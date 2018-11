Per Nadal, activitats en família!

Del 6 de desembre al 7 de gener tindrà lloc la quarta edició de 'Nadal al Museu'. Els 26 museus que integren la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona s'uneixen de nou sota el lema 'Aquest Nadal la teva aventura comença al museu' per promoure les visites de públic familiar durant les festes nadalenques. Els museus, de temàtiques variades com la història, el cinema, el joc, l'artesania, l'arqueologia, l'etnologia, el medi natural, el mar, la tecnologia i l'art, entre d'altres, oferiran la possibilitat de passar-s'ho bé i descobrir tot el patrimoni que ofereixen.



Enguany les criatures es transformaran en petits detectius i descobriran els missatges secrets que amaguen els museus, una activitat conjunta que els 26 museus han preparat per als visitants en què, a través d'un joc de pistes, els més petits podran conèixer el patrimoni cultural de cada museu¡. Serà una bona oportunitat per descobrir amb família els museus de les comarques de Girona.





A més del joc de pistes, cada museu ha preparat activitats especials per fer durant aquest període vacacional. Entre moltes altres activitats, els nens podran participar en tallers i activitats com ara la preparació de la decoració nadalenca de casa, la cuina de plats típics d'aquestes festes, la fabricació de les seves pròpies joguines o la confecció dels fanalets de Reis. També podran gaudir de recitals de contes de Nadal.

Podeu consultar totes les activitats previstes aquí.

Nadal a l'Aquàrium de Barcelona

D'altra banda, del 22 de desembre al 6 de gener, l’Aquàrium de Barcelona inaugura la temporada d’activitats nadalenques, una oportunitat per conèixer el centre marí d’una forma lúdica i especial. Amb la visita a l’Aquàrium serà possible participar en diverses activitats relacionades amb el món marí i les festes nadalenques.

Les criatures podran fer cagar el tió, preparar els fanalets de Reis, deixar un missatge al fons del mar i gaudir de moltes més activitats, totes incloses en el preu de l’entrada.

I per als que encara no saben què demanar als Reis, l’Aquàrium proposa experiències úniques com ara banyar-se amb taurons, amb què tota la família tindrà l’oportunitat de convertir-se en submarinistes per un dia, o les visites Premium Pass, una manera exclusiva i personalitzada de visitar el centre.

L’Aquàrium no atura les temporades temàtiques que es realitzen durant tot l’any i es complementen amb activitats familiars cada cap de setmana. Fins al 27 de gener, cada dissabte i diumenge tenen preparades activitats per conèixer millor la gran família dels taurons. Així, proposen el joc de pistes 'Tauropistes a la vista', en el qual els més petits podran jugar mentre passegen pel fons del mar. A més, en el taller experimental 'Tauromaníacs', els infants podran explorar i conèixer com són en realitat els taurons. Finalment, a l’activitat 'Taurons entre bambolines', el capità Aquàrium ensenyarà els espais que habitualment no es mostren al públic, com la sala de quarantena, la cuina, el laboratori i la part de dalt de l’Oceanari.

Trobeu el programa detallat amb les descripcions i horaris de les activitats aquí.