IV Festa de la Ciència de la UB

Demà, de 9.00 a 14.00 h, tindrà lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona la jornada de divulgació científica més festiva de la UB. Al llarg del matí la seu central de la Universitat s’omplirà de tota mena d’activitats pràctiques i de caràcter científic, com ara demostracions d’investigadors, tallers, jocs...

L’objectiu de la festa és fer accessible a tots els públics, d’una manera lúdica i innovadora, la recerca que es duu a terme a la Universitat de Barcelona, i alhora reivindicar el paper rellevant de la ciència en tots els àmbits de la vida. Les activitats i els tallers programats pretenen fomentar la descoberta de la ciència que ens envolta i estimular la capacitat dels participants d’adoptar una actitud reflexiva i científica davant de qualsevol situació.

La festa és oberta a tothom i gratuïta però, amb l'objectiu d'organitzar la visita i oferir material complementari, en el cas dels grups escolars es demana inscripció prèvia.



Tallers per a tots els públics

Durant tot el matí es faran tallers diversos on la ciència i la descoberta seran protagonistes. Tallers on descobrir, per exemple, com s'avalua la contaminació de l'aigua, com conèixer els sòls, com construir una doble hèlix d'ADN, saber què són, per a què serveixen i com es dispersen les llavors, o provar diferents microscopis i lupes. Tot plegat en una iniciativa de La UB divulga, que engloba el conjunt d’activitats de divulgació científica que organitza la Universitat de Barcelona. Totes les activitats de La UB divulga tenen en comú els objectius de fomentar l’interès social per la ciència i el coneixement, augmentar la cultura científica dels ciutadans i contribuir a incrementar les vocacions científiques en els joves i els infants. Els formats i les temàtiques de les accions són diversos, però totes les activitats comparteixen el fet d’anar destinades a públics no especialitzats.

El punt de trobada és l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585.