Girona acull el Festivalot

Famílies d'arreu de Catalunya viuran aquest cap de setmana a Girona una nova edició del Festivalot, Festival de Música en Família de Girona. Una molt variada oferta de concerts pensada per a grans i petits, molts dels quals gratuïts, junt amb activitats i serveis a les famílies són la fórmula d'èxit d'aquest festival familiar que en cinc anys ja s'ha convertit en un esdeveniment de referència. Es preveu que hi assistiran més de 20.000 persones assistiran.



El Festivalot portarà al Parc de la Devesa i a l'Auditori de Girona més de 30 concerts i activitats gratuïtes durant el cap de setmana. Destaquen els atractius concerts 'de grans' pensats per als més petits (ja que es fan en un horari adaptat i amb una durada i format pensats per als més petits) com són Doctor Prats, Joan Dausà, Obeses, The Sey Sisters, Nyandú, un concert d'homenatge a Bob Marley de Natxo Tarrés (Gossos), The New Raemon i les sessions de DJ que portaran Joan Colomo i Lluís Gavaldà. D'altra banda, espectacles i concerts pensats per al públic familiar com són Reggae Per Xics, Xiula, El Pot Petit, Macedònia, Jordi Tonietti, Bufa&Sons, Girafes i Hits per a nadons complementen aquesta programació tan variada en estils com tipus de famílies a les quals es dirigeix el festival.





L'objectiu del Festivalot és fer gaudir de la música en directe grans i petits, en un entorn pensat especialment per a les famílies i una programació variada, amb diferents estils musicals. A més, enguany el Festivalot s'amplia amb el Festivalot Market, un espai comercial pensat per a les famílies on hi haurà serveis, signatures d'artistes i activitats diverses. Al Parc de la Devesa també hi haurà una zona de 'foodtrucks'.

Les famílies assistents podran veure concerts i espectacles de diferents estils musicals com són grups de pop rock del panorama català actual (adaptats a format familiar), animació infantil tradicional, clàssica, jazz, electrònica... Tots els espectacles programats estan especialment pensats per als més petits (volums reduïts i formats breus) i tenen l’objectiu de fer cantar, ballar i experimentar amb la música a tota la família.