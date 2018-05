Guanyadors dels premis Buero de teatre

Els premis Buero de teatre jove de la Fundació Coca-Cola ja tenen guanyadors a Catalunya. L'Institut Vil·la Romana de Barcelona amb la seva obra 'Som' s'ha alçat amb el premi al millor grup en la categoria escolar. Per la seva banda, el grup Artescena Social Joves de Barcelona l'ha obtingut en la categoria no escolar amb la representació d''Estratègies'.



A més dels dos guanyadors, diversos muntatges han rebut mencions especials del jurat en les dues categories. En la categoria escolar, s'ha reconegut l'INS Ramon Berenguer IV per la seva creació col·lectiva a l'obra 'Ego sum'; l'INS Viladecavalls, pel bon muntatge musical a l'obra 'Els miserables'; l'INS Viladecavalls, per la bona adaptació d'un text no dramàtic a l'obra 'Maus'; l'INS Torre del Palau, per la qualitat interpretativa a l'obra 'L’inspector', i l'IES Isaac Albéniz, pel bon muntatge i interpretació d'un text dramàtic a l'obra 'Nit de Reis'.



Per la seva banda, en la categoria no escolar, s'ha valorat el treball del Centre Catòlic de Sants per la creació col·lectiva en l'obra 'Tot som la Martina'; Joves de Xamfrà, per la posada en escena de l'obra 'Senza fini'; l'Aula de Teatre de Martorell, per la seva sensibilitat davant els conflictes socials a l'obra 'Manu'; Alba Herrojo, per la seva interpretació d'Irina Prózorov a l'obra 'Les germanes Prózorov'; Eva Pacheco, per la seva interpretació d'Olga Prózorov a l'obra 'Les germanes Prózorov'; i Cristina Gámiz, per la qualitat i compromís dels seus muntatges.



Dissabte es va celebrar la gala de lliurament de premis del concurs al Teatre Poliorama, on es van poder veure algunes escenes representades pels grups que han participat en el concurs. A més, els 47 grups catalans participants en aquesta edició van poder recollir el seu diploma de participació i el seu obsequi de participació amb motiu del 15è aniversari dels premis Buero.



El concurs, que està organitzat per la Fundació Coca-Cola juntament amb l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) del ministeri d'Educació, Cultura i Esport, busca impulsar les arts escèniques i apostar per la formació de joves artistes. El jurat autonòmic ha estat compost per Sílvia Borrell, Judith Figuerola, Alfred Fort Carracedo, Miquel Melià, Xavier Pujolras, Jordi Rebarter, Frederic Roda, Vicent Sanchis, Pere Ponce i Mercè Pons.



Els grups de l'Institut Vil·la Romana i el grup Artescena Social Joves passen ara a la fase nacional, igual que els grups guanyadors de la resta de comunitats autònomes. Així, els muntatges finalistes en la fase autonòmica seran valorats per un jurat compost per reconeguts artistes professionals de les arts escèniques com Carlos Hipólito, Silvia Marsó, Emma Suárez i Natalia Huarte, els crítics teatrals Ignacio García Garzón i Javier Villán, l'autor Ignacio del Moral i els directors Miguel de l'Arc o Paloma Pedrer, entre d'altres. Aquest jurat serà el que triarà un guanyador en la categoria no escolar i tres finalistes en l'escolar, a més d'atorgar les mencions especials.



Tots els guanyadors podran gaudir de la Setmana de Teatre Jove: un campus de teatre del 2 al 7 de juliol a Madrid que comptarà amb tallers i trobades amb reconeguts actors i actrius i la representació de les funcions guanyadores en l'escenari principal del Teatro Valle Inclán.

La gala nacional de lliurament dels premis Buero de teatre jove 2017 tindrà lloc el divendres 6 de juliol al Teatro María Guerrero de Madrid.

Molt teatre, també a l'hivern

Com a part del concurs, aquest any la Fundació Coca-Cola també ha organitzat uns campus d'hivern en els quals prop de 650 participants del concurs han tingut l'oportunitat d'enriquir-se gràcies a la posada en pràctica de diferents tècniques teatrals. Els participants han assistit a tallers impartits en 12 ciutats espanyoles per professionals de les arts escèniques. A més de les trobades especials amb els actors Paco Mir, Alfredo Sanzol, Fran Perea i les actrius Mercè Pons i Anabel Alonso, aquest any, com a novetat, la Fundació Coca-cola ha estrenat un nou taller dirigit a professors de qualsevol disciplina sobre tècniques teatrals per millorar les habilitats de comunicació dels alumnes. Aquest taller es va celebrar a les ciutats de Madrid, València, Saragossa, Burgos, Valladolid, la Corunya i Palma, on va tenir una gran acollida.



Per aquest certamen hi han passat des dels seus orígens més de 78.000 joves en més de 3.800 muntatges teatrals.