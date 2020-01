Lali BeGood convida els infants a moure's!

L'artista explica que va tenir la necessitat d’escriure aquesta cançó al llegir una

notícia sobre les amfetamines i altres fàrmacs que se subministren als Estats Units als infants que “no encaixen” en el sistema. “Avui dia, el meu germà hagués estat etiquetat i diagnosticat d’alguna cosa. Per sort, aleshores no hi havia tant d’afany de medicalitzar els infants”, reflexiona la Lali.

Per aquest motiu, I wanna jump! (la versió anglesa de la cançó i el videoclip) serà el single de presentació fora del nostre país quan aquest 2020 Lali BeGood presenti el disc Future-Oh! en anglès a Europa i Estats Units, desembarcant a Berlín i altres ciutats de Centreeuropa i portant el seu kindie rock a Filadèlfia, al certamen 2020 KindieComm Showcase, pel qual han estat triats entre centenars de propostes.