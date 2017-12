Música, anglès i bon ritme!

Si a la vostra canalla els agrada la música, deixeu-los tastar la proposta d'Els Radiobots, música electrònica en anglès pensada per als més petits de casa.

La història d'Els Radiobots té lloc en un univers fantàstic, poblat per éssers increïbles i on la música és sempre present. El robot Prometheus viu en una nau espacial, i es dedica a recórrer l'espai a la recerca de deixalles que, un cop a casa, transforma en joguines. Un bon dia troba entre les deixalles un altre robot, la Pandora, i decideix reparar-lo. D'aquesta manera, la Pandora cobra vida i comença a explorar l'univers que l'envolta. Tot un món desconegut, ple de sorpreses per descobrir i aventures per viure que ella anirà transformant en cançons.

Sota la direcció de Txu Morillas, els músics Carol Badillo i Aleix Prats interpreten a l'escenari un seguit de composicions pròpies que adapten registres com el pop, el hip-hop i la música electrònica, entre d'altres, al llenguatge i a les necessitats dels menuts, en una posada en escena fresca i amena, ambientada en un món de fantasia, que estimularà la imaginació dels infants i a la vegada els permetrà interactuar amb els protagonistes de l'espectacle. També té un vessant pedagògic que s'adapta al currículum d'educació infantil i primària del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els Radiobots faciliten tot el material didàctic necessari per aprofundir en el treball a l’aula, tant abans com després de l’espectacle. Aquest material consta d’un disc amb les cançons de l’espectacle i un dossier que recull tant les lletres de les cançons com una descripció dels moviments, les accions i els balls proposats. També inclou un resum del vocabulari, les estructures i la pronunciació per agilitzar la feina dels mestres.