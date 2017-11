L'Alternativa presenta una completa programació per a tota la família

El Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, celebra la 24a edició del 13 al 19 de novembre. Com cada any, el festival l’Alternativa i El Meu Primer Festival tornen a unir forces per proposar conjuntament una part de la programació d’ambdós festivals. Enguany, la col·laboració consisteix en dues sessions molt especials de cinema per als més petits, un taller sobre cinema i efectes especials i el projecte col·lectiu de creació cinematogràfica 'Fem una pel·li amb...', que tindrà lloc per cinquè any consecutiu durant les dates dels festivals.



El dissabte 18 a les 12.00 h tindrà lloc la sessió de curts d'animació destinats als més petits (a partir de 5 anys). Un seguit de dibuixos animats, dibuixos fets amb llapis de colors, muntatges amb cartolines, deixalles metàl·liques o bé una càmera i una mica d’imaginació: tot serveix per construir des del no-res una peça audiovisual que ens expliqui una història divertida, una aventura apassionant, una troballa màgica o una metàfora de la vida. Així és la nova selecció de videoclips i curtmetratges: sense cap mena de dubte, petits (grans) experiments. Aquesta selecció està formada per 'Viure', de César Díaz Meléndez; 'L'home més petit del món', de Juan Pablo Zaramella; 'Rom' ('Rum'), de Russel Haigh; 'La fulla' ('Feuillie'), de Vaiana Gauthier i Dante Zaballa; 'En Koyaa i la bufanda' ('Koyaa - Freezing Scarf'), de Kolja Saksida; 'Ferralla' ('Chatarra'), de Walter Tournier; 'La caça' ('La Chasse'), d'Alexey Alekseev; 'Rosella vermella' ('Rosso Papevero'), de Martin Smatana; 'Terra sense mal' ('Tierra sin mal'), de Kati Egely; 'Julot', de Maya Tiberman; 'Tuning', de Ferran Viura Salas; 'Gáspare Savio Lo Vacco', de Juan Vásquez i Giovanni Aguilar, i 'Sabaku, l'ocell que busca un amic', de Marlies van der Wel.



El diumenge 19 a les 12.00 h es projectarà la pel·lícula 'El record de Marnie', destinada a nens i nenes a partir de 7 anys. 'El record de Marnie' és una pel·lícula japonesa d’animació escrita i dirigida per Hiromasa Yonebayashi, està basada en la novel·la 'When Marnie was there', de Joan G. Robinson, i és el segon llargmetratge del cineasta, que va debutar amb 'Arrietty i el món dels remenuts'.



'El record de Marnie' va ser nominada a Millor Llargmetratge d'Animació als Oscars 2015 i va rebre altres premis, com el de Millor Pel·lícula Animada al Festival de Cinema Infantil de Chicago.

TALLER FAMILIAR I INFANTIL



Per completar la proposta familiar i infantil tindran lloc dos tallers. El Taller familiar 'Fem una peli' invita des de fa 5 anys un director de cinema o un estudi que realitzarà un curt d'animació. Aquest any l'invitat és A Home In Progress. L’objectiu del taller és que grans i petits experimentin en primera persona el procés creatiu que suposa la realització d’un film animat de caire experimental. Fluïdesa i parpelleig, bucle i linealitat, abstracció i figuració, ritme i síncope seran els ingredients que combinarem, de manera molt lúdica, per conformar una peça col·lectiva d’animació. Aquest taller tindrà lloc el divendres 10, el dissabte 11 i el diumenge 12 de novembre a la Sala Raval del CCCB i està indicat per a nens d'entre 8 i 12 anys acompanyats d'un adult.



A Home In Progress Film és un projecte pedagògic independent que produeix pel·lícules animades col·lectives, seguint l’estil narratiu del cinema experimental i la música visual. Els membres d’A Home In Progress Film han treballat en centres culturals com el CCCB, el MACBA i el MNAC, i les pel·lícules sorgides dels seus tallers s’han pogut veure en festivals com el MOV Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco o el Festival de Cine Itinerante Totò de València. Una de les peces realitzades pel col·lectiu ha sigut guardonada al Visual Music Award de Gelnhausen (Alemanya).



El diumenge 19 de novembre tindrà lloc el taller infantil 'Experimenta amb el chroma Key'. En aquest taller pràctic aprendrem la tècnica del 'chroma key': la gravació d’objectes i persones amb una pantalla verda de fons que després substituirem per altres imatges. Amb l'ajuda de tauletes i d’una aplicació especial serà molt senzill obtenir un efecte final creatiu i diferent per expressar la nostra idea d’una manera única i captivadora. Aquest taller està destinat a nens de 8 a 12 anys acompanyats dels seus pares.