Plans per fer amb la canalla aquest cap de setmana llarg

Tenim a tocar un pont de tres dies. ¿Ja heu pensat com aprofitar-lo amb la canalla? Si encara no heu fet plans, aquí teniu algunes idees.

5a edició de Nadal al Museu

Un any més els 26 museus de les Comarques de Girona s'uneixen per impulsar la 5a edició de Nadal al Museu, que en aquesta ocasió tindrà lloc del 6 de desembre al 7 de gener. Una de les principals novetats és la creació d'un nou personatge, en forma d'extraterrestre, que s'ha creat per transmetre els continguts als més petits. Una altra de les novetats d'aquesta edició és la creació, edició i producció del primer llibre d'activitats infantil, fet seguint els principis de lectura fàcil, i que engloba informació i activitats dels 26 museus. A través seu els més petits podran descobrir tot el patrimoni cultural de cada museu de manera divertida, amena i inclusiva. Més informació aquí.

Estrena de cinema

Avui s'estrena als cinemes una divertida pel·lícula per gaudir en família plena de valors, aventures i personatges entranyables, Solan & Eri, missió a la Lluna. La pel·lícula, pensada per a nens i nenes a partir dels 5 anys, està feta amb una cuidada tècnica stop motion i recupera els personatges del clàssic de l'animació noruega Grand Prix a la muntanya dels invents. 50 anys després de la mítica arribada de l'home a la Lluna, el Solan i l'Eri s'embarquen en una aventura espacial per fer-hi el segon pas. Amb l'ajuda del seu amic inventor i d'eines enginyoses, ¿aconseguiran construir la seva nau i arribar a l'espai?

La màgia del Nadal torna al Poble Espanyol

Del 6 al 8 de desembre l'esperit nadalenc envaeix el Poble Espanyol per a totes les persones que vulguin gaudir per avançat de la màgia del Nadal. A la plaça Major els adults hi trobaran, per primer cop, una mostra gastronòmica de Nadal amb productes de proximitat, degustacions de vi, maridatges, una fira de cervesa artesana, vermuts entre vinils, escudellada popular, una trobada de swing i molt més. Els infants podran fer un munt d'activitats per tot el recinte com ara una gimcana, descobrir el món màgic del Tió, mirar pel·lícules de Nadal, veure escenes de pessebre vivent o fer-se fotos en una bola de neu gegant.

Sortir a buscar el tió

El Parc de la Manreana (Juneda) organitza aquest pont el Buscations, en el qual els nens hauran de fer una gimcana per poder trobar el seu tió. Durant tot el dia hi haurà activitats per als nens i, a la tarda, abans de tancar el parc, faran la gran cagada del tió amb regals per a tots els nens! Més informació aquí.

Barcelona inaugura el seu primer túnel de vent

Barcelona inaugura el seu primer túnel de vent, una innovadora instal·lació tecnològica que permet gaudir de l'experiència de volar en un entorn totalment segur. Situat a Cornellà de Llobregat, el túnel de vent de Barcelona és propietat de l'empresa Windoor, que va inaugurar el primer túnel de vent de l'estat espanyol a Empuriabrava fa 7 anys. Una experiència lúdica de la qual en pot gaudir tot tipus de públic i que, molt sovint, acaba derivant en la pràctica del vol indoor com a esport i alternativa al fitness.

Reteena, Festival Audiovisual Jove de Barcelona

Després de presentar-se en societat al gener del 2018, Reteena, el Festival Audiovisual Jove de Barcelona, torna amb forces renovades en una segona edició que canvia el seu format i aposta pels tallers i les masterclasses adreçades al jovent amb inquietuds per a la creació audiovisual. Els dies 7 i 8 de desembre la Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Sant Andreu acollirà un seguit de tallers pràctics, projeccions i xerrades amb intenció d'acostar el món audiovisual als adolescents de la ciutat.

