Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

A les portes d'aquest cap de setmana llarg, i a banda de celebrar com cal la castanyada, us fem algunes propostes per treure el màxim partit al pont de Tots Sants.

'Malson abans de Nadal' a L'Auditori

La temporada OBCPops, que acosta la música d'orquestra a tots els públics, comença aquesta setmana (1, 2 i 3 de novembre) amb la projecció de la pel·lícula Malson abans de Nadal i la interpretació en directe de la banda sonora original de Danny Elfman per part de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Taller familiar al MNAT de Tarragona

Diumenge, el Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona us proposa el taller familiar de Tots Sants CSI... a la necròpoli paleocristiana!. Els participants es convertiran en investigadors i seguiran les pistes que van deixar els arqueòlegs que van excavar la necròpoli paleocristiana a través de quatre

departaments: el d’arqueologia, el d’antropologia física, el de simbologia i el d’epigrafia. A través d’aquestes fonts, descobriran els noms, les creences, les aficions i fins i tot l’aspecte físic d’alguns habitants de Tàrraco, a partir dels vestigis que ens han arribat des de les seves tombes. A les 11 h al Museu i Necròpolis Paleocristians (Av. de Ramón y Cajal, 84).

El Palau estrena 'Clàssica de tots els temps'

Avui dijous (17.30 h) i dissabte i diumenge (en doble sessió, a les 11 i a les 12.30 h) el Petit Palau acollirà l’estrena a l’Estat de Clàssica de tots els temps, un espectacle dirigit per Paolo Lameiro, músic i pedagog portuguès reconegut internacionalment, adreçat a nadons i els seus acompanyants. L’objectiu de l’espectacle, un projecte que ha anat prenent forma al llarg de més de vint anys, és que els assistents gaudeixin del plaer d’escoltar música de qualitat interpretada en directe, tot oferint una experiència d’intercanvi i complicitat entre nadons, acompanyants i intèrprets.

La pallassa Bleda a Girona

Demà, divendres, a les 12 h i les 17 h, a la plaça de l’1 d’Octubre de 2017 de Girona hi podreu veure Les vacances de Madame Roulotte, de la companyia La Bleda. La Pallassa Bleda se’n va de vacances. Té una magnifica caravana que l’acompanya. Ho té tot a punt per a un bon dia de càmping. Arriba al lloc que creu perfecte per passar el seus dies de relax, i hi té una gran sorpresa: hi ha un munt de gent que l’espera i vol passar amb ella aquesta estona. Per a tots els públics. Gratuït.

La fada Alegria arriba a l'Aquitània Teatre

L'Aquitània Teatre estrena aquest cap de setmana On és la fada Alegria?, que es podrà veure de l'1 de novembre a l'1 de desembre. Una oportunitat única per viure en família aquesta experiència emocionant, en què els petits entren literalment a dins de l'obra i poden interactuar amb els actors i, amb sort, fins i tot interpretar un petit paper d'aquest conte original. Acompanyeu-los a un país molt llunyà on ha desaparegut la fada Alegria i on la pallassa Tomassa emprèn un viatge fantàstic en el qual coneixerà éssers màgics que l'ajudaran a buscar a la fada. Un bruixot, el Camil, intentarà impedir-ho amb el seu avorriment. El divendres 1 de novembre a les 12,00 h, tots els dissabtes de novembre a les 16.30 h, i tots els diumenges de novembre a les 12.00 h.

Halloween al Poble Espanyol

El Poble Espanyol es converteix aquests dies en l’escenari perfecte perquè nens i grans tinguin l’oportunitat de gaudir de la festa de Halloween. Després de l’èxit de les últimes edicions, aquest any la festa durarà un dia més, de l’1 al 3 de novembre. Els visitants podran disfressar-se de personatges de por i el recinte es convertirà en un espai veritablement terrorífic on es podrà gaudir de diferents activitats, com un joc de pistes amb proves monstruoses, concurs de disfresses de por, un fantàstic passatge del terror o una marató de sis hores de contacontes.

Fira de Playmobil a Castell d'Aro La Sala Polivalent de Castell d'Aro acull durant tres dies, de l'1 al 3 de novembre, la primera edició de la Fira de Playmobil. Es podrà visitar el divendres 1 de novembre a la tarda (de 16 a 20 h) i durant el cap setmana al matí i a la tarda (de 10 a 14 h i de 16 a 20 h). Entrada solidària (2 euros) en favor de Viu Autisme. Hi haurà exposicions de diorames, fira del col·leccionisme, activitats familiars, el concurs Troba el click perdut i l'exposició infantil de diorames amb guardons per als participants (inscripció prèvia a expoinfantil@riudeclicks.cat).

Zoom 'Paisajes para no colorear' al Lliure Des d'avui fins al 17 de novembre es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc Paisajes para no colorear, una reflexió feminista sobre la violència i el món feta per nou joves xilenes. Marco Layera dirigeix aquest espectacle, que combina música, coreografies, internet, vídeos en directe i molt d'humor, i que dona veu a les adolescents en temes que els afecten, com el bullying, les etiquetes socials i les relacions familiars. Zoom Xip Xap Teatre a la Fira de Tots Sants de Vilaller

Dissabte, a les 11 h i a les 12 h, a la Fira de Tots Sants de Vilaller hi arriba el muntatge Transhumància, de la companyia Xip Xap Teatre. La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures allà on n’hi hagi segons l’època de l’any: pastures a la muntanya a l’estiu i pastures a la plana a l’hivern. Per a tots els públics. Gratuït.

Cinema familiar a la Filmoteca

En el marc de la seva programació familiar, aquest dissabte i diumenge (17 h), la Filmoteca de Catalunya programa Harry Potter and the sorcerer’s stone [Harry Potter i la pedra filosofal, film recomanat a partir de 8 anys.

Estrena al Tantarantana

Dissabte s'estrena al Teatre Tantarantana Pols d'estrelles o de com la Nawal va decidir venir al món, de la Cia. Mercè Framis, un espectacle de teatre i ombres xineses recomanat a partir de 5 anys. Diuen que venim de les estrelles, que som pols d'estrelles. També diuen que triem els nostres pares… T'ho imagines? Cada nit la cuidadora de l'Univers prepara un conte per a les estrelles, i avui explicarà el conte de la Nawal. La Nawal vivia dins una estrella i el que més li agradava del món eren els préssecs, per això cada nit des del cel s'acostava a la Terra i passejava ben a prop del camp de préssecs que tenia la Mercè. El seu amor per aquesta fruita li fa una jugada i sense saber com la Nawal es va trobar en aquest món: així és com va néixer.

'Adeu, Peter Pan' a Les Borges Blanques

Dissabte, a les 18 h, al Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques podreu veure Adeu, Peter Pan, de la companyia Festuc Teatre. A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, històries i aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan. Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la seva habitació cap al País de Mai Més. Aleshores les aventures les viurà en primera persona. Els pirates, la Campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure James Matthew Barrie passaran a formar part de la seva realitat. Una història molt tendra en la qual es plasma una realitat actual: el vincle entre els infants i els seus avis, i a més, la manera com els pares gestionen aquestes noves relacions familiars. Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que buscarà en tot moment la complicitat de petits i grans amb una posada en escena que captiva des del primer moment. A partir de 3 anys.