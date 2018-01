La Filmoteca vol posar el focus aquest 2018 en els espectadors més joves, de 12 a 16 anys, una franja sovint oblidada, per animar-los a aixecar per uns instants la mirada de les tauletes i els mòbils i que es deixin atrapar per la màgia de la pantalla gran i la sala fosca.

La Filmo dels més joves

De la mà de Drac Màgic, el primer dissabte del mes, de febrer a abril, es faran sessions amb pel·lícules especialment triades per a aquesta franja de públic, acompanyades de debats i altres activitats complementàries. Un punt de trobada perquè els joves puguin compartir la seva passió pel cinema i alhora conèixer de primera mà l’activitat de la Filmoteca. Les sessions, dinamitzades per monitors i amb personatges vinculats al món del cinema convidats, desenvoluparan dinàmiques de debat i de crítica cinematogràfica, amb fulls informatius sobre el títol programat, i culminaran amb un berenar a l’espai Caralt de la Filmoteca. La projecció s’acompanya d’una activitat lúdica i creativa on aprofundir, reflexionar i debatre sobre la pel·lícula, els continguts i valors que transmet i experimentar amb elements propis de l’estètica cinematogràfica. Cada sessió tindrà un centre d’interès diferent.

La cita és els primers dissabtes dels mesos de febrer, març i abril

El film que enceta la programació, dissabte 3 de febrer a les 17.00 h, és 'El novato (Le nouveau)', de Rudi Rosenberg (França, 2015). El convidat serà Damià Serra Cauchetiez, graduat a l’Escac i director del curtmetratge 'En la azotea' (2015), premi Gaudí i Goya al millor curt, i els temes que es tractaran seran la representació de la diferència i comèdia i relat de l’adolescència. A aquesta primera sessió seguiran 'Rashomon', d’Akira Kurosawa (Japó, 1950), dissabte 3 de març, i 'La bicicleta verde (Wadjda)', d’Haifaa Al-Mansour (Aràbia Saudita, 2012), dissabte 7 d’abril.

Els Serveis Educatius recomanen

Per completar l’oferta per als més joves, els Serveis Educatius de la Filmoteca, amb la col·laboració de Cinema en Curs i A Bao A Qu, recomanaran mensualment pel·lícules de la programació regular especialment adequades per a nois i noies de 12 a 16 anys, i elaboraran dossiers didàctics que estaran disponibles al web. Els títols recomanats d’aquest mes de febrer són 'It’s a free world/ En un mundo libre', de Ken Loach, i 'Pather Panchali/ La canción del camino', de Satyajit Ray.

Els Serveis Educatius recomanaran mensualment títols de la programació regular adeuqats per a adolescents i n’oferiran dossiers didàctics

Premi del Públic Jove del Cinema Europeu

El diumenge 6 de maig, per cinquè any consecutiu, la Filmoteca acollirà el Premi del Públic Jove del Cinema Europeu organitzat per l’Acadèmia del Cinema Europeu (EFA), que convoca joves espectadors de 12 a 14 anys de més d’una trentena de ciutats europees. Els nois i noies inscrits passen tota una jornada a la Filmoteca entre amics i companys amants del cinema, veient les tres pel·lícules finalistes triades per un comitè d’especialistes, debatent-les en col·loquis i activitats posteriors a les projeccions, i finalment votant la seva favorita. La decisió s’afegeix a la de joves d’arreu d’Europa per declarar la millor pel·lícula de l’any per a públic juvenil.