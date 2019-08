Nou disc de 2princesesbarbudes

El grup de música familiar 2princesesbarbudes presenta nou llibre-disc: 'La bona vida'. Després d'explicar-nos els secrets de la nit i de volar com orenetes, les 2princesesabrbudes es posen en la pell dels primers humans per explicar-nos la seva vida i costums. Ens hem de situar 8.000 anys abans de Crist. Queden molt lluny els temps en què l’home era caçador recol·lector i uns nous costums comencen a estendre's per tot el món. Tot? No, tot no! Hi ha una petita comunitat que es resisteix al progrés del neolític i defensa la bona vida del paleolític!



Una proposta per a tota la família amb cançons pop plenes d’humor tocades amb instruments petits i de joguina. Us quedareu de pedra!

La bona vida

La proposta és oferir temes de música suau feta amb instruments de joguina, on la veu de la princesa barbuda és el fil conductor de cançons que són contes. Històries amb melodies que s'encomanen, lletres divertides i fàcils de seguir, lliures de moralismes i amb tocs irònics.

A més, les 2princesesbarbudes han augmentat la seva flota d'instruments habituals (pianets, xilòfons, melòdiques, maraques, ukeleles, acordionets i timbals de joguina) amb una guitarra elèctrica de tres cordes i un baix acústic petit per aconseguir un so més pròxim al pop.