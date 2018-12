Poseu un grúfal a la vostra vida!

Coincidint amb l'època de Nadal, el diari ARA i el 'Criatures' posem en marxa una promoció que encantarà als més petits de casa! Fins al 8 de gener teniu l'oportunitat de comprar amb el diari (9,95 euros) una pel·lícula d'animació seleccionada en més de 35 festivals de cinema.

Es tracta d''El Grúfal', basada en el 'bestseller' de Julia Donaldson. El protagonista és un ratolí que té molta gana i que decideix anar a buscar avellanes per atipar-se. Pel camí es troba amb tres animals amb intencions gens amigables: una guineu, un mussol i una serp. Tots tres el volen convidar a dinar a casa seva, però el ratolí no es refia de les seves intencions i molt amablement declina les invitacions perquè ha quedat amb… el Grúfal! Però què és un grúfal? Si ho voleu descobrir no podeu deixar de veure aquest film en família! I després podeu aprofitar amb la canalla per fer plegats les activitats didàctiques que proposen des de Rita&Luca Films i que podeu consultar aquí.

Donaldson, en elaborar el text d’'El Grúfal' –que té forma rimada– es va basar en una llegenda folklòrica xinesa. Originalment el relat havia d’estar centrat en un tigre, però com que l’autora tenia dificultats per trobar mots que rimessin amb el nom d’aquest animal ('tiger' en anglès) va decidir substituir-lo per una altra criatura feroç, per va buscar que el seu nom derivés de l’onomatopeia d’un gruny –“grr”–, i és així com va sorgir el nom 'grúfal'. Considerat un "clàssic instantani" (una obra que, tan bon punt surt al carrer, obté immediatament el vistiplau tant de la crítica com del públic), l'àlbum il·lustrat d''El Grúfal' ha venut més de tretze milions d'exemplars arreu del món.

L'adaptació al cinema també ha esdevingut un gran èxit. Tant 'El Grúfal' com la seva seqüela, 'La Grufaleta', han aconseguit el reconeixement del públic infantil i professional i sumen més de deu milions d'espectadors. 'El Grúfal' ha sigut seleccionada en més de 35 festivals de cinema i va estar nominada a l'Oscar a la millor animació. Per a l’adaptació al cinema, feta en animació per ordinador 3D, es va intentar respectar al màxim l’esperit i els dissenys de l’original, tot i que s’hi va afegir un personatge nou que no apareix en el llibre: un esquirol que narra la història als seus dos fills.

Un film que anima els més petits de casa a viure aventures fent servir l'enginy, la perseverança i la valentia. Film recomanat a partir de 3 anys.