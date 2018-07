El Familiaria torna a Empúries el 21 de juliol

Arriba una nova edició del Familiaria, el dia de la cultura en família al conjunt arqueològic d'Empúries. Se celebrarà aquest dissabte, 21 de juliol, de 10 a 20 h i es potenciaran els tallers i activitats de recreació històrica adreçats als nens i nenes. El Familiaria incorporarà també algunes de les novetats que ofereix el jaciment d'Empúries als visitants, com la passejada en 3D al fòrum romà i les visites guiades pensades per al públic familiar, un concert participatiu del saxofonista Llibert Fortuny i un espectacle amb cavalls de la companyia Drakonia, entre d'altres.



El Familiaria és una activitat principalment dirigida al públic del país i pensada per a la descoberta del jaciment grecoromà compaginant cultura i oci. S'hi oferiran una vintena de tallers i activitats pensades per a nens i nenes de totes les edats; alguns dels tallers estaran relacionats amb la història, com els tallers d'arqueologia, amulets i joies romanes, mosaics, ceràmica, cistelleria, jocs romans i gastronomia romana, però també n'hi haurà de temàtiques diverses com el de bombolles de sabó, taller de percussió en anglès i pintacares.

El Familiaria dona accés al recinte arqueològic d'Empúries durant tot el dia, amb l'opció de poder dinar als seus jardins fent un pícnic o aprofitant els 'food trucks' que s'hi instal·laran. Si es vol també es pot sortir del recinte i tornar-hi a entrar, per anar a la platja o visitar els voltants del jaciment.



L'activitat és organitzada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries i la productora Pistatxo Produccions, promotora del Festivalot de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala.





El preu de l'entrada anticipada és de 12 euros, i de 15 euros el mateix dia a taquilla. Els nens i nenes de menys de 5 anys no paguen entrada. Es poden comprar anticipadament aquí.

Detalls de les activitats Familiaria 2018