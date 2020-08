Gran festa de l'aigua al Poble Espanyol

Aquest mes d’agost el Poble Espanyol ha programat un seguit d'activitats pensades per a tots els públics, i els més petits no en són una excepció. La gran protagonista de l’agenda d’estiu al recinte de Montjuïc per a nens i nenes és la festa Splash!, la festa de l'aigua del Poble, que tindrà lloc tots els caps de setmana d’agost a partir d’aquest dissabte dia 8.

La festa inclourà nombroses activitats, moltes de les quals relacionades amb l’aigua: castells inflables aquàtics, globus, aspersors i pistoles d’aigua i tallers de bombolles gegants. A més, els assistents podran posar-se a prova amb diversos jocs d'habilitat: fer punteria amb pilotes a una diana, un joc de cistelles de bàsquet, golf, pesca d’aneguets i un futbolí.

La proposta familiar dels caps de setmana d’agost es completa amb espectacles familiars de música, circ o teatre que tindran lloc els dissabtes a les 18 h i els diumenges a les 12 h. Els espectacles previstos són Karoli, l'home roda (Cia. Karoli, circ) els dies 8 i 9 d’agost; Contes encaixonats (Cia. De Parranda, contes teatralitzats) el 15 i el 16 d’agost; Contem cançons (Cia. Pep Puigdemont, música) el 22 i 23 d’agost; i Naguis&Bobas (Cia. Circo Los, circ) el cap de setmana del 29 i el 30 d’agost.