a famílies i professionals. Amb tot plegat, el programa d'El Més Petit inclou 122 convocatòries relacionades amb les arts escèniques i la primera infància, és a dir, per a espectadors entre 0 i 5 anys d'edat. Podeu consultar la programació aquí.

Acció de sensibilització ambiental

Aquest diumenge se celebra la segona edició de la jornada 'Acció Platges Met', en què els 8 municipis metropolitans del litoral realitzen simultàniament actuacions de sensibilització per protegir i defensar les platges davant la regressió del litoral. Entre les activitats, destaquen la plantació de dunes a Castelldefels i Sant Adrià de Besòs, l'observació de la biodiversitat al Prat del Llobregat, el taller sobre meduses a la Barceloneta o la detecció de microplàstics a Viladecans, Badalona i Montgat.

Estrena al Teatre Regina

De la mà de Naps&Cols, arriba al teatre Regina A-Z (o el misantrop) que pren el clàssic de Molière i en situa l'acció en un institut actual, un espai on ser popular i encaixar és el més important, on les xarxes socials dominen el dia a dia i on obrir el cor no és fàcil, per por de ser jutjat. Del 9 de novembre al 30 de novembre, dissabtes i diumenges a les 20 h. Recomanat a partir de 4 anys.

Taller de física al mNACTEC

Demà dissabte a les 18 h al mNACTEC de Terrassa us proposen un taller de física experimental adreçat a famílies. Els participants coneixeran com era un laboratori de física experimental de començament de segle XX i realitzaran els experiments que van servir per entendre el perquè dels fenòmens físics que ens envolten.

Teatre familiar a la Casa Elizalde

Diumenge, a la Casa Elizalde de Barcelona, hi podreu veure Quimera de La Guilla teatre, un espectacle de teatre i titelles. Els personatges d’aquesta història han viatjat fins a l’illa de Quimera per

passar-hi unes vacances idíl·liques. Entraran en un nou món de somnis, un lloc sense mòbils ni connexió a internet, un món on només la imaginació hi té cabuda. Benvinguts a Quimera, l’aventura de la vida! Recomanat per a infants a partir de 4 anys.

Taller d'art al Museu de Vic

Diumenge (10.30 h), al Museu Episcopal de Vic, podeu participar en una nova edició del taller Mira, toca, olora i escolta l’art en família. ¿Heu imaginat mai que una peça de museu es pugui mirar però també escoltar o olorar? Amb aquesta visita familiar, descobrireu que les obres d’art del MEV no només es poden gaudir amb la vista sinó també amb la resta de sentits i que, a través d’aquests sentits, es pot fer un viatge en el temps i traslladar-nos a l’edat mitjana.

Estrena de cinema