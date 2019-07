Jocs de rol per a infants

Els jocs de rol existeixen des de fa 45anys. El primer va aparèixer el 1974 amb el llibre ' Dungeons and dragons', el famós 'Masmorres i dracs', i va ser autoeditat pels seus creadors, Gary Gygax i Dave Arneson. “Cap editorial volia assumir el risc de publicar un joc tan innovador”, assegura el Detectiu Papaia, l’alter ego del David Díaz, master de jocs de rol per a criatures i adolescents.

JOCS DE ROL?

Les possibilitats d’aquest tipus d’entreteniment són múltiples: s’hi pot jugar amb cartes, miniatures, interpretar personatges sense ser tu mateix, jugar a taula o en viu com si fos una obra de teatre. L’objectiu és viure una aventura o una experiència que pot ser tràgica o divertida, realista o surrealista. El suport bàsic és un llibre, un manual que conté les normes, l’escenari on es juga, el rerefons de la història o el món on succeeix, que pot ser un univers fantàstic. El master o director és qui prepara les partides i les adapta al nivell dels jugadors: quan són petits, poden durar entre 15 i 30 minuts, i a mesura que són més grans s’allarguen. “A partir de 3 anys ja poden jugar. Fem un rol en viu, una mena de representació que els ajuda a ficar-se en el personatge, on poden jugar unes 15 criatures i 15 adults, encara que amb un director i un jugador ja es pot començar. Quan tenen 5 o 6 anys ja es pot passar als jocs de rol de taula amb 5 o 6 jugadors”, diu el Detectiu Papaia.

MÉS QUE ENTRETENIMENT

El master explica entusiasmat que prepara el joc amb objectes: materials com petjades dibuixades, missatges secrets i una sèrie d’eines màgiques. Per als més petits funciona millor el rol en viu infantil, que té similituds amb les gimcanes i els jocs de pistes, però al qual s’afegeix un procés de raonament: “Han de descobrir per què ha passat el que ha passat, han de pensar i anar més enllà. A més de jugar i passar-s’ho bé, raonen i interpreten un personatge”. També comenta què fa quan els més petits comencen a jugar amb jocs de rol de taula: “A diferència dels adults, a l’inici de la partida utilitzo recursos visuals per donar profunditat a la partida. Trec de la maleta un mapa, miniatures, cartes amb objectes o objectes reals com lots. Així podem veure com les miniatures es mouen pel mapa i anem interpretant cada escena”.

Els jocs de rol permeten desenvolupar habilitats que possiblement les criatures en el seu dia a dia no tenen l’oportunitat d’expressar. “És un joc saludable que potencia la imaginació, la creativitat i la intel·ligència. Permet créixer exercint diferents rols i desenvolupant diferents habilitats”, diu Sílvia García Velasco, psicòloga infanto-juvenil del Gabinet Psicològic Mataró.

JUGAR EN FAMÍLIA

La Mar (12) i l’Eva (10) són jugadores habituals de jocs de rol des de fa un parell d’anys. L’afició els ve de família, sobretot del seu pare, el David, que havia sigut jugador habitual a la seva adolescència. “Tant a la meva filla gran com a mi ens agrada molt llegir. Vaig veure que hi havia un joc de rol per a nens, 'Petits detectius de monstres', i el vaig comprar per provar. La primera experiència els va agradar”, explica en David. La mare, la Montse, afegeix que buscaven jocs per passar estones els quatre junts, “una alternativa a les pantalles”, puntualitza. I buscant jocs de taula familiars i partides de rol, es van trobar el Fancon, Festival d’Oci Alternatiu de Palau-solità i Plegamans. “Els va encantar. Ja porten dos anys jugant, fent rols en viu. Els agrada el teatre, posar-se dins la pell d’un altre personatge i interpretar-lo. A més, a les partides el master no només parla, també els planteja enigmes i preguntes, han d’investigar i trobar pistes. És molt participatiu, estan motivadíssimes”, assegura la Montse. Ara que són socis de l’associació Stronghold hi van sovint: “Mentre les nenes juguen a rol, nosaltres estem amb els jocs de taula i després aprofitem i fem una partida tots junts”.

ESPAI DE TROBADA

L’Associació Lúdica Cultural Stronghold està ubicada al barri de la Sagrera de Barcelona i és un lloc ideal per als amants dels jocs de rol, jocs de taula, rol en viu i jocs de miniatures. Els divendres de 19 a 1 h organitzen activitats obertes a tothom que hi vulgui anar a jugar, a partir de 3 anys. També fan grans jornades a l’inici de l’estiu i per Nadal, amb rol infantil i per a adults, jocs de taula per a totes les edats, escape rooms i tallers de pintura de miniatures. “És perfecte per a qui hi ha jugat d’adolescent i de gran però no coneix jocs adaptats als més petits, i també és una oportunitat per als que no en saben res i acaba sent tot un descobriment”, comenta Adri Cid, presidenta de l’Associació.