Torna Kinosaure als Cinemes Girona

Per tercer any consecutiu, Kinosaure arriba als Cinemes Girona, una programació estable de cinema familiar amb sessions dinamitzades de jocs i màgia on es proposa a la canalla una experiència cinematogràfica que traspassa la pantalla. Com a novetat, el certamen fa espai a les criatures de 2 a 4 anys amb el Petit Kinosaure, que neix com a nova manera d'acostar el cinema als infants més petits. Un cicle matinal especialment dissenyat per introduir els infants a partir de dos anys en les arts cinematogràfiques. Sessions d'un màxim de 40 minuts en els quals hi haurà jocs i dinamització adequats al seu ritme i nivell de comprensió. Films tranquils i pausats sense estridències, amb una riquesa estètica i narrativa tan diversa com les seves procedències. Del 8 de desembre al 2 de febrer als Cinemes Girona de Barcelona. Aquest diumenge (12 h) la proposta del Petit Kinosaure és Cançons per a infants i bestioles, amb l’actuació especial d’Elena Tarrats, i a les 17 h els més grans podran veure Gordon i Paddy.

Cinema familiar a la Filmoteca

Dissabte i diumenge, a les 17 h, nova sessió de cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya. S'hi projectarà The iron giant (El gegant de ferro), film recomanat a partir de 7 anys. Als Estats Units, als anys cinquanta, en plena Guerra Freda, un nen es fa amic d’un gegant de ferro, arribat de l’espai, que aviat serà vist com un enemic de la comunitat. És un extraordinari film d’animació que fa palesa la facilitat amb què els prejudicis s’estenen en la nostra societat.

Teatre familiar a Cornellà de Llobregat

Diumenge, a les 12.15 h, al carrer de l’Avellaners de Cornellà de Llobregat hi podreu veure Contes de Nadal de les germanes Baldufa, de Tanaka Teatre. La Lilian i la Sophie han fet un punt i a part als seus viatges per celebrar el Nadal en família. I és que els encanta fer el pessebre i representar els Pastorets, com a tots els nens de Catalunya. Però també saben que cada cultura viu aquestes festes d’una manera diferent. Ens ho explicaran a través de contes màgics d’arreu del món. De 4 a 12 anys.

En marxa el Pessebre Vivent de Corbera

Ja està en marxa la 58a temporada del Pessebre Vivent de Corbera, que espera aconseguir superar els 30.000 visitants de la temporada passada. El pessebre es podrà visitar tots els caps de setmana i vigílies de festius fins al diumenge 12 de gener. Es faran un total de 49 representacions a la Penya del Corb, a Corbera de Llobregat. El Pessebre Vivent de Corbera compta amb més de 250 voluntaris i la gran majoria són veïns i veïnes del municipi que participen en l'esdeveniment i es converteixen, any rere any, en figures protagonistes del pessebre.

Teatre familiar a l'Aquitània

Del 7 al 29 de desembre es podrà veure al Teatre Aquitània El Patito Feo, un viaje interactivo musical. És l’adaptació d’una obra clàssica sobre un tema actual i vital per als més petits. Els nens són testimonis d’excepció del viatge musical del simpàtic protagonista. Cantant, es diverteixen i aprenen d’aquesta singular història. Un aneguet és rebutjat per la seva família adoptiva. Li diuen que és lleig i es riuen d’ell. Trist, decideix emprendre un viatge per trobar una família que l’estimi tal com és. Espectacle en castellà.

Handmade Christmas, una fira per a famílies creatives

Del 6 al 8 de desembre, Fira de Girona acull un esdeveniment únic i excepcional: Handmade Christmas, la primera fira nadalenca que despertarà la creativitat i la imaginació de tota la família. Una fira on tothom trobarà el seu espai: bricolatge, costura, lettering, decoració, cuina, música... I tot plegat amb un nexe comú: el Nadal i la creativitat. S'hi podran fer tallers de decoració de taules, centres i arbres de Nadal, classes on els participants podran deixar anar la imaginació i desplegar la seva creativitat. Hi haurà una zona infantil creativa important, on els més menuts podran fer tallers i activitats. Aquí, el divulgador científic Dani Jiménez ensenyarà experiments creatius per aprendre i passar-s'ho bé.

Visita teatralitzada al Museu Pau Casals