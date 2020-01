Plans per fer amb la canalla aquest cap de setmana

Com ha anat la tornada a l'escola? ¿Teniu ganes de desconnectar de tot i passar una bona estona? Doncs ho podeu fer aquest cap de setmana amb la canalla, aprofitant alguna de les moltes activitats culturals i de lleure que es fan arreu de Catalunya. Aquí en teniu algunes. Aquesta setmana, una agenda molt teatral!

Un conte africà amb música al CaixaForum

A CaixaForum Barcelona hi podreu veure de l'11 al 26 de gener Pell de llarinté, cua de tiré, un espectacle musical familiar inspirat en un conte tradicional del Senegal amb un llenguatge universal per a tota la família. En aquest nou espectacle la dansa, els contes, la música, els balls de màscares i les titelles formen una proposta divertida, enginyosa i plena de ritme que agradarà a grans i a petits. Un espectacle de la Companyia Jove d'Espai Àfrica-Catalunya, que vol crear un espai de convivència entre les diferents cultures i tradicions.

La Pera Llimonera al SAT!

Aquest cap de setmana podeu veure al SAT! Baobab, un arbre, un bolet i un esquirol, de la Cia. La Pera Llimonera. Un espectacle guardonat amb el Premi del Públic al Millor Espectacle de la Mostra d'Igualada 2019 i el Premi Xarxa Alcover pel tractament que es fa de la temàtica de la guerra i la immigració. La Pera Llimonera posa en escena la vivència de milers de persones refugiades que es veuen obligades a deixar la seva llar i la seva terra per sobreviure a la guerra i a la fam. L'argument parteix de dos venedors ambulants que, mentre es refugien d'una gran tempesta, ens expliquen la història d'un bolet i un esquirol que, a causa de la guerra, emprenen una gran aventura per trobar un nou arbre on poder viure. Ds. 17.30h / Dg. 12h i 17.30h. A partir de 4 anys.

Teatre familiar a Castelldefels

Demà dissabte, a les 18 h, al Teatre Plaza de Castelldefels, hi podreu veure L'aventura d'avorrir-se, de L'Estaquirot Teatre. La Rita és una nena que, tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa de l’àvia amb un simple aneguet de goma comença una aventura que la portarà a viatjar amb la imaginació al món dels colors i a descobrir personatges sorprenents… I ara sempre vol anar a casa de l’avia per avorrir-se una estoneta! A partir de 3 anys.

Cinema familiar a la Filmoteca

La Filmoteca de Catalunya continua programant, dissabtes i diumenges a les 17 h, sessions de cinema per a tots els públics. Aquest cap de setmana la proposta és El meu veí Totoro (+4 anys). Quan la Satsuki i la Mei es traslladen al camp descobreixen els totoros, els esperits guardians del bosc, que només poden veure les criatures amb un cor pur. Serà gràcies a ells, i al gat autobús, que les dues petites aprendran el valor de l’amistat, l’amor i la família. Entranyable i multipremiat anime produït per Studio Ghibli.

Estrena al Tantarantana

Des d'aquest cap de setmana i fins al 26 de gener podeu veure al Tantarantana Big Bang Cuc, un espectacle sense text, de dansa i clown de la companyia Blink Flash. Un espectacle plàstic ple d’humor i moviment que ens mostra la trobada de dos éssers de galàxies diferents al nostre planeta i utilitza les lleis físiques universals com a context i el viatge emocional compartit com a experiència. Edat recomanada: De 3 a 7 anys. Durada: 35′ (al final de la peça, els nens estan convidats a explorar l’escenari).

2princesesbarbudes a Barcelona

Diumenge, a les 12 h, al Centre Cívic Casa del Rellotge de Barcelona, les 2princesesbarbudes presenten el seu treball La bona vida. Cançons pop fetes amb instruments petits i de joguina. Lletres divertides, imaginatives, plenes d’humor i lliures de moralismes. Aquesta recepta permet a dues princeses barbudes arribar tant als petits com als grans en una proposta realment per a tots els públics.

El Jove Teatre Regina, d'estrena

Dreams Teatre torna aquest 2020 dins la programació familiar del Regina amb una nova estrena sota el braç, també de Hans Christian Andersen: La Sireneta, un dels contes més reconeguts de l'escriptor. La proposta és el musical La Sireneta i l'illa de plàstic, que podreu veure de l'11 de gener al 2 de febrer, dissabtes i diumenges a les 17.30 h. Recomanat a partir de 3 anys. La Sireneta compleix 15 anys i per primer cop sortirà a cantar a la llum de la lluna. És un dia molt especial per als habitants del fons del mar i li preparen una gran festa. Però una noticia preocupant arriba des del Pacífic. Les deixalles llençades al mar des de la terra han format una gran massa de residus tòxics: una immensa illa formada amb tones i tones de plàstic i desferres de tota mena. L'illa de plàstic, com l'anomenen els humans, està creixent desmesuradament i si no s'atura podria ser el pitjor desastre que hagin patit mai els oceans.

Titelles a Manresa

Demà dissabte, a les 17.30 h i les 18.30 h, a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa hi podreu veure Xim, del Centre de Titelles de Lleida. Xim és un petit ximpanzé, simpàtic i un pèl trapella que s’ha perdut. Per això, acompanyat de la titellaire, viatja per tot arreu dins la seva caseta-carretó, amb l’esperança de retrobar la seva família. És un espectacle de petit format concebut per fer-se present a les escoles i que entronca l’expressivitat plàstica i dramàtica amb la musical, propiciant que el cant esdevingui una eina més al servei del gaudi artístic i de l’educació dels menuts espectadors. Un espectacle que pot ser presentat, també, al públic familiar en sales i teatres i que s'ofereix, llavors, amb el suport d’un músic i amb la música en viu. D’1 a 5 anys.

La Laika aterra a Viladecans

Diumenge, a les 12 h, a la sala Atrium de Viladecans, hi podeu veure Laika, de la companyia Xirriquiteula Teatre. 1957: som a Moscou, en plena Guerra Freda i la carrera espacial. Laika és una gosseta que sobreviu pels carrers i parcs de la gelada ciutat. Poc s’imagina que el seu destí la portarà a l’espai dins l’Sputnik i passarà a la història de la humanitat com el primer ésser viu en orbitar al voltant de la Terra. A partir de 6 anys.