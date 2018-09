Per la Mercè, dansa, circ i teatre

El Mercè Arts de Carrer (MAC Festival) és un festival amb personalitat pròpia que acosta la cultura contemporània a la ciutadania durant els quatre dies de la festa major. La dansa, el circ, el teatre de carrer i les noves tecnologies s'apoderen de fins a 7 espaispúblics de la ciutat, on 61 companyies nacionals i 25 d'internacionals oferiran 330 funcions i activitats per a tots els públics. El MAC Festival constitueix un aparador privilegiat de companyies i s'ha convertit en tot un referent per al sector artístic de la ciutat, a part de comptar amb una destacada dimensió internacional.

Del 21 al 24 de setembre, el MAC Festival acostarà les arts de carrer contemporànies a la ciutadania amb més de 300 espectacles

Com a novetat, aquest any el festival incorpora la Llera del Besòs, al barri del Bon Pastor, com a nova zona festiva. D'aquesta manera, continua amb la seva voluntat de descentralitzar la festa i d'arribar al màxim de districtes barcelonins i als veïns i veïnes dels barris més allunyats del centre.

Aquesta edició del MAC Festival dedica una mirada especial a les dones amb 'Ara dones' al passeig dels Til·lers, un espectacle en el qual diferents artistes femenines, com Aina Lanas i Yur Dance,explicaran històries personals molt poderoses. A més, totes les presentacions als escenaris estaran fetes per dones. Un altre dels eixos destacats és el de la inclusió social. En tots els espais del festival hi haurà espectacles inclusius de tot tipus protagonitzats per persones amb diversitat funcional.

La Llera del Besòs

Amb una gran esplanada de gespa i a la vora del riu, aquesta nova zona festiva es caracteritza per la seva àmplia àrea de pícnic i per les activitats familiars. Entre d'altres, s'hi podrà veure la proposta d'Antigua i Barbuda, que omplirà el parc amb els seus aparells exòtics, o els espectacles de circ de Fekat Circus i la Companyia Cíclicus.

Castell de Montjuïc

Un any més, el circ és el protagonista d'aquest espai. Entre les propostes internacionals destaca l'espectacle amb diàbolos de l'artista francès Guillaume Karpowicz (França/Alemanya) i les acrobàcies i equilibris de D'Irque & Fien (Bèlgica). El castell també acollirà activitats familiars i per a tots els públics, com Terra de gegants d'Efímer (Catalunya) o la colorista proposta de Lanördika Circo y Danza (Andalusia).

Parc de la Ciutadella i passeig Lluís Companys

El Parc de la Ciutadella continua sent l'epicentre del MAC i ofereix una cinquantena d'activitats variades per a tota la família amb la música com a protagonista i amb una gran presència internacional. Durant el dia es podran veure espectacles de dansa, teatre i titelles, mentre que a la nit el parc prendrà un caràcter màgic amb els espectacles de llum més creatius, com la instal·lació lumínica Playmodes, a la glorieta de la Ciutadella, o la coreografia d'aigua i llums Onionlab (Barcelona) a la zona de la cascada.

Parc de la Trinitat

Les cultures urbanes tornen a tenir el màxim protagonisme en aquest parc del barri de Sant Andreu. El parc acollirà música i dansa, tant en forma de tallers i 'workshops' participatius com d'exhibicions. Destaquen les coreografies de 'break dance' dels b-boys de la Momentum Crew (Portugal) i la combinació de danses urbanes i circ dels Impact Brothers. Entre les propostes també hi haurà esports, grafitis i activitats per a tota la família.

Palauet Albéniz

Aquest recinte enjardinat de Montjuïc oferirà espectacles per a nens i nenes, així com activitats que faran reviure les tradicions de la mà dels esbarts dansaires. Passaran pel palauet els pallassos Los Barlou (Catalunya) i el teatre i les titelles d'Efímer (Catalunya).

Antiga Fàbrica Damm

Finalment, l'antiga fàbrica de cervesa evocarà els parcs d'atraccions i les fires antigues amb la màgia dels personatges i els artefactes d'estètica retro més peculiars, com els autòmats de finals del segle XIX. S'hi podran veure propostes familiars per a grans i petits